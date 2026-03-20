La Justicia desestimó la denuncia presentada por la vicepresidenta Victoria Villarruel contra los conductores de A24 Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, a quienes había señalado por calumnias, injurias, atentados contra el orden público, incitación a la rebelión y coerción ideológica.

La jueza María Servini avaló el criterio del fiscal Eduardo Taiano, rechazó las acusaciones y le indicó a Villarruel que, si pretende continuar con una acción por calumnias e injurias, deberá acudir al fuero civil, dado que se trata de delitos de acción privada.

“De la sola lectura de los delitos tipificados en los artículos referidos se desprende que en los hechos denunciados, si bien podrían ser reprochables los dichos vertidos por los denunciados en su condición de periodistas, lo cierto es que de ninguna manera se vislumbra ni siquiera un indicio que nos encontremos ante una agrupación permanente o transitoria que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, manifestó Servini en su fallo, al que tuvo acceso Clarín.

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La magistrada también señaló la ausencia de elementos que permitan sostener las supuestas amenazas contempladas en el artículo 226 del Código Penal, referido a atentados contra el orden constitucional y la vida democrática. En función de ese análisis, resolvió desestimar la denuncia. A su vez, rechazó el planteo de la vicepresidenta de vincular este expediente con otra presentación realizada en 2025 contra el periodista español Javier Negre, propietario de una parte de La Derecha Diario.

“No advierto puntos de conexión entre ambas pesquisas”, concluyó Servini tras considerar una certificación del fiscal Guillermo Marijuan, incorporada al expediente el 12 de marzo. Villarruel había solicitado esa unificación al sostener que “el análisis conjunto de las actuaciones ventiladas permitiría visualizar el carácter metódico de la persecución sufrida y el socavamiento pretendido sobre las instituciones democráticas”, planteo que también fue rechazado.

Más allá de la resolución adversa, la titular del juzgado en lo Criminal y Correccional reconoció a Villarruel como querellante, con el patrocinio del Dr. Emiliano Gastón Genta, en relación con las acusaciones por calumnias e injurias, que deberán tramitarse en sede civil y sin intervención del Ministerio Público Fiscal, por tratarse de delitos de carácter privado.

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La vicepresidenta había denunciado a los conductores de A24 luego de que la calificaran de golpista por su actuación en la sesión preparatoria de la Asamblea Legislativa del 24 de febrero de 2026, en la que se definieron las autoridades de la Cámara. Las declaraciones se produjeron durante el segmento televisivo que ambos comparten, difundido en YouTube bajo el título: “OTRA VEZ EL "CLUB DEL HELICÓPTERO": EL PASE ENTRE ROSSI Y FEINMANN”.

La funcionaria sostuvo que en ese contenido las expresiones de los periodistas “lejos de ser un análisis periodístico o una mirada política y/o de opinión” constituyen “agravios, mentiras, inventos e información absolutamente falsa, calumniante y lesiva”, lo que, según indicó, le provocó “aflicciones personales” y afectó tanto la institución que encabeza como su investidura.

La presentación judicial se realizó el mismo día en que Villarruel también accionó contra el exministro de Defensa Luis Petri, actual diputado libertario, por los mismos delitos, a raíz de haberla calificado como “golpista” en la red social X.

“Las publicaciones referidas, realizadas a través de la señal de noticias, agravian e injurian a mi persona, no sólo por la falsedad de las mismas, sino también por el daño que las mismas ocasionan a mi honor y a mi investidura, erosionando las instituciones. Siempre me he desempeñado con aplomo y decoro, no puedo permitir que se mancille la tarea que honrosamente vengo realizando desde hace dos años”, argumentó la vicepresidenta.

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En esa línea, cuestionó el alcance que tuvo el intercambio televisivo entre Feinmann y Rossi y lo vinculó con una presunta campaña en su contra. “Es la repercusión que los dichos vertidos en ese programa por los periodistas denunciados, dadas las réplicas que tienen tanto en las redes sociales, como otros medios de comunicación, canales de streaming, etc. lo que magnifican cada uno de los dichos injuriantes hacia mi persona y causa un perjuicio irreparable en mi honor e investidura”, sostuvo al referirse a una maniobra coordinada, hipótesis que la Justicia finalmente descartó.

Feinmann y Rossi, quienes reaccionaron con ironía en su programa ante la denuncia, contaron con la representación legal de Ana Laura Palmucci y Gabriel Iezzi, este último columnista judicial en los espacios de Feinmann en Radio Mitre y América.

“Es una criteriosa resolución, ajustada a derecho, echando por tierra la ilusoria denuncia”, expresó Iezzi en declaraciones a Clarín luego de ser notificado del fallo firmado por Servini.

NG/LT