RDC: el pueblo de España donde el 76% de los votantes vive en el exterior y hay muchos argentinos

Un pueblo de apenas 400 habitantes en la provincia española de Granada tiene una particularidad que llama la atención: cuenta con más de mil personas habilitadas para votar desde el exterior, entre ellas numerosos argentinos. Se trata de Murtas, una localidad afectada por la despoblación en la que los electores residentes fuera de España superan ampliamente a los que figuran en el padrón local.

En la Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista y corresponsal en España Marcelo Molina describió la situación de este municipio de Granada y explicó cómo la llamada ley de nietos aparece vinculada al fenómeno. La diferencia entre los habitantes de Murtas y la cantidad de ciudadanos habilitados para sufragar desde el extranjero abrió interrogantes sobre el vínculo de esos votantes con la localidad.

Murtas, un pueblo de 400 habitantes con más de mil electores en el exterior

“El pueblo se llama Murtas, con 400 habitantes, poca gente en las calles, es uno de esos pueblos que luchan en la España vaciada por la despoblación”, describió Molina al explicar las características de esta localidad.

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El periodista detalló que el municipio cuenta con servicios básicos muy limitados: “Tiene solamente un colegio, una farmacia, un bar”. Incluso destacó la particularidad de que haya un solo establecimiento de este tipo: “Imaginate un pueblo con un solo bar en España, lo chiquito que debe ser”.

Sin embargo, la dimensión reducida de Murtas contrasta con sus cifras electorales. Según precisó Molina, “el pueblo tiene en el padrón 332 electores, pero tiene para votar en el exterior 1.067 personas”.

La diferencia es significativa: “Casi el 75% de los votos es gente que no está ahí, el 76% para ser exactos”, señaló el periodista al comparar el padrón local con la cantidad de electores residentes fuera de España.

La ley de nietos y los argentinos con derecho al voto español

Entre las personas habilitadas para sufragar desde el exterior hay ciudadanos de distintas nacionalidades, con una presencia destacada de argentinos. Molina reconoció su sorpresa ante la magnitud de este fenómeno: “Entre ellos, bueno, hay venezolanos, pero hay muchos argentinos”.

El periodista también se refirió a las declaraciones del alcalde de Murtas, quien advirtió que una parte importante de los electores no tiene un vínculo directo con el municipio.

Según relató Molina, el jefe comunal sostuvo que “buena parte de ellos no tienen relación alguna, no son gente del pueblo, ni lo conocen”.

El fenómeno podría explicarse, al menos en parte, por los procesos de acceso a la ciudadanía española vinculados con los antepasados familiares y la llamada ley de nietos. Como resumió Molina, el caso de Murtas permite observar “uno de los casos, por ejemplo, que se pone con el tema de la famosa ley de nietos y todos los argentinos que hemos nacido en Murtas”.