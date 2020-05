Perdió a su padre a los 12 años y ahora explica las tareas y arreglos del hogar a sus "hijos" en Youtube

Un hombre de Washington, Estados Unidos, se volvió furor en YouTube por sus tutoriales donde enseña habilidades básicas para la vida tales como: hacer el nudo de una corbata, arreglar un inodoro, planchar camisas o afeitarse sin cortes. Sin embargo, el motivo por el cual lo hace es mucho más profundo de lo que muchos usuarios creen y está relacionado con su dura infancia.

El protagonista de esta historia se llama Rob Kenney y creó su canal en la plataforma de videos llamado "Dad, how do I?" ("Papá, ¿cómo hago…?" traducido al español). La inspiración para dirigirse a sus "hijos" espectadores surge de su historia personal: su padre lo abandonó a él y a sus siete hermanos cuando apenas tenía 12 años y se fue con otra mujer, mientras que su madre cayó en el alcoholismo, por lo que el youtuber no tuvo una adolescencia fácil. Sin un padre ni ninguna figura que pudiese enseñarle, tuvo que aprender solo a desenvolverse en las diferentes tareas domésticas solo.

El hombre es furor en Youtube por sus tutoriales.

Kenney tuvo la idea de compartir los conocimientos que adquirió en la vida para que otros hombres de su edad se los impartan a sus hijos como parte de un legado que los acompañará siempre. Tareas con las que los jovenes pueden tener problemas como afeitarse, hacer el nudo de una corbata, planchar o arreglar un inodoro son explicadas en videos breves y simples.

"Quiero que se trate de tareas cotidianas, pero también me gustaría transmitir algo de la sabiduría que he aprendido en el camino para confortar a otras personas. Pensé que iba a mostrarle a la gente cómo hacer cosas, pero ha llegado a un nivel completamente diferente", aseguró Rob en una entrevista con el sitio Shattered Magazine.

Rob enseña desde cómo hacer el nudo de la corbata hasta cómo arreglar un inodoro. (Foto: captura Youtube)

La fórmula parece ser un éxito: con menos de dos meses de vida (el canal nació el 1 de abril de 2020) y una quincena de capítulos, Kenney acumula más de un millón y medio de suscriptores, y llegó a ubicarse en el séptimo puesto de la página de tendencias de Youtube. Ante la repercusión que adquirió, el hombre agradece a sus seguidores por el apoyo y los mensajes que le envían.

El hombre fue abandonado por su padre a los 12 años. (Foto: Captura Youtube)

Muchos usuarios que lo siguen no dudan en sentir empatía por el hombre dado que atravesaron situaciones similares. "Hace un par de años mis padres se divorciaron y mi contacto con mi padre disminuyó paulatinamente. Mi padre, que actualmente está sirviendo en el ejército, terminó siendo desplegado en otro lugar y debido a esto perdí muchos momentos valiosos para que me enseñara habilidades que luego me ayudarían de adulto. Un contenido como este ayuda a muchos hombres jóvenes. Rob, le agradezco no solo en mi nombre sino en nombre de todas las personas que han visto sus videos", le indicó un seguidor.

Casi sin proponérselo, este hombre se convirtió en el padre que muchos necesitaban al aportar su granito de arena en Internet y mantener una "relación" virtual con sus seguidores, que esperan ansiosos cada nuevo material que publica.

