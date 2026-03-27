Allanaron a un empresario cercano a Rodrigo De Paul por irregularidades durante el cepo cambiario

Un empresario llamado Alejandro Calian, apodado “El Turco”, cercano al futbolista Rodrigo De Paul, fue allanado este viernes 26 de marzo en una causa que investiga presuntas irregularidades en la compra y venta de dólares durante la época del cepo cambiario, operaciones que se bautizaron, popularmente, con el como “rulo”, que consistía en comprar dólares al precio oficial para venderlo poco después en el mercado blue.

Según Clarín, Calian formó parte del viaje promocional que De Paul y Lionel Messi realizaron en 2025 a la India, y es investigado en el mismo caso que involucra a exfuncionarios del Banco Central y financistas como Francisco Hauque y Elías Piccirillo, el exmarido de la modelo y conductora Jesica Cirio.

Elías Piccirillo y Jessica Cirio

Fuentes judiciales hablaron con el medio antes citado y dijeron que “el amigo de De Paul”, fue allanado por orden del juez Ariel Lijo, quien aceptó un pedido al respecto del fiscal Franco Picardi. La Justicia también se encuentra investigando a otros financistas como Martín Migueles y Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, cuestionado por sus maniobras con la AFA que complicarían a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

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En audios que se conocieron, grabados por Piccirillo, Romina García, una funcionaria del Banco Central, confesó que había “gente de arriba entongada” en el negocio de los rulos (comprar dólares al precio oficial y venderlos en el mercado paralelo, donde cotizaban mucho más caros).

Por ese motivo, el fiscal Picardi investiga a los cinco empleados del área de Supervisión de Entidades No Financieras del Central cuya función era controlar los movimientos de las casas de cambio durante el gobierno de Alberto Fernández. Las viviendas de estas personas fueron allanadas el pasado 30 de diciembre, y les secuestraron computadoras y celulares.

Por otra parte, el diario La Nación reveló que el vínculo entre Calian y Piccirillo finalizó de la peor manera. “Se encargaban de inyectar blanco en las empresas que luego se utilizaban en la maniobra del rulo”, le contó a ese medio una fuente que tenía conocimiento de la maniobra.

Según Clarín, en el allanamiento de este viernes, la justicia buscó documentación sobre compañías como MegaLatina, Arg Exchange, Gallo Cambios, Xinergia, Fenus, y Goat SA.

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En el caso de Arg Exchange, Piccirillo la controló prácticamente en su totalidad en 2022, excepto un 10% que era propiedad de Matías Bocca, un nombre que también aparece en otras agencias. Como presidente figuraba Migueles. Esta sociedad, entre enero y diciembre de 2023, adquirió más de 250 millones de dólares a diferentes entidades y vendió una cantidad similar. Por su parte, Fenus era propiedad de Ariel Vallejo y tuvo un crecimiento inusitado, pasando de tener operaciones por 425 millones de pesos durante el segundo semestre de 2022 a 8400 millones durante el primer semestre de 2023.

Ariel Vallejos, financista de Sur Finanzas, junto al "Chiqui" Tapia.

Los audios de Elías Piccirillo que expusieron la posible corrupción en el Banco Central de Argentina

Grabaciones aportadas por el arrepentido Carlos Sebastián Smith, alias “El Lobo”, un oficial retirado de la Policía Federal, expusieron el pasado 26 de enero las charlas entre Elías Piccirillo y Romina García, inspectora del Banco Central de Argentina, quien reconoce ante el ex de Jésica Cirio que había una estructura de corrupción en el organismo: “Había gente arriba toda entongada, ¿entendés?”.

La conversación, que lleva por fecha el 1 de febrero de 2025, muestra que funcionarios del Central asesoraban a Francisco Hauque, socio de Piccirillo, a cambio de dádivas, un hecho que la propia García reconoce en los audios como ilegal: “Pero no podemos eso. Está prohibido eso”.

El finanacista Francisco Hauque

Según su testimonio, Hauque habría amenazados a varios directivos para operar sus financieras y así poder acceder al dólar oficial cuando la brecha cambiaria era superior el 100%.