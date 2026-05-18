Un jurado desestimó la demanda de Elon Musk contra OpenAI por considerar que prescribió

Un jurado de una corte federal desestimó la demanda de Elon Musk contra OpenAI y sus cofundadores por haber sido presentada fuera de plazo, lo que pone fin a una batalla judicial clave en el sector de la inteligencia artificial y de Silicon Valley.

Los miembros del jurado de Oakland (California) consideraron ese lunes que los hechos demandados habían prescrito, por lo que desestimaron la denuncia contra el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; su presidente, Grego Brockman; la Fundación OpenAI; y Microsoft.

La jueza Yvonne González Rogers aceptó y confirmó el veredicto del jurado.

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El juicio de tres semanas vio a un desfile de titones tecnológicos subir al estrado, con Musk argumentando que el giro de OpenAI hacia un negocio orientado al lucro traicionaba su mandato original de organización sin ánimo de lucro. El resultado salva a OpenAI de una posible amenaza legal existencial.

Si Musk hubiera prevalecido, buscaba forzar a la empresa a volver a su estructura sin ánimo de lucro —un movimiento que habría descarrilado su planeada salida a bolsa y deshecho los lazos con grandes inversores como Microsoft, Amazon y SoftBank, que han invertido miles de millones en la empresa en medio de la carrera global por la IA.

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Musk, la persona más rica del mundo, había demandado a OpenAI por su transformación de una organización sin ánimo de lucro combativa en el gigante de 850.000 millones de dólares detrás de ChatGPT, alegando que Altman y Brockman usaron indebidamente una donación de 38 millones que pretendía para sostener OpenAI como laboratorio de investigación dedicado a desarrollar IA en beneficio de la humanidad.

El jurado tuvo que resolver primero una cuestión umbral: si Musk, que presentó la demanda en 2024 —cuatro años después de su última contribución— lo había hecho dentro del plazo legal. Concluyó que no lo había hecho, poniendo fin al caso antes de que los jurados pudieran sopesar los méritos subyacentes.

La jueza había dictaminado antes de las deliberaciones que el veredicto del jurado sobre el plazo de prescripción sería consultivo, pero dijo que probablemente seguiría su recomendación.

Si el caso hubiera continuado, los jurados —y finalmente el juez— habrían determinado si los cofundadores de OpenAI malversaron las donaciones de Musk y rompieron promesas con él para seguir una vía comercial y enriquecerse.

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Multimillonarios en duelo

Los argumentos finales se centraron principalmente en la integridad de Altman y en las maniobras tras bambalinas que molestaron a sus colegas. El abogado de Musk, Steven Molo, atacó la credibilidad de Altman, invocando la visión fundacional de OpenAI.

"Una organización sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo seguro de la inteligencia artificial, open source en la medida de lo posible, para el beneficio de la humanidad. Sabes, se supone que debemos comprar eso", dijo Molo el jueves.

La abogada de OpenAI, Sarah Eddy, respondió con un ataque al propio Musk, señalando el testimonio de Shivon Zilis —un socio comercial de Musk con quien tiene cuatro hijos— que había actuado como intermediario entre los ejecutivos tecnológicos. "Ni siquiera las personas que trabajan para él, incluso la madre de sus hijos, pueden respaldar su historia", dijo Eddy.

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Como señaló el juez Gonzalez Rogers durante el juicio, el caso se había reducido en muchos aspectos a una cuestión sencilla: a quién confiar entre los multimillonarios discutidores.

Musk dejó OpenAI en 2018 y desde entonces ha impulsado proyectos de IA a través de su empresa de cohetes SpaceX, mientras que su startup de IA xAI ha tenido dificultades para ganar tracción frente a OpenAI y Anthropic, otra destacada empresa con sede en California.

Altman, que fue despedido inesperadamente por la junta directiva de OpenAI en noviembre de 2023 por falta de sinceridad antes de ser readmitido bajo presión de los empleados, salió del juicio con acusaciones de manipulación y una cultura laboral tóxica en gran medida sin resolver tras el veredicto.

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1) Musk se culpa por ingenuo

En la apertura del juicio, el 28 de abril, Musk se presentó a sí mismo como un benefactor desinteresado y un "buen samaritano" preocupado por proteger a la humanidad de una IA que, por que de caer en las manos equivocadas, "podría matarnos a todos".

"Se me ocurrió la idea, el nombre, recluté a las personas clave, les enseñé todo lo que sé y aporté todo el financiamiento inicial", dijo el presidente ejecutivo de SpaceX sobre la fundación de OpenAI en 2015.

"Di 38 millones de dólares esencialmente a cambio de nada, que usaron para construir una empresa de 800.000 millones de dólares. Literalmente fui un idiota", dijo, al culparse por su ingenuidad.

Musk se vio visiblemente molesto durante el juicio cuando acusó al abogado de OpenAI de hacerle preguntas para atraparlo.

"Señor Musk, usted es una persona brillante", le espetó el abogado.

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2) Sam Altman contraataca

Cambiando su habitual camiseta, pantalón y zapatos deportivos por un traje oscuro y corbata, el presidente ejecutivo y cofundador de OpenAI, Sam Altman, se mantuvo inexpresivo en la primera fila de la sala de audiencias de Oakland durante la mayor parte de las audiencias.

Finalmente su turno en el estrado llegó el 12 de mayo. El abogado de Musk, Steven Molo, lo esperaba para preguntarle si siempre ha dicho la verdad.

Altman respondió: "Estoy seguro de que ha habido momentos en mi vida en que no lo he hecho".

Entonces contraatacó: aseguró que en 2017 Musk pidió el "90 % de las acciones" y "se negó a comprometerse por escrito" a compartir el poder.

Altman dijo que no tenía otra opción: "No creíamos que la inteligencia artificial general debiera estar bajo el control de una sola persona".

3) La libreta de Brockman

Greg Brockman, presidente y cofundador de OpenAI, tomó nota en libretas amarillas de todas las audiencias.

Los viejos diarios que llenó años atrás ocuparon un lugar central durante su interrogatorio, el 4 de mayo.

El abogado de Musk enfatizó algunos de los pasajes más vergonzosos. Brockman quería "ganar dinero" y se planteaba convertir OpenAI "en una sociedad mercantil sin" la presencia de Musk. "Robarle la fundación" a Musk.

"No hay nada ahí que me avergüence", replicó desde el estrado Brockman, y dijo que en el diario no están los detalles de un episodio de Musk en 2017. "En serio pensé que me pegaría", dijo Brockman sobre el incidente.

Verdadero cerebro detrás de OpenAI, Brockman no puso ni un dólar para su creación, pero hoy las acciones que tiene de la empresa están valoradas en cerca de 30.000 millones de dólares.

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4) La intermediaria secreta

Shivon Zilis, madre de cuatro de los hijos de Musk, es una mujer que suele mantenerse en la sombra y rara vez aparece en público, de modoque su comparecencia el 6 de mayo generó curiosidad.

Zilis, quien estuvo en la junta de OpenAI entre 2020 y 2023, fue consultada sobre su particular rol como colega de Musk en Neuralink y amiga de Altman. En ese momento, su relación con Musk era un secreto. Sus hijos fueron concebidos a través de fecundación in vitro. OpenAI la acusa de ser una espía de Musk.

Zilis respondió las preguntas de forma breve y, en algunas ocasiones, sarcásticamente. "Relación es un término relativo", respondió cuando le preguntaron por su relación con Musk, antes de reconocer que "ha habido momentos románticos". En todo caso, su testimonio no importaría tanto como lo haría el contenido de sus mensajes a Musk y Altman.