La tapa de Diario PERFIL de este sábado 20 de junio

A continuación, los principales títulos de la edición N°1526 de Diario Perfil del sábado 20 de junio de 2020:

El Gobierno frena los pedidos de los intendentes por mayores aperturas. Santiago Cafiero y Ginés González García decidieron no habilitar nuevas actividades en los distritos del AMBA. Hasta que no bajen los contagios, no habrá más excepciones.

"Cerrar y abrir, cerrar y abrir", la estrategia que juega Alberto. El Presidente evaluará junto a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta medidas duras si los casos muestran un aumento acelerado.

La negociación de deuda se extendió hasta el 24 de julio sin una nueva oferta. En el Gobierno aclaran que se puede cerrar antes. Duro comunicado del grupo de BlackRock: “Argentina terminó el diálogo con los acreedores en un momento crítico”.

Economía busca ajustar el gasto para bajarle un punto al déficit fiscal este año. A la reconversión de asistencia a empresas, que pasan de subsidio a créditos, salvo en las pymes, suman recortes en gastos no esenciales para viáticos y servicios.

Inicio de más controles en el AMBA: 3,5 millones de permisos revocados. Fuentes oficiales explicaron que el millón y medio de trabajadores exceptuados podrán volver a empadronarse. También se dieron de baja 2 millones de autorizaciones no laborales.

El Gobierno frena la expropiación pero igual pide tomar el control de Vicentin. Lo anunció Perotti luego de reunirse con el Presidente. Más temprano, el juez del concurso decidió reponer al directorio y darle a los interventores el rol de “veedores”.

Comodoro Py pide acceder a la causa del espionaje M. Bajo el argumento de dirimir competencias, la Cámara de Apelaciones le reclama al juez Villena, de Lomas, la totalidad del expediente. En el Congreso, un espía dijo que Arribas dio la orden para los seguimientos políticos.

OMS: la pandemia está "en una nueva y peligrosa fase en todo el mundo". La organización recordó que, mientras muchos países se abren a la "nueva normalidad", la circulación del virus se está acelerando. Vulnerables como los refugiados, los más expuestos.

Santos, el ingeniero "justiciero" que mató a dos ladrones y solo pasó una semana preso. El 16 de junio de 1990 asesinó a los dos delincuentes que le habían robado el pasacasete en el barrio de Villa Devoto. Tiene 72 años. Y nunca más volvió a empuñar un arma de fuego.

El positivo de Lizy Tagliani por Covid alerta a la TV. Los medios de comunicación y su personal no están exentos en la pandemia y algunas de las figuras más conocidas de la radio y la televisión comenzaron a contar que dieron positivo en los tests.

Carlos Zafón, el escritor que siempre buscó evitar la fama. Nació en Barcelona y dentro de sus obras se destaca La sombra del viento, la cual vendió más de diez millones de ejemplares en el mundo.

Además, Jorge Fontevecchia entrevista en su ciclo Periodismo Puro a Rodrigo Zarazaga. "En crisis como la actual, a todos nos recorre el fantasma 2001".

Escriben Roberto García, Palumbo, Elizondo, Artemio López, Ares, López Rodríguez, Aga, Madgalena López, Parlato, Oloixarac, Kohan, Spregelburd, Guebel, Link, Casas y Fontevecchia.

