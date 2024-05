El diluvio que viene: tras el desastre del sur de Brasil, Uruguay espera también lluvias apocalípticas

En Brasil, las fuertes lluvias han causado devastadoras inundaciones en varias ciudades de Rio Grande del sur, dejando hasta el momento al menos 90 muertos y otros 134 desaparecidos. Las precipitaciones llevan más de una semana y han afectado a más de 840.000 habitantes de 345 municipios. Esta situación pone en alerta a la región por la posible crecida del río Uruguay.



El director de Meteorología y Clima del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Néstor Santayana, advirtió que “van a llover lo que son dos o tres meses en las próximas 48 o 72 horas” en varias zonas del territorio uruguayo, según declaró en una rueda de prensa.

Advirtió que “si bien las zonas de las precipitaciones más severas van a ir oscilando más al norte o al sur, en rango general los acumulados más importantes van a ser en la franja centro y norte del territorio nacional”.

Estas áreas presentan acumulaciones de eventos climáticos previos que ocurrieron en Uruguay, lo que provoca que las precipitaciones más recientes no sean absorbidas adecuadamente. “Van a generar afectaciones como crecidas e inundaciones. Esta situación va a empeorar en los próximos días”, pronosticó.

La peor inundación en la historia de Brasil

En esa línea, el director de Inumet sostuvo que las precipitaciones fueron de entre 80 milímetros y 120 milímetros en los últimos días y aseguró que está previsto que para los próximos días esta cantidad sea duplicada. Explicó que “la media de precipitación mensual es en el entorno de los 100 y 130 milímetros y prevemos el doble".

“Si bien las precipitaciones fueron en todo Río Grande do Sur, fueron más sobre el litoral-este de la cuenca alta y media del Río Uruguay. Es decir que si bien hay cierto contenido de agua que viene hacia el río y nos va a afectar, pero para nuestra fortuna las precipitaciones más importantes se dieron más hacia el lado océanico y no hacia la triple frontera, lo que nos afectaría más”, dijo, al ser consultado por la crisis en Brasil.

El funcionario pronosticó que el miércoles habrá un incremento del viento, que producirán “ráfagas intensas” en el sur y el este de Uruguay. El jueves la situación comenzará a mejorar la situación climática en Uruguay y aseguró que, por ahora, el nivel de alerta que está previsto es naranja.

Personas desplazadas por la crecida del río

El incremento en el nivel del Río Uruguay, ocasionado por las fuertes precipitaciones en el sur de Brasil, derivó en un aumento de la población desplazada en Salto, ubicado en la costa de Uruguay. Se anticipa que la situación en esa área empeorará en las próximas horas. Hasta ahora, unas 70 personas tuvieron que abandonar sus hogares.

Feroces lluvias dejaron diez muertos y más de veinte desaparecidos en el sur de Brasil

La altura normal del río frente a Salto es de seis metros y hoy se ubica en 11.50 metros, según datos consignados por En Perspectiva. Se espera que este miércoles llegue a los 13 metros. Se estima que el fin de semana cerca de 100 familias tengan que dejar sus hogares.

Hay otros departamentos uruguayos que también tienen evacuados. En la ciudad de Río Branco (en Cerro Largo, vecina de Brasil), unas 25 personas debieron abandonar sus casas. Otros 25 en Treinta y Tres y 12 en Paysandú.

En Durazno, en el centro de Uruguay, el Comité de Emergencias Departamental señaló que se está ante un momento crítico. El Río Yi, el más grande de la zona, está desbordado y se han registrado en su cuenca lluvias de 200 milímetros. La situación de este afluente se suma a la de los ríos Uruguay y Negro.

Los medios de la zona alertan a la población que se preparen para evacuarse dentro de 36 o 48 horas.

RM CP