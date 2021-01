Horas antes de ceder el mando democrático en Estados Unidos, Donald Trump ordenó dejar de deportar a ciudadanos venezolanos por un lapso de 18 meses. A través de una publicación en el sitio de la Casa Blanca, el decreto ordena al Departamento de Seguridad Interna que lleve a cabo las autorizaciones necesarias para promover las medidas dictadas. Según constata el Miami Herald, podría beneficiar a 200 mil venezolanos que viven en el país del norte.

Dentro del texto, se señalan los motivos que llevaron a tomar la medida: "El gobierno autocrático de Nicolás Maduro ha violado consistentemente las libertades soberanas que posee el pueblo venezolano. A través de la fuerza y el fraude, el régimen de Maduro es responsable de la peor crisis humanitaria del hemisferio Occidental en la historia reciente". A su vez, el escrito menciona que la situación deteriorada del país venezolano es una amenaza a la seguridad nacional de los estadounidenses.

En la misma línea, el líder republicano remarcó que el decreto se constituía como importante para el país:. "He determinado que es de interés de la política exterior de Estados Unidos diferir la expulsión de cualquier nacional de Venezuela, o extranjero sin nacionalidad que por última vez haya residido habitualmente en Venezuela", afirmó Donald Trump.

La presidencia de Trump termina con 400.000 muertos por coronavirus

En sentido contrario, la disposición indica que no serán considerados quienes retornaron al país caribeño de forma voluntaria, quienes no residieron en Estados Unidos, quienes no están habilitados por la Ley de Inmigración, quienes hayan sido sentenciados por delitos en el país del norte, quienes fueron deportados, los que serán extraditados, aquellos que el Departamento de Seguridad Nacional considere un peligro a la seguridad pública y quienes, bajo la tutela del Secretario de Estado puedan complejizar la política externa estadounidense.

Durante el último lapso de su gobierno, Trump ejecutó varias medidas, entre ellas la de indultar a 73 personas y conmutar las penas de otras 70 este miércoles. El dictamen fue publicado por la página oficial de la Casa Blanca y generó polémica porque el republicano le otorgó el beneficio a Steve Bannon, su ex asesor de campaña en 2016. Bannon fue arrestado en 2017 por formar parte de una organización que recaudaba fondos para construir el muro entre Estados Unidos y México.

La política de deportación trumpista

La política de deportación de Estados Unidos respecto a los venezolanos se registra desde 2017, un año después de la asunción de Donald Trump como primer mandatario. La cifra más alta se registró en 2019, cuando fueron expulsadas 1619 personas. En total, en estos últimos tres años, fueron deportados 4200 venezolanos. En los últimos años, los ciudadanos latinoamericanos estuvieron entre los mayores solicitantes de asilo en el país. Desde 2017, se han registrado 13.300 venezolanos con pedido de asilo y protección.

La postura del gobierno norteamericano se mantuvo también con otros residentes en el país. Las cifras también registran que fueron proscritos más de 215.000 mexicanos, poco más de 53.000 guatemaltecos y 40.700 hondureños, así como 18.000 salvadoreños.

