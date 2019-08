Piden confinar Notre Dame: denuncian que hay contaminación por plomo

A cuatro meses del feroz incendio en la catedral de Notre Dame en París, el emblemático edificio vuelve a estar inmerso en una polémica. Una asociación medioambiental presentó una denuncia judicial por la contaminación con plomo provocada por las llamas y acusó a las autoridades francesas de haber tardado en reaccionar y de falta de transparencia. Además, piden confinar el edificio para evitar mayores daños.

La denuncia la presentó el pasado viernes 25 de julio la asociación Robin des Bois (Robin Hood). "Las autoridades competentes, incluyendo la diócesis, (...) omitieron socorrer a la población permanente, temporaria y a los trabajadores y los dejaron sufrir los efectos tóxicos", consignaron en el texto que presentaron ante el fiscal de París contra persona no determinada al que tuvo acceso la agencia AFP.

La asociación considera que las autoridades tendrían que haber resuelto "tomar las medidas inmediatas de reclusión de la población vecina y de los trabajadores" en la Isla de la Cité, en el corazón de París, así como "impedir las multitudes cerca del incendio mientras éste se desarrollaba" e "imponer un alejamiento y reclusión de la población". Por ello, solicitaron un confinamiento del edificio.

Las obras de reconstrucción se interrumpieron tras la denuncia.

Desde el incendio de la catedral, ocurrido el 15 de abril pasado, se registraron en los alrededores niveles de concentración de plomo importantes. Toneladas de este metal se encontraban en la estructura de la aguja y el techo que se fundieron debido a las llamas y se volatilizaron en forma de partículas.

Según el medio digital de investigación Mediapart, un mes después del siniestro se detectaron niveles de concentración de plomo hasta 10 veces más altos que el límite de alerta (70 microgramos por metro cuadrado) en los jardines infantiles y colegios cercanos a la catedral, ubicada en pleno corazón de París. Dos escuelas fueron cerradas hasta nuevo aviso.

El plomo es una sustancia tóxica que a niveles altos puede afectar el funcionamiento de los riñones, provocar problemas digestivos, lesiones al sistema nervioso o anomalías en el sistema reproductivo. Los niños de corta edad son especialmente vulnerables a estos efectos, que pueden tener consecuencias graves y permanentes en su salud, afectando en particular al desarrollo del cerebro y del sistema nervioso, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las obras de renovación de la catedral fueron interrumpidas el 25 de julio para que se revisen las reglas de precaución para los trabajadores expuestos a residuos de plomo. Estas no se reanudarán hasta la semana del 12 de agosto. La Municipalidad de París aseguró que van a llevar a cabo una operación de descontaminación más intensa hasta esa fecha.

No obstante, el reinicio de las obras preocupa a las asociaciones y sindicatos. "No nos satisface", criticó Benoît Martin, de la Unión departamental de la Confederación General del Trabajo (CGT), quien aseguró que temen por la salud de los bomberos, operarios de limpieza, policías, pero también por los emblemáticos vendedores de libros parisinos y los empleados en bares y restaurantes cercanos a Notre Dame.

Voz oficial. Anne Souyris, concejal de salud adjunta en la Municipalidd de París, reconoció en una entrevista en Le Parisien que "a pesar de las tareas de limpieza, la contaminación sigue siendo demasiado importante" en la zona. Según explicó, una nueva operación de descontaminación "con medios mucho menos clásicos" empezó esta semana y terminará antes del inicio del curso escolar, a principios de septiembre.

El confinamiento del templo, exigido por asociaciones y sindicatos, "no se contempla de ninguna forma", afirmó el arzobispo Monseñor Chauvet durante una entrevista en la emisora de radio Europe 1. El rector de la catedral aseguró que los operarios que participan en la reconstrucción "ya no se encuentran en peligro" y explicó que "todo el mundo se ha hecho pruebas de sangre para conocer los niveles de plomo y puedo decir que no estamos contaminados".

"Todos los exámenes que hemos realizado en un radio de 500 metros en torno a Notre Dame son negativos, es decir, no hay ningún peligro", aseguró ayer Emmanuel Grégoire, primer adjunto de la Municipalidad de París.

Grégoire también rechazó confinar la catedral. "No estamos en contra" de hacerlo, pero "es un mero problema de factibilidad", afirmó. "Colocar una enorme urna en torno a Notre Dame" para "crear una zona de depresión y así evitar la exfiltración de polvo, comprenderán que, desde el punto de vista financiero, es una decisión increíblemente compleja de llevar a cabo", declaró a la cadena LCI.

