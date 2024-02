Una cantante estadounidense con cáncer terminal pidió que se viralice una canción para dejarle las ganancias a su hijo

En TikTok, una nueva tendencia apareció. Se trata de Cat Janice, una cantante de Washington, Estados Unidos, que se volvió viral en los últimos días al componer una canción para su hijo de siete años. Detrás del éxito, su historia de vida es conmovedora. El hecho llamó la atención de los internautas y curiosos de la red social china.

Según lo declarado por la mujer de 31 años, al principio del 2022, sintió algo en el cuello. Cuando fue al médico a revisarse se percataron de que tenía sarcoma, un cáncer que ataca a los huesos y a los tejidos blandos. Es por eso que se sometió a cirugía, a radiación, a quimioterapia y luchó con muchísima fuerza. Todo esto porque es madre de un nene de 7 años al cual tiene que "sacar adelante". "No me voy a dejar vencer", expresó la artista.

En ese entonces, simultáneamente, trabajaba en su música para generar ingresos y así ayudar a su familia. Su último deseo es que todos vayan a transmitir su última canción que lanzó el 19 de enero, el día de su cumpleaños. Todas las ganancias del tema, así como su catálogo musical, irán a su hijo Loren, según la propia Janice.

Si bien en un momento le dijeron que estaba libre del cáncer, los médicos le dieron la lamentablemente noticia de que había vuelto y con mucha más fuerza. En junio del 2023, las palabras de los doctores fueron: "Te quedan quizás semanas o algunos meses de vida". El cáncer afectó sus pulmones hasta llegar a una fase terminal.

Luego de su fatal diagnóstico, la joven artista decidió entonces relatar su experiencia en redes sociales. “Chicos, tengo malas noticias. El cáncer ha ganado. He luchado duro, pero el sarcoma es demasiado fuerte”, dijo en un video de TikTok.

Desde entonces, no solo ha compartido su lucha contra el cáncer, sino que también continuó con su proceso creativo y se enfocó en trabajar en su última canción "Dance you outta my head". La traducción sería algo así como "Te sacaré de mi cabeza bailando" y es una canción en la que Janice se inspiró en Loren para honrar la conexión con su hijo.

A las pocas horas de ser publicada, la canción se disparó y entró en el top 10 de Itunes. Además, ya se utilizó más de 30.000 veces en TikTok, en distintas lenguas. Esto, más los streams en las diferentes plataformas le ha ayudado a ganar 60 mil dólares.

El pedido mega viral que les hizo a todos: "Por favor ¿pueden escuchar mi canción, pueden reproducirla o escucharla en iTunes? Quiero que todo el ingreso que haga mi música vaya para mi hijito. Tengo miedo de dejarlo desamparado y por eso quiero crear esta canción”.

Es aquí donde las personas comenzaron a interactuar con el video, a comprar la canción y a reproducirla en spotify. De hecho, el sencillo ya está en las principales listas de Billboard.

El 30 de enero, Cat Janice compartió su agradecimiento a sus seguidores y a todos aquellos que la han apoyado a través de las redes sociales, declarando: “Todos ustedes me han brindado un momento más para sentirme viva y les estoy eternamente agradecida”.

¡Dance You Outta My Head', ya enganchó a millones de personas de todo el mundo. Cat ha cedido todos los derechos de sus canciones a su hijo de 7 años, Loren. Las ganancias generadas por la reproducción de su música se destinarán a un fondo especial para asegurar el futuro educativo y económico del pequeño.

“Dance You Outta My Head"

En detalle, la canción es una expresión vibrante y energética de la lucha por superar una atracción intensa y posiblemente no correspondida. La repetición del estribillo "Gonna dance you outta my head" sugiere un intento de la narradora por liberarse de los pensamientos obsesivos sobre una persona, utilizando el baile como una forma de catarsis emocional. La letra describe una batalla interna, donde la protagonista se encuentra atrapada entre el deseo y la necesidad de liberarse de un amor complicado que la lleva al borde del desastre emocional.

Musicalmente, Cat Janice utiliza ritmos contagiosos y una producción dinámica para reflejar la energía y la urgencia de la narrativa lírica. La obra de Cat Janice, en este caso, se alinea con su estilo característico, que a menudo fusiona elementos de rock, pop y funk, creando una atmósfera que invita a la audiencia a moverse y sentirse empoderada.

