Causa Piccirillo: el celular clave fue reseteado y la defensa pide investigar la cadena de custodia

Cuando el teléfono de Elías Piccirillo debía aportar las pruebas definitivas sobre la trampa que terminó con Francisco Hauque preso por un arma y drogas plantadas, la evidencia desapareció en el aire. Mientras el ex de Jésica Cirio cumple su prisión domiciliaria en una residencia de Banfield, el dispositivo móvil que esconde los secretos del caso sufrió un oportuno reseteo de fábrica, desatando la furia de la querella y un verdadero escándalo en los tribunales.

La bomba detonó cuando la División Informática Forense de la Gendarmería Nacional Argentina presentó los resultados de su análisis oficial. Los técnicos detallaron que el aparato ingresó a los laboratorios apagado, con la batería completamente agotada y protegido por un código de seguridad. Sin embargo, la sorpresa mayúscula llegó tras enchufarlo: luego de ingresar el PIN facilitado por el propio tribunal, la pantalla no arrojó ni un solo chat o documento, sino que exhibió el menú inicial de configuración del sistema operativo, como si recién hubiera salido de su caja.

Elías Piccirillo.

El reporte no dejó margen para hablar de desperfectos técnicos o errores de lectura. La herramienta forense extrajo un registro escalofriante que certifica la maniobra y su momento exacto: "TYPE: WIPE / VALUE: FACTORY RESET", ejecutado el pasado 24 de febrero de 2025 a las 17:47:51. Con este descubrimiento sobre la mesa, la defensa de Hauque presentó un duro escrito advirtiendo sobre la gravedad del hecho, dejando en evidencia que el expediente ahora guarda el registro objetivo de una limpieza integral del sistema.

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Los abogados representantes de la víctima aclararon su postura oficial. "No se sostiene aquí que el borrado haya sido ordenado por el imputado. Tampoco se afirma que hubiera existido una maniobra concreta de destrucción de prueba. Lo que se afirma es algo distinto", subrayaron en el documento. La exigencia central es que la Justicia no descarte la hipótesis de que esta acción haya sido deliberadamente orquestada para ocultar los rastros que incriminan al actual detenido.

Francisco Hauque.

Para la querella, borrar esos datos representa un golpe directo al corazón del expediente. Ese teléfono no era un objeto más. En su memoria se escondían las llaves del caso: comunicaciones, registros de llamadas, mensajes, archivos, ubicaciones y fotografías. Como señalaron los letrados, perder ese volumen de información "no constituye una incidencia técnica menor", sino un hecho procesal gravísimo que debe ser investigado en profundidad.

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La pista internacional y la lupa sobre la cadena de custodia

Frente a la urgencia de descubrir "cómo, cuándo, por qué y mediante qué mecanismo" se volatilizó la evidencia, los abogados Carlos Pousa Bogado y Alejandro Díaz pasaron a la ofensiva. Como primera medida, solicitaron la reconstrucción absoluta de la cadena de custodia del equipo. Exigen saber en qué condiciones estuvo almacenado, quiénes lo manipularon desde el minuto exacto de su secuestro y, fundamentalmente, si fue preservado bajo aislamiento estricto para evitar que recibiera señales electromagnéticas externas.

A su vez, la querella pidió formalmente que se cite a los peritos de Gendarmería para que amplíen su informe en sede judicial. La intención es despejar dudas técnicas y que los especialistas fundamenten, paso a paso, cómo se gestó el proceso y de qué manera es posible llegar a un resultado de vacío total sin que el sistema emitiera alertas previas de manipulación.

Por último, los letrados solicitaron a la Justicia que eleve un requerimiento internacional urgente dirigido a la sede central de Apple. El objetivo es que el gigante tecnológico revise sus servidores y confirme si existió alguna orden remota de borrado (conocida en la programación como "Erase Device") apuntada a ese iPhone en particular. Si Apple entrega la fecha y hora de emisión de ese comando, el fantasma que reseteó la prueba podría tener las horas contadas.

TC/MSS