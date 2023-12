Israel inunda con agua de mar los túneles de Hamas en Gaza

Con el objetivo de destruir la red subterránea de Hamas en Gaza, las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) bombearon agua procedente del mar Mediterráneo y confirmaron la eliminación de 500 de los más de 800 pozos expuestos a los túneles ubicados cerca o dentro de jardines de infantes, escuelas, parques infantiles y mezquitas.

La primera denuncia sobre este proceso lo publicó el periódico estadounidense The Wall Street Journal donde citó a funcionarios de ese país para confirmar el accionar de las FDI. Además, los políticos entrevistados off the record agregaron que el “proceso probablemente duraría semanas”.

Según declaró a la agencia EFE Daphne Richemond Barak, profesora de la Universidad Reichman en Israel y quien lleva años estudiando este tipo de infraestructura, la red de túneles puede medir más que la propia Franja debido a que los corredores están construidos en zigzag: “La mayor parte de las doctrinas militares desaconsejan que los soldados se metan en túneles”. Barak quien sostuvo que ingresar a esos pozos incrementa el riesgo de vida de los soldados.

Por otro lado, según los funcionarios del gobierno de Joe Biden, esta nueva estrategia bélica “podría ayudar a destruir los túneles, donde Israel cree que el grupo terrorista esconde rehenes, combatientes y municiones”. Sin embargo, quienes se oponen a este tipo de acciones, expresaron su preocupación a que el agua de mar ponga en peligro el suministro de agua dulce de Gaza.

El extenso laberinto subterráneo al que las FDI están atacando se extiende a lo largo de unos 480 kilómetros e incluye gruesas puertas blindadas. Un vocero del ministro de Defensa israelí declinó hacer comentarios alegando que las operaciones en los túneles son clasificadas.

Además, afirmaron que este sistema de túneles elaborado por el grupo terrorista fue un elemento clave para llevar a cabo las operaciones del 7 de octubre. Y agregaron que es utilizado por Hamas para desplegar a los combatientes en el campo de batalla y almacenar los cohetes y municiones del grupo, y permite a los líderes del grupo comandar y controlar sus fuerzas. Desde Israel cuestionan si algunos rehenes continúan retenidos en su interior.

El procedimiento de bombeo de agua

Israel sumó dos bombas más de agua para acelerar el proceso de inundación de los túneles, que podría demorar algunas semanas. Cuando las FDI comenzaron este accionar bélico, a comienzos de noviembre, instalaron cinco bombas de agua, según relataron funcionarios estadounidenses.

Sin embargo, algunos integrantes de la administración Biden expresaron su preocupación al no tener certezas que el uso de agua de mar sea totalmente eficaz y que, por el contrario, esta acción ponga en peligro el suministro de agua dulce de Gaza.

El antecedente inmediato data de 2015, cuando Egipto utilizó agua de mar para inundar túneles operados por contrabandistas bajo el paso fronterizo de Rafah con Gaza, lo que provocó quejas de los agricultores cercanos por los cultivos dañados.

La “telaraña” de los túneles

En las entrañas de Gaza y fuera de los radares habituales se extienden 500 kilómetros de túneles con compuertas de hierro, accesos sorprendentes y trampas mortíferas. Estos pasillos subterráneos construidos en la clandestinidad y utilizados como estrategia bélica también fueron pensados para almacenar armas, alimentos y agua.

Estas estructuras de hormigón armado fueron construidas en zigzag y se convirtieron en una trampa mortal para aquel soldado de las FDI que intente ingresar.

El doctor Matthew Levitt, especialista en lucha contra el terrorismo del grupo de expertos del Instituto Washington, había explicado en el diario británico The Sun, que los laberintos subterráneos brindan al grupo terrorista la oportunidad de llevar a cabo "emboscadas sofisticadas" contra las FDI. "Es una serie de túneles intrincados, no túneles pequeños. Incluso puedes conectarte a Internet y ver vídeos de militantes conduciendo motocicletas a través de ellos".

Además del desconocimiento del terreno y la ausencia de un mapa que permita el tránsito correcto en su interior, uno de los principales peligros que esconden estos túneles son las trampas explosivas colocadas en puntos estratégicos, según afirmaron los expertos.

“En el momento en que se den cuenta de que los israelíes entraron en los túneles, simplemente presionarán el botón y todo podría derrumbarse sobre los israelíes”, afirmó Ahron Bregman, profesor del King's College de Londres que se especializa en el conflicto árabe-israelí.

Recuerdos de una pesadilla

Los sobrevivientes que permanecieron en cautiverio dentro de estos búnkers subterráneos lo describieron como “una pesadilla” inimaginable. Yocheved Lifschitz, de 85 años, agregó: “Constantemente tengo las imágenes de lo que pasó repitiéndose en mi mente".

“Nos llevaron a la entrada de los túneles. Llegamos al túnel y caminamos kilómetros sobre suelo mojado. Hay un sistema gigante de túneles, como telarañas”, relató la sobreviviente una vez que recuperó la libertad.

En la última tregua, donde el grupo terrorista Hamas intercambió rehenes por presos, fueron liberados 105 personas, principalmente mujeres y niños, de los 240 que capturaron al comienzo del conflicto bélico el pasado 7 de octubre.

Posteo de guerra

En su última publicación las FDI mostraron un video donde se detalla: "Las tropas de las FDI eliminaron 500 de los más de 800 pozos expuestos a los túneles subterráneos de Hamás ubicados cerca o dentro de jardines de infancia, escuelas, parques infantiles y mezquitas”.

En su publicación agregaron: “Para ser claros, estos lugares no son a prueba de niños, sino que están llenos de terrorismo. Cada túnel y cada arma que encontramos es una prueba más de cómo Hamás utiliza deliberadamente a los residentes de Gaza para su agenda terrorista contra los israelíes”.

Según la agencia internacional AFP, el ejército israelí afirmó que golpeó "más de 200 objetivos terroristas" en la Franja de Gaza desde que expiró, este viernes, la tregua entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas.

Los ataques israelíes alcanzaron principalmente zonas "con artefactos explosivos escondidos, túneles utilizados con fines terroristas, rampas de lanzamiento (de cohetes) y centros de mando" de Hamas”, indicó el ejército en un comunicado.

NT / Gi