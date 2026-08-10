44 personas ganaron los 3 millones de dólares del Quini 6: cuánto dinero se llevó cada una

Un sorteo extraordinario del Quini 6 dejó este domingo un saldo inédito en la historia de los juegos de azar de la Argentina, luego de que 44 apostadores acertaran cinco números en la modalidad Siempre Sale y se repartieran un pozo especial acumulado de 3 millones de dólares.

La jugada, realizada en el marco de la conmemoración de los 38 años de la creación del tradicional juego poceado de la Lotería de Santa Fe, generó una masiva concurrencia en las agencias de todo el país.

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Según la información consignada por el portal TN, al no registrarse ningún boleto con seis aciertos en la categoría principal del Siempre Sale, la reglamentación del juego determinó que la totalidad de la suma fuera distribuida entre quienes obtuvieron cinco aciertos. De esta manera, cada uno de los 44 afortunados se adjudicó una cifra superior a los 68.000 dólares.

La expectativa generada por el abultado pozo en moneda extranjera provocó una participación récord a nivel nacional, superando ampliamente las 3,1 millones de apuestas jugadas en las distintas jurisdicciones. Los números que resultaron favorecidos en la extracción del Siempre Sale fueron el 01, 09, 16, 18, 30 y 40, combinación que terminó consagrando a decenas de ganadores a lo largo de 13 provincias.

En términos de distribución territorial, las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba encabezaron la nómina de agraciados. Cada uno de estos tres distritos concentró ocho ganadores, sumando entre los tres más de la mitad de las boletas premiadas en la histórica jornada dominical.

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El evento festivo no se limitó únicamente al reparto del pozo en dólares. Durante la misma noche del sorteo número 3.398, la modalidad La Segunda consagró a un único apostador en la localidad santafesina de La Criolla, quien acertó las seis bolillas y se quedó con un pozo acumulado de $4.350.196.620.

En contraste con los aciertos registrados en las demás categorías, la modalidad Tradicional no arrojó ganadores con seis aciertos. Los números extraídos en dicha jugada fueron el 06, 09, 10, 18, 22 y 31, por lo que el monto acumulado quedó desierto y engrosará el pozo de la próxima edición, estimándose una cifra superior a los $7.000 millones.

Una suerte similar corrió la modalidad Revancha, cuyos números sorteados fueron el 01, 03, 18, 23, 24 y 31. Al no registrarse tarjetas con la totalidad de los aciertos, la bolsa de premios quedó vacante y acumula un monto que supera los $2.900 millones para la siguiente jugada.

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Para esta edición de aniversario, la Lotería de Santa Fe había dispuesto un diseño especial en la modalidad Siempre Sale, garantizando de antemano la salida de la bolsa de 3 millones de dólares, sin importar si el pozo debía repartirse entre quienes lograran seis, cinco o menos aciertos.

Los 44 ganadores distribuidos en el territorio nacional deberán tramitar el cobro de sus acreencias sujetas a los descuentos impositivos vigentes aplicables a los juegos de azar, según la normativa estipulada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero​ (ARCA).