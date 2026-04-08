Absolvieron a los cinco mendocinos acusados de robar en un shopping de Miami

La Justicia del estado de Florida dictó la absolución definitiva de los cinco turistas argentinos, todos oriundos de Mendoza, que habían sido detenidos a principios de diciembre de 2025, después de ser señalados como presuntos integrantes de una organización dedicada al saqueo de tiendas de lujo en el complejo Dolphin Mall. Ante meses de incertidumbre, el abogado defensor Roberto Castillo confirmó que los cargos fueron retirados en su totalidad.

A fines de enero, la fiscalía descartó la acusación más grave: la de integrar una organización criminal, un delito que en Florida puede implicar penas severas bajo leyes similares a las de asociación ilícita.

Con el avance de la investigación, tampoco se pudo sostener el cargo de hurto. En abril, la fiscalía decidió retirar las imputaciones restantes por falta de pruebas suficientes. La propia dinámica del sistema judicial estadounidense —donde los fiscales tienen amplio margen para desestimar causas si consideran que no hay evidencia— fue determinante.

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Durante el proceso, los cinco imputados llegaron a comparecer ante una jueza del condado de Miami-Dade, que les fijó una fianza de 4.000 dólares a cada uno. Ese monto, habitual en delitos no violentos, les permitió recuperar la libertad.

Lo que comenzó como una denuncia por robos de lujo en el Dolphin Mall terminó en una absolución total

La causa se volvió visible a fines de 2025, cuando la policía de la ciudad de Sweetwater actuó después de denuncias por robos reiterados en el shopping. Según los reportes iniciales, los acusados habrían utilizado una modalidad frecuente en este tipo de delitos: sustraer valijas de un local y luego utilizarlas para ocultar mercadería en otros comercios.

A partir de las imágenes de cámaras de seguridad, se mostraban ingresos a tiendas como Burlington y recorridos por locales de marcas internacionales como Tommy Hilfiger, Columbia y The North Face. Al momento de la detención, los agentes secuestraron productos valuados en alrededor de 2.000 dólares.

El abogado confirmó que ya no pesan acusaciones de robo ni de organización criminal sobre los ciudadanos mendocinos

Dicho operativo se realizó en dos puntos distintos: parte del grupo fue interceptado en una parada de transporte, mientras que el resto fue detenido dentro del centro comercial. La escena, sumada a la nacionalidad, amplificó la cobertura.

Cierre sin antecedentes

La defensa sostuvo desde el inicio que se trató de una sobreactuación policial y que no existían elementos para sostener una estructura organizada de delito. Además, un dato relevante es que, en el sistema judicial de Estados Unidos, la carga de la prueba para avanzar hacia un juicio debe ser sólida. Si el fiscal considera que no podrá sostener la acusación ante un jurado, puede retirar los cargos antes de esa instancia. Eso fue lo que ocurrió en este caso.

Acto seguido a recuperar la libertad, los cinco mendocinos regresaron a la Argentina pocos días después de la detención, vía Santiago de Chile. Desde Mendoza siguieron el proceso a la distancia hasta conocer la resolución final.

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De modo que la absolución implica que los acusados no tendrán antecedentes penales en Estados Unidos. Según la defensa, tampoco enfrentarán restricciones migratorias, por lo que podrán volver a ingresar al país sin inconvenientes.

MV