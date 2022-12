Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación de la Nación, habló sobre lo sucedido en el Congreso y aseguró que "no esquivo que lo de ayer sea bochornoso, sino que fue un catalizador de presiones para evitar la violencia". Por otro lado, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) la ley de las nuevas universidades que se debía debatir.

¿Cuál es tu visión de la situación bochornosa que se vivió ayer en Diputados?

Hoy te escuchaba y admiro la habilidad que tenés de hacer fluir la realidad a través de disciplinas como la filosofía. Sostenías que los griegos inventaron la política para poder resolver sus conflictos para poder convivir. No esquivo que lo de ayer sea bochornoso, sino que fue un catalizador de presiones para evitar la violencia, justamente.

No hay quien gobierne en este momento, pero Cristina Kirchner ha comenzado a hacer vivir a la sociedad, hace casi dos semanas, la jornada del próximo martes. Entiendo que la vicepresidenta pertenece a un espacio político del Gobierno, pero cuando preside el cuerpo debería disimular un poco eso.

Ella dejó sin efecto la designación de los cuatro consejeros para la Magistratura, que es el organismo que elije los jueces, entre otras cosas. Es muy importante para la democracia.

La brutalidad de Ritondo

Ayer fue toda una provocación pretender comenzar la sesión una hora y media después, cuando si a los 30 minutos no se logra el quórum, caen. Además nos negaron la palabra y pretendían que las ocho universidades se trataran en un paquete, como si las todas las situaciones fueran las mismas. Todo porque lo querían sacar rápido porque veían ese mal clima en la Cámara.

La política triunfó sobre la violencia con un bochorno. El kirchnerismo tenía que parar, y paró. Tuvieron que parar una sesión que nunca debió haber empezado porque estaban vencidos los plazos.

El proyecto de la creación de universidades que no fue

Queda claro que la violencia y las agresiones no son patrimonio de un sólo lado y se inició mucho antes que ayer, pero tiene que haber otras maneras que las que se mostraron ayer, ¿no lo ves así?

Absolutamente, no voy a esquivar esto. Los diputados nacionales estamos ocupando bancas que ocuparon grandes hombres y mujeres de este país. Ahora bien, se detuvo el intento de ellos de seguir vulnerando las instituciones.

Particularmente en la sesión de ayer se quería tratar la creación de ocho universidades nacionales, y yo soy un hombre de universidad, para mí no puede haber mayor alegría que cuando se fomenta la educación universitaria. Pero una universidad no es como solicitar pavimento o cloacas, tiene que tener una planificación geográfica, académica y federal.

Cristian Ritondo en la Cámara de Diputados

No es menor que ninguna de esas universidades se sabía cómo las íbamos a pagar. Sergio Massa le sacó al Ministerio de Educación 50000 millones de pesos, el 22% de lo que lo que tenía para ejecutar. Y, a su vez, tenemos chicos que se reciben de la secundaria sin saber leer y escribir. Si tengo dinero la tengo que poner ahí.

Ayer se quería votar la universidad de Pilar para que intendente Achával lograra la relección. Y la del Delta, que propicia Massa para poder recuperar Tigre.

Adriana Puiggrós: "La educación superior debe ser una meta de todos"

De todas maneras, volviendo a las formas, se terminan mimetizando con el adversario al que finalmente termina haciendo lo mismo que critica.

No rebato eso. Pero no es lo mismo atacar que defenderse. Es verdad que hay una grieta en Argentina. Y no es una grieta sobre seguridad ni el posicionamiento exterior del país. Porque todo esto lo arreglan los dirigentes políticos con diálogo en un café. Ahora bien, la grieta actual tiene características morales, no políticas o sociales. Y al ser moral, la arregla la sociedad con su voto.

AO JL