La fiesta "para rostros blancos" que generó indignación y fue suspendida

El anuncio del evento que reuniría a expatriados en Sri Lanka especificaba un código de vestimenta blanco, pero también incluía una línea que decía "Control de rostros: blanco", lo que fue interpretado por mucha gente como que el evento estaba abierto solo a personas blancas. Luego de las repercusiones, uno de los organizadores dijo que el evento fue "una mala idea", agregando que estaba destinado a reunir a expatriados.

A partir del anuncio, se generaron repercusiones en redes, con muchos comentarios calificándo al hecho de "repugnante" y "racista". La fiesta, aparentemente organizada por miembros de la comunidad rusa, estaba programada para el sábado pasado pero fue cancelada.

Rusia advierte que la confrontación con la OTAN es “inevitable” si envían tropas a Ucrania

A través de Instagram, un hombre se identificó como uno de los organizadores del evento y dijo que no había "malicia ni racismo" en la planificación de la fiesta. "Queríamos conocer a expatriados que han estado viviendo aquí durante mucho tiempo y aman a Sri Lanka. El equipo me apoyó y se tomó una decisión conjunta para organizar rápidamente una fiesta", dijo, agregando que tuvo que abandonar el país después de recibir una avalancha de abusos y amenazas.

"No esperaba que este fuera un momento tan sensible para una gran cantidad de personas. Admito que fue una mala idea y entiendo que lo creamos nosotros mismos por nuestra estupidez. Me disculpo profundamente con todos aquellos cuyos sentimientos fueron heridos", agregó.

Presentaron un pedido de juicio político contra Javier Milei por "mal desempeño de funciones"

El evento estaba programado para llevarse a cabo en el Salón Sarayka en la ciudad costera sureña de Unawatuna. El lugar luego publicó un comunicado diciendo que la fiesta había sido cancelada, agregando que su equipo de personal "no realizó una verificación lo suficientemente exhaustiva" y ha "roto lazos" con los organizadores del evento. "Nunca hemos apoyado y nunca apoyaremos diversas declaraciones u organizaciones racistas", escribieron.

Unawatuna: conocida como la "Pequeña Moscú"

Rupasena Koswatta, presidente de una asociación de empresarios de Unawatuna, en una entrevista para la BBC Sinhala, afirmó que muchos rusos se mudaron a esa ciudad costera a solo cinco kilómetros de Galle, en los últimos dos años. Muchos de los negocios turísticos del lugar ahora son propiedad de rusos y se conformó una "Pequeña Moscú".

La Embajada Rusa en Colombo emitió un comunicado diciendo que "condena enérgicamente todas las formas de discriminación racial y nacionalismo" e instó a los ciudadanos que residen en la isla a seguir sus leyes y respetar las costumbres locales.

Más tarde el domingo, Sri Lanka dijo que había puesto fin a las extensiones de visas turísticas a largo plazo para rusos y ucranianos. Según informes, más de 288.000 rusos y casi 20.000 ucranianos viajaron a Sri Lanka desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú, pero se informó posteriormente que el presidente del país, Ranil Wickremesinghe, dijo que la decisión se tomó sin la aprobación previa del gabinete.

LT