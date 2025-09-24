Presa que cambió de género y está acusada de violar a siete detenidas irá a juicio

Gabriela Nahir Fernández, la presa acusada de cometer abuso sexual en contra de siete detenidas en el penal de Bouwer de la provincia de Córdoba, irá a juicio. Así lo solicitó la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual de Córdoba.

La detenida, de 34 años, llegó a la cárcel tras obtener el reconocimiento de su cambio de género y en 2018 solicitó el traslado al pabellón de mujeres, donde habría violado a siete presas, con el agravante de que tenía sífilis y contagió a varias de sus víctimas.

De acuerdo con la acusación del fiscal Juan Ávila Echenique, Fernández es considerada como “probable autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado (dos hechos) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave”.

En simultáneo, en uno de los cargos formulados en su contra, la detenida es considerada “coautora de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos, calificado por el número de autores”, dado que habría actuado junto a otras dos presas. En otro de los hechos, la acusación se agrava por “el uso de arma en grado de tentativa”.

Los hechos de abuso sexual habrían ocurrido en el penal de Bouwer de la provincia de Córdoba.

En esta causa también están acusadas Ingrid Roxana Florindo, de 42 años, y Rocío Belén Montoya, de 26, como “probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos” en uno de los casos de abuso, junto a Fernández.

Las tres acusadas permanecen detenidas y Fernández se encuentra actualmente en aislamiento dentro del penal femenino de Bouwer.

Antecedentes del caso de la presa acusada de abusar de sus compañeras

Según consta en el expediente, la acusada ingresó a una cárcel masculina en octubre de 2016 como Gabriel Fernández, y un año después fue condenado a tres años de prisión por el delito de “lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada” contra una mujer, quien era su pareja.

En noviembre de 2018, Fernández declaró ante la Justicia: “Me autopercibo mujer”, motivo por el cual se inició el trámite de su cambio de género. De esta manera, pasó a llamarse Gabriela Nahir Fernández y fue trasladada al pabellón femenino del penal de Bouwer.

Una vez reconocida por la Justicia como mujer, en abril de 2019, la detenida fue acusada de privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas por atacar a una compañera en el pabellón. Los investigadores creen que durante ese período comenzaron los abusos contra otras internas.

Más tarde, en libertad condicional, fue denunciada por violencia de género por una nueva pareja. A raíz de esa acusación regresó a la cárcel en 2023, luego de romper la perimetral y volver a tomar contacto con la denunciante.

En octubre de 2024, la Justicia dictó la prisión preventiva y advirtió sobre la peligrosidad de la detenida. Durante su reclusión, se conoció uno de los abusos contra sus compañeras, por lo que las autoridades resolvieron trasladarla a otro penal para “resguardar a la víctima”.

Patricia Bullrich cuestionó el traslado de internos que cambian de género tras ser condenados.

Tras hacerse público el caso, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, repudió lo ocurrido y manifestó: “Se le dio ese cambio de sexo a una persona que había generado un abuso sexual afuera de la cárcel, es decir, comete el delito del abuso, se le acepta el cambio de sexo para ir a una cárcel de mujeres y vuelve a cometer adentro de la cárcel, el mismo delito”.

En este contexto, la provincia de Córdoba evalúa adherirse a la resolución nacional que restringe los traslados de personas presas a cárceles correspondientes a una autopercepción de género manifestada después de la condena.

