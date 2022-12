La brutalidad de Ritondo

"Ayer fue un día bochornoso en Diputados y nos avergüenza como ciudadanos, más a casi 40 años de la recuperación de la democracia. Titulamos de esta manera el editorial, ya que hubo pérdida de conducta de varios de nuestros representantes, pero Cristian Ritondo es el que lo llevó al paroxismo con un gesto que más que obsceno es violento", aseguró Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), de este viernes 2 de diciembre.

Posteriormente, para contextualizar se dio comienzo a la seguidilla de audios, donde Cecilia Moreau tomó el protagonismo, en su intento por poner orden en la sesión, mientras de fondo se escuchaban los ruidos, golpes a la banca de los diputados opositores y el grito de 'violentos'.

El pedido de la presidenta de la Cámara de Diputados fue de calma hacia los que estaban llevando a cabo el bullicio que interrumpía el normal desarrollo de la sesión de la Cámara Baja. Los nombres que más resonaron y fueron "mandados al frente' son los de Fernando Iglesias y Waldo Wolff. A su vez, Moreau realizó una queja y enfrentó a Mario Negri diciéndole que "no sé cómo trata a su mujer en su casa, pero a mi no me grita".

Nuevamente, Wolff apareció en escena y Cecilia Moreau afirmó que "no hace falta gritar, los oídos me funcionan bien. Soy mujer, no retrasada". El conductor adhirió que, a su juicio, "no es un problema de género, sino que trasciende y es más grave todavía. El tema es que la política en su extremo de paroxismo de grieta se convierte en violencia", remarcó.

Tarde de fracasos en Diputados: entre insultos y gritos, se suspendió una nueva sesión

Luego, Fontevecchia hizo hincapié en el origen de la política y su utilidad, por lo que declaró que "la política era la forma de resolver los conflictos pacíficamente y vino a sustituir a la violencia. Se pueden solucionar los problemas cuando hay una disputa por la fuerza, uno domina al otro y lo mata inclusive, llevado al extremo. Aquí la misma se convierte en violencia".

Negri no se quedó atrás y dio su parecer sobre lo sucedido. El diputado contó que un juez, que había concluido su tarea, comenzó a tomar preponderancia, y a sugerir nombres para los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura que fueron tenidos en cuenta y comunicados posteriormente por Moreau.

Para oponerse a los gritos de la oposición, la presidenta de la Cámara Baja enfatizó que no permitiría violencia hacia su persona por ser mujer, además de dejar en claro que se está intentando poner de pie a la Argentina, tras lo que fue el "desastre de gobierno de Mauricio Macri".

La aparición para el olvido de Cristian Ritondo

El apellido que volvió a ubicarse como protagonista es el de Ritondo, quien primero le gritó "venezolana" a la presidenta de la Cámara Baja y luego ensayó un gesto repudiable que hace alusión al coito, el mismo que es utilizado en las canchas de fútbol. Fontevecchia expresó su opinión, diciendo que "fue una bestia, debería pedir disculpas y Juntos por el Cambio le tendría que exigirle la renuncia. Son actitudes intolerables en Argentina".

"Es servicial a la vicepresidenta": Ritondo reforzó sus críticas a Cecilia Moreau

Por su parte, Rosendo Fraga analizó lo ocurrido y sostuvo que la moderación pasó de moda y que lo sucedido es una cuestión de cultura política. También relacionó que los problemas económicos y de desigualdad toman poder en estos hechos, que son potenciados por las redes sociales, lugar donde las personas buscan a quienes piensan de la misma forma, se encuentra radicalización de la política y una polarización extrema.

"El análisis que hace sobre que es una cuestión cultural y transciende lo ideológico lo comparto plenamente. No creo que haya pasado de moda, sino que ésta es la grieta. Lo que pasará es esta polarización absurda", complementó y culminó el conductor de Modo Fontevecchia.

