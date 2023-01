Rusia advirtió que Occidente decidió participar "directamente" en la guerra en Ucrania al acordar el envío de tanques para reforzar la defensa y la contraofensiva, en el marco de los bombardeos rusos de las últimas horas que causaron la muerte de once civiles.

La nueva amenaza ocurrió este jueves, un día después de que Estados Unidos y Alemania aceptaran el pedido del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, respecto al envío de decenas de vehículos de combate pesados, una decisión inédita a once meses de guerra y que podría significar un punto de inflexión en la resistencia ucraniana.

El encargado de dar a conocer la postura rusa fue Dmitry Peskov, portavoz del gobierno de Rusia. "Las capitales europeas y Washington constantemente dan declaraciones de que enviar varios tipos de armas, incluidos tanques, de ninguna manera significa su participación en las hostilidades. Estamos totalmente en desacuerdo con esto. En Moscú, esto se percibe como una participación directa en el conflicto y vemos que esto está creciendo", dijo.

El 24 de enero se cumplieron once meses del inicio de la "operación militar" en Ucrania.

La represalia rusa

La declaración del funcionario se dio en sintonía con el ataque aéreo lanzado en todo el país en la madrugada de este jueves, con foco en la región oriental de Donetsk, un nuevo bombardeo que causó la muerte de once civiles. "Once personas resultaron heridas y, lamentablemente, otras once fallecieron", declaró en la televisión ucraniana el portavoz de los socorristas, Oleksander Jorunejy, precisando que los daños más importantes se produjeron en la región de Kiev.

Según el jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, el general Valery Zaluzhny, Rusia disparó el jueves 55 misiles, de los cuales "47 fueron destruidos, 20 de ellos" en las inmediaciones de Kiev. Además, por la noche fueron derribados 24 drones Shahed de fabricación iraní, según las fuerzas ucranianas.

El bombardeo, en tanto, fue interpretado como una represalia por el inédito acuerdo firmado el pasado miércoles entre las potencias occidentales y Ucrania para el envío de de 31 tanques 1 Abrams, 14 tanques Leopard, que también los habilita a enviar su propio suministro y entrenar a las fuerzas ucranianas.

Ucrania recibirá los tanques de guerra Leopard, entre otros.

"La OTAN debe ser destruida"

La escalada del conflicto en Ucrania fue reflejada en las declaraciones del Vladimir Solovyev, un reconocido periodista de la televisión rusa Rossija y amigo personal de Vladimir Putin. En un debate virtual con un colega, Solovyev también advirtió contra el flamante acuerdo entre Occidente y Ucrania sobre el envío de equipamiento pesado (que podría provocar una escalada internacional de la guerra) y apuntó directamente contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

"La OTAN debe ser destruida, no hay duda de eso. Empezaron una guerra y piensan que pueden pararla. A ver, ponen tanques en Ucrania, después no me sorprendería si nosotros (por Rusia) enviamos las armas que nos piden desde hace tiempo países como Corea del Norte, Irán, Venezuela, Cuba. Así habrá una amenaza para Estados Unidos. ¿Creen que pueden hacernos la guerra tan fácilmente?", dijo Solovyev en un video que fue viral en las redes sociales.

El acuerdo por los tanques

Alemania prevé entregar tanques Leopard 2 "a fines de marzo, inicios de abril", declaró el jueves el ministro de Defensa, Boris Pistorius. También a fines de marzo prevé Reino Unido entregar a Ucrania sus tanques Challenger 2. Por su lado, Canadá entregará en las próximas semanas cuatro tanques Leopard 2 a Kiev, que están "listos para el combate", anunció la ministra de Defensa Anita Anand este jueves.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que la llegada de los tanques pesados serán "un paso importante en el camino hacia la victoria". "La clave ahora es la celeridad y el volumen" en la entrega de los tanques, declaró el miércoles. El mandatario también reclamó aviones de combate y misiles de largo alcance, unas armas que los países occidentales no están de momento dispuestos a entregar por miedo a provocar una escalada militar en caso de incursiones en territorio ruso.

El acuerdo podría implicar un punto de inflexión en la contraofensiva ucraniana. Por su lado, el Kremlin amenazó con llevar las hostilidades a otra escala, lo que podría implicar traspasar las fronteras ucranianas.

