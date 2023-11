Rebeldes hutíes de Yemen se apoderaron este domingo 19 de noviembre de un buque de carga vinculado con Israel en una ruta marítima en el Mar Rojo y tomaron a sus 25 tripulantes como rehenes. Se trata de una nueva escalada de tensión en la región en el marco de la guerra entre las fuerzas israelíes y el grupo palestino Hamas.

"Todas las embarcaciones pertenecientes al enemigo israelí o que negocien con él se convertirán en blanco legítimos", advirtieron los rebeldes respaldados por Irán tras secuestrar el barco vinculado a Israel. Y aseguraron que atacarán embarcaciones israelíes o vinculadas a ellas hasta que finalice el conflicto con Hamas.

Israel bombardea posiciones en el campo de refugiados de Jabaliya: decenas de muertos

Para Israel, es un "acto terrorista iraní"

Según precisó The Associated Press, el vocero y principal negociador de los hutíes, Mohammed Abdul-Salam, respaldó el ataque al buque y afirmó en un comunicado que los israelíes solo comprenden "el lenguaje de la fuerza".

"La detención de la embarcación israelí es un paso práctico que demuestra la seriedad de las fuerzas armadas yemeníes en la batalla naval, sin importar sus costos. Este es el inicio", sentenció.

El Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, responsabilizó a los hutíes por el ataque al buque Galaxy Leader con bandera de Bahamas, una embarcación de un transportador de vehículos afiliado a un multimillonario israelí.

"Tienen una hora para irse": Israel avanza sobre el hospital de Gaza, en busca de los túneles de Hamas

Además, desde el despacho de Netanyahu se calificó el hecho como un "acto terrorista iraní", mientras que el ejército israelí habló de un "incidente muy grave de consecuencias globales".

Por su parte, la operadora del barco NYK Line, de origen japonés, informó que no llevaba carga al momento de la captura y detalló que no había israelíes a bordo. Los tripulantes provenían de Filipinas, Bulgaria, Rumanía, Ucrania y México.

Japón condenó el ataque al barco y su secretario jefe del gabinete, Hirokazu Matsuno, sostuvo que las autoridades japoneses están trabajando para liberar cuanto antes a los rehenes de la tripulación mediante negociaciones con los rebeldes, al mismo tiempo que mantienen comunicación con Israel y cooperan con Arabia Saudita, Omán e Irán.

Secuestro del buque en el Mar Rojo

Según detallaron funcionarios involucrados en el caso en diálogo con NBC News, los rebeldes abordaron la embarcación descendiendo desde un helicóptero, un método similar al que se implementó en otros secuestros de barcos por parte de Irán, país conocido por proveerle armas a los hutíes.

En este contexto, los funcionarios insistieron en que el buque era de propiedad británica, aunque los detalles de propiedad especificados en las bases de datos públicos lo asocian a Ray Car Carriers, compañía fundada por Abraham "Rami" Ungar, uno de los hombres más adinerados de Israel.

Consultado por The Associated Press, Ungar afirmó que estaba al tanto de lo ocurrido pero prefirió no emitir comentarios al respecto.

AS/ff