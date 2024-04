Tan solo dos días después de un ataque con cuchillo en un centro comercial que se cobró la vida de seis personas, hubo un nuevo apuñalamiento en Sidney, Australia. El hecho tuvo lugar este lunes en una iglesia asiria y desató enfrentamientos entre miembros de la congregación, consternados por el episodio, y la policía. Si bien no hubo víctimas fatales, entre los heridos se encontraban un obispo y un sacerdote.

El episodio se produjo durante un servicio religioso en la iglesia asiria de Cristo Buen Pastor, ubicada en el suburbio de Wakeley, a las afueras de Sídney. La misa estaba siendo emitida a través de Internet, por lo que la agresión quedó registrada. De esa manera, en las imágenes se puede apreciar al obispo de la iglesia, Mar Mari Emmanuel, de pie ante el altar y dirigiéndose a los fieles, cuando otro hombre vestido con un jersey negro se dirige hacia él y lo ataca.

Shopping de Sidney: identificaron al atacante del cuchillo, tenía 40 años y problemas mentales

Ante el repentino desenlace, los miembros de la congregación, horrorizados, gritaban mientras el hombre apuñalaba al sacerdote varias veces en el pecho, de acuerdo a la pieza audiovisual. Acto seguido, varias personas se precipitaron para ayudar al religioso.

El sospechoso de la agresión es un adolescente de 15 años, que fue arrestado tras el incidente y llevado a un lugar no revelado. Por el momento, se desconocen los motivos del apuñalamiento. Incluso circuló en redes sociales el momento en el cual un hombre retenía al joven contra el piso, esperando a que las autoridades lo detuvieran.

Advertencia: imágenes sensibles

Según informó la policía, los heridos son el sacerdote que oficiaba la ceremonia y otras tres personas. Dentro de las víctimas se encontraba un hombre de alrededor de 50 años que tuvo que ser evacuado a un hospital en estado grave a raíz de sus lesiones, mientras que el resto fueron atendidos en el lugar de los hechos.

No obstante, las autoridades aclararon que no corre peligro la vida de ninguno. "Los individuos heridos sufrieron lesiones que no amenazan su vida, y fueron tratados por paramédicos del servicio de ambulancias de Nueva Gales del Sur antes de ser llevados a un hospital", indicaron los socorristas.

El hecho generó enfrentamientos entre los residentes y las fuerzas del orden. En ese sentido, una multitud se congregó rápidamente fuera de la iglesia tras el ataque, lanzando piedras a los agentes y exigiendo que sacaran al agresor, según dos testigos. En respuesta, la policía disparó gas pimienta mientras empujaba a la gente hacia las calles cercanas, describió un periodista de Reuters. Más de cien agentes tuvieron que intervenir para hacer frente a los disturbios y dos de ellos fueron hospitalizados por heridas.

Dos policías resultaron heridos por los enfrentamientos con los residentes.

La confrontación se produjo cuando cientos de miembros de la comunidad intentaron traspasar una barrera formada por los policías antidisturbios para llegar hasta donde estaba el sospechoso del ataque. Ante el enojo de los vecinos, la policía decidió no divulgar el lugar al que fue trasladado el adolescente.

Líderes cristianos y musulmanes hicieron un llamado a la calma

Fueron necesarios más de cien agentes para intervenir frente a los disturbios.

El primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, emitió una declaración conjunta con líderes cristianos y musulmanes pidiendo calma ante el hecho. "Hacemos un llamado a todos a actuar con amabilidad y respeto mutuo. Ahora es el momento de demostrar que somos fuertes y unidos", indicó el comunicado.

En tanto, la Iglesia de Cristo Buen Pastor afirmó en un post de Facebook que Emmanuel y un sacerdote, el padre Isaac Royel, estaban entre los heridos. Emmanuel fue ordenado sacerdote en 2009 y obispo en 2011, según el sitio web de la Iglesia. El obispo parece ser una figura popular en las redes sociales, con clips de sus sermones que acumulan millones de visitas en plataformas como TikTok.

Durante la pandemia, Emmanuel se hizo muy conocido por sus opiniones de línea dura, según informaron entonces los medios de comunicación locales. Al respecto, cobró notoriedad durante la pandemia cuando describió los encierros de COVID como "esclavitud masiva" y afirmó que las vacunas eran inútiles porque vivir “normalmente” aumentaba la inmunidad.