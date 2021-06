Lula y Cardoso defienden a Alberto Fernández ante el avance de Bolsonaro en el Mercosur

Con un gesto de fuerte repercusión regional e internacional, los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva firmaron una carta conjunta de apoyo al Mercosur y a las posiciones de Alberto Fernández. La nota subraya que “es preciso mantener la integridad del bloque regional, para que todos sus miembros desarrollen plenamente sus capacidades industriales y tecnológicas, y participen de modo dinámico y creativo en la economía mundial contemporánea. Ambos señalan, en la misiva publicada hoy por la prensa brasileña, que concuerdan “con la posición del presidente de la Argentina, Alberto Fernández” en cuanto a la estrategia a seguir en el bloque sudamericano.

Desde luego, el hecho de que los nombres de ambas personalidades famosas estén impresos en ese texto, tiene diversos significados y todos ellos muy fuertes. Por de pronto, implica la consolidación de la alianza entre ambos ex jefes de Estado, de perfil socialdemócrata, que se había manifestado a principios de mayo en un almuerzo que celebraron en la casa de un conocido político brasileño.

Lula y Cardoso se unen contra Bolsonaro

Pero más allá de lo específico de esa unión de fuerzas, y su alta influencia doméstica, está el contenido. Los dos políticos, uno del Partido Socialdemócrata (PSDB) y otro del Partido de los Trabajadores (PT), señalan su oposición a las políticas ultra liberales del gobierno de Jair Bolsonaro y de su ministro de Economía Paulo Guedes. Técnicamente, cuestionan la estrategia aperturista de Guedes, ha propuesto reducir en forma unilateral los impuestos aduaneros (aranceles externos) que gravan los productos procedentes de fuera del Mercosur.

Tanto Lula como FHC consideran que esa es una política de apertura desventajosa: “Este no es el momento de reducir aranceles externos en forma unilateral por parte del Mercosur, sin que exista ningún beneficio a favor de las exportaciones del bloque” hacia el resto del mundo. Exactamente esa es la posición que Argentina lleva al Mercosur, en confrontación con la actual iniciativa que impulsa Bolsonaro. No es un dato menor que el actual presidente de Brasil consiguió atraer a esa aventura, al uruguayo Luis Alberto Lacalle Pou. En ese sentido, la declaración de los ex mandatarios, plantea una disyuntiva que puede fragilizar la actual alianza uruguayo-brasileña en el mercado común.

Chile podría desplazar a la Argentina como principal socio comercial de Brasil

Para Alberto Fernández, la misiva representa un aval sorpresivo a su figura política. No es común recibir semejante espaldarazo de dos ex presidentes, menos aún de la talla de FHC y Lula. Y en cuanto a la interna brasileña, es una señal: es la primera vez que se hace pública una carta semejante, en caso tres décadas de abiertas desavenencias entre ambos líderes políticos. Desde 1994, cuando ambos disputaron las presidenciales en campos opuestos, se debilitaron las relaciones fortalecidas durante la dictadura militar. No obstante, Cardoso le dio un apoyo disimulado a Lula en 2002, con un gesto que le dio al petista la posibilidad de conquistar amplios sectores del establishment local.

FHC ha dicho, ya, que está dispuesto a votar en Lula en las elecciones nacionales de 2022. Claro que condicionó ese apoya a que no prospere la llamada “candidatura de la tercera vía”. En la práctica, será Lula quien ejerza ese papel centrista, como lo demuestra su interés en negociar con los partidos ex bolsonaristas, de centro y de derecha, con tal de excluir a Bolsonaro ya en la primera vuelta. Como candidato se muestra “imbatible”: ni siquiera el actual presidente logra sacarlo del primer puesto en las encuestas de popularidad.



