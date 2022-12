Blanca Osuna: "Nada justifica la reacción violenta y golpista de ayer"

La ex intendenta de Paraná, Blanca Osuna, aseguró que "la forma de impedir la sesión fue antidemocrática". A su vez remarcó, el valor que tenía el debate por la creación de las universidades nacionales. "Son cuestiones cruciales para comunidades que están expectantes de que eso suceda", comentó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Por qué no se puede mantener un debate sano en Diputados?

Nosotros sí, por el lado del Frente de Todos y de los legisladores que integran bloques minoritarios, que se sumaron para que se conformaran la mayoría reglamentaria de 129 legisladores, y que nos permitió dar inicio a la sesión. Nada justifica la reacción violenta y golpista de ayer. Hay otros elementos para cuando un legislador está en desacuerdo con un tratamiento determinado.

Hubo expresiones misóginas gravísimas hacía la presidenta de la Cámara. Es inexplicable el tenor de la acción. La forma de impedir la sesión fue antidemocrática.

Las responsabilidades, aunque a veces estén más de un sector que de otro, son compartidas.

No es este el caso. Le daría la razón si nosotros llegamos a una sesión donde no hay orden del día acordado, o si los temas a tratar no cuentan con dictamen.

Cecilia Moreau enfureció contra Juntos por el Cambio: "Soy mujer, no retrasada"

No en este, pero en otros casos, sí. Pero quiero llevarlo más allá. ¿Lo que pasó ayer tiene que ver con el fallo que va haber el martes a la vicepresidente o manifestaciones como la de Luis D´Elía, que quiere cortar todas las rutas del país?

Hay una serie de factores que tienen que ver con una injerencia en particular de la Corte Suprema, que interviene cual partido político en cuestiones que hacen a la competencia en órganos de la democracia y de la representación.

No justifico lo que sucedió ayer y es un antecedente grave. Lo que planteamos no fue más que un funcionamiento que corresponde a una representación política, en abordaje a temas que tienen que ver con una agenda de interés educativo.

Quiero tratar de entender este clima de polarización extrema que, incluso, impidió un debate como el de agregar universidades nacionales.

Cuando la presidenta de la Cámara me otorga la palabra, en el inicio de una sesión convocada a reglamento, lo que comencé a describir fue el trabajo de la Cámara que venimos trabajando hace más de un año en estos proyectos nacionales. Hablamos de cuestiones que son cruciales para comunidades que están expectantes de que eso suceda.

Sesión accidentada en Diputados

No es el tema que se iba a tratar ayer lo que generó el desmadre. Es tratar de entender qué nos pasa como sociedad. La mayoría de los jueces fueron nombrados en período de elecciones democráticas. ¿No se debería aceptar la división de poderes y cuando se está en desacuerdo también?

No todos los jueces fueron designados en democracia. Supongamos que una de las razones fue que los legisladores de Juntos por el Cambio estaban atacados por una resolución de la presidenta de la Cámara que suspendía las designaciones a vista de una decisión del juez Cormick. El cual declaró nula la designación de una legisladora ante el Consejo de la Magistratura. Nada justifica lo que pasó.

Me preocupa que se mimeticen de un lado y del otro.

Ayer pasó algo gravísimo en la Cámara de Diputados. No hay antecedentes de decisiones de esta naturaleza cuando una sesión sucede, más allá de algunos debates apasionados. Es justo poner acento en la envergadura que tiene un hecho así, sucedido en un órgano de la democracia.

También hubo choques en la Legislatura: el Frente de Todos se retiró furioso con Felipe Miguel

Coincido, de hecho Ritondo debería pedir perdón y renunciar. Pero estoy tratando de entender más profundamente qué pasó ayer. Siento que cada parte le critica al otro lo mismo que hace. ¿Usted en algún momento llamó asesino a Gerardo Milman?

Lo que hice ayer fue informar la creación de las nuevas universidades nacionales, y lo hice con dificultades obvias.

¿O sea que en ningún momento, más allá de ayer, llamó asesino a Milman?

Le repito la tarea que hice ayer. Me ajusté a lo que la presidenta de la Cámara me adjudicó. No somos iguales. Creo que es necesario echar luz sobre la gravedad del impedimento del normal funcionamiento de un cuerpo del Estado.

AO JL