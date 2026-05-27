Milagro en Laos: rescatan con vida a cinco aldeanos atrapados en una cueva inundada

Cinco aldeanos que habían quedado atrapados en una cueva inundada fueron encontrados con vida este miércoles en la provincia de Xaisomboun, en el centro de Laos, tras permanecer más de ocho días aislados por una crecida repentina que bloqueó la salida. El grupo, que había ingresado el 19 de mayo, estaba compuesto por siete personas: mientras cinco fueron rescatadas, otras dos continúan desaparecidas y son intensamente buscadas por equipos locales e internacionales.

El hallazgo fue confirmado por rescatistas que participan del operativo conjunto entre Laos y Tailandia, quienes destacaron que los sobrevivientes se encontraban refugiados sobre una roca rodeada de agua. “Todavía estoy temblando. Nuestro equipo lo logró”, expresó Bounkham Luanglath, integrante de una organización de voluntarios que colabora en las tareas, tras el momento del rescate.

Las imágenes difundidas por los equipos de emergencia muestran el instante en que los buzos encuentran a los aldeanos, visiblemente debilitados pero conscientes, iluminados únicamente por linternas frontales en medio de la oscuridad de la cueva. Otros registros evidencian la emoción de los rescatistas, que celebraron el hallazgo con abrazos y gritos tras días de trabajo bajo condiciones extremas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tragedia en Tailandia: un tren chocó a un autobús y hay 8 muertos

El operativo se vio dificultado por la geografía del lugar, una zona montañosa y de difícil acceso en el distrito de Longcheng, a unos 120 kilómetros al norte de Vientián. Para llegar a la cueva, los equipos debieron recorrer a pie cerca de cuatro kilómetros por senderos empinados, en medio de lluvias intensas que agravaron la inundación interna.

A la complejidad del terreno se sumó la participación de buzos especializados de distintos países, varios de ellos con experiencia en el rescate de 2018 en Tailandia, donde un grupo de niños quedó atrapado en circunstancias similares.

Furor por el trigo argentino en Asia: se registraron compras de hasta “3 millones de toneladas en algunos casos”

Aunque no hubo confirmación oficial sobre el motivo del ingreso, fuentes vinculadas al operativo señalaron que la cueva suele ser frecuentada por habitantes locales en busca de oro, pese a reiteradas advertencias de las autoridades sobre los riesgos.

Mientras los cinco sobrevivientes reciben asistencia médica, continúan las tareas para localizar a las dos personas que aún permanecen desaparecidas. Los rescatistas no descartan que puedan haber encontrado otro refugio dentro del sistema de cavernas, aunque las condiciones climáticas siguen siendo un factor crítico.

CS

LT