Música y celebrities: cómo fue la inauguración del primer LollaShop del Lollapalooza Argentina

Poco más de tres meses. Poco más de cien días. Ya comenzó la cuenta regresiva para la séptima edición del Lollapalooza Argentina, el festival más importante del país, y se inauguró un lugar muy especial para vivir la previa: el nuevo “Pop Up Store” de Lollapalooza Argentina en DOT Baires Shopping. En la inauguración, que se realizó el miércoles 11, hubo de todo: desde merchandising oficial, celebrities y lo mejor de la música que desembarcará en el Hipódromo de San Isidro el próximo 27,28 y 29 de marzo.

Desde remeras, buzos, ponchos, cuadernos, gorras y hasta medias y bolsos se exhibieron en la inauguración del Lolla Shop. Mientras de la mano de la mejor música el evento iba entrando en calor en el segundo piso del DOT Baires Shopping, dijeron presente varios artistas emergentes que harán vibrar a las miles de personas que asistirán al festival más vibrante del país: Feli Colina; Limón; Axel Fiks; Lucía Tacchetti; Louly; Omar Varela; Alejo y Valentín y D3FAI.

La modelo Eva Bargiela no se quiso perder la inauguración del LollaShop en el DOT Baires Shopping.

También fueron de la partida varias celebrities. La modelo Eva Bargiela y el influencer y conductor Lizardo Ponce, quienes no solo disfrutaron del espacio Lollapalooza (en donde en una especie de cabina con micrófonos colgantes y luz fluorescente se sacaron fotos) sino que recorrieron y eligieron lo mejor del merchandising oficial y compartieron un momento especial con los presentes. También, los djs en vivo, las instalaciones y el público anticiparon un poco la energía de lo que se vive en el festival.

Con tan solo 23 años y con el R & B como norte, Louly se presentará en el Lollapalooza a puro trap. En medio del evento Perfil.com dialogó con ella y no paró de remarcar la emoción de participar de la séptima edición del Lollapalooza Argentina. “Estoy re nerviosa pero también tranquila porque estamos preparando algo re copado y se que a la gente le va a gustar porque es algo diferente. Me encanta que todo esto sea versátil, que se estén abriendo nuevas puertas a nuevos estilos. Hay muchos ritmos nuevos y hay muchas oportunidades para nuevos artistas y participar del Lollapalooza es espectacular. No puedo creer que vaya a estar Travis Scott, Lana del Rey, Nathy Peluso, Guns´n Roses, entre otros. Es muy fuerte. Esta es una gran oportunidad y vamos a preparar un gran show con una escenografía impresionante”.

Desde remeras, buzos, ponchos, cuadernos, gorras y hasta medias y bolsos se exhibieron en la inauguración del Lolla Shop.

Con la apertura del Lolla Shop, los fans del Lollapalooza tendrán un lugar excepcional para vivir la previa del festival: no solo para comprar el mejor merchandising oficial, sino que es uno de los puntos de venta de tickets Lollapalooza Argentina y a partir del 13 de febrero de 2020 será uno de los puntos de canje de pulseras, que darán acceso al festival para el 27, 28 y 29 de marzo próximo.

Por séptimo año consecutivo, la gente formará parte de la experiencia Lollapalooza Argentina, que además de poder disfrutar el show de más de 100 bandas y artistas incluirá propuestas gastronómicas de todo el mundo, intervenciones artísticas y activaciones únicas. También habrá espacios verdes y de esparcimiento. Kidzapalooza, el espacio para los más chicos que evoluciona año a año (los menores de 10 años ingresan gratis, acompañados de un adulto con entrada), formará parte de la próxima edición con nuevas propuestas para toda la familia. ¡Preparate para vivir tres días con cinco escenarios y más de cien bandas en el Hipódromo de San Isidro!