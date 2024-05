Analista político en EEUU: "No hay señal más fuerte para un inversor que Milei no se pueda reunir con Biden"

Ernesto Calvo, analista político que reside en Estados Unidos, analizó las consecuencias de la sentencia a Donald Trump en Estados Unidos, la inestabilidad de la imágen política de Biden y como, aún con un triunfo del republicano, es poco probable que los empresarios extranjeros inviertan en el país. “Todo lo que hace Milei desestabiliza política y económicamente a la Argentina, por lo cual vuelve menos atractiva una inversión”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ernesto Calvo es analista político y profesor de ciencia política en la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Sus investigaciones se centran en la comparación entre instituciones electorales y legislativas. Además, estudió los vínculos entre redes sociales y política. A partir del nuevo viaje a Estados Unidos del presidente, el analista afirmó que las políticas de Milei "no son atractivas ni útiles para la mirada del exterior".

Alejandro Gomel: Tenemos una inquietud grande, ¿Cómo lo ven a Milei en los ámbitos académicos de Estados Unidos?

Se lo ve como se lo vio a Trump al principio de su campaña en 2015, 2016. Como un candidato totalmente atípico, alguien que está muy jugado políticamente. Es un político que, no diría que confunde, pero aún la academia está tratando de entender de qué se trata.

AG: ¿Lo miran con inquietud o esperanza, en cuanto a las políticas que puede llevar a cabo?

Creo que no. Para la mayoría de la academia acá en Estados Unidos, y para la mayoría de los actores políticos y económicos que están fuera de la Argentina, la preocupación es más por el costo económico y político al interior de la Argentina. Fuera de eso no es considerado una figura política de demasiado peso a nivel internacional.

Además, al haber jugado políticamente y tan abiertamente fuera de la Argentina, en España con Vox, el conflicto con Brasil, el conflicto con China, la participación muy activa con sectores de extrema derecha en Estados Unidos, se lo ha descontado como un actor relevante a nivel internacional. Se lo considera como una figura que está actuando políticamente, y por tanto no es un interlocutor viable para la política internacional. Yo creo que, lo que ha sucedido con todo este principio de su gobierno lo ha aislado políticamente.

AG: ¿Milei puede obtener algún resultado de todos estos viajes, que según él son para conseguir inversiones?

No, es el mismo problema. Él va a España y no se puede juntar con la clase política española porque está jugado a la política de Vox. Entra en conflicto con China, misma situación. Viene a Estados Unidos y, en lugar de tener una reunión con Biden, tiene reuniones con actores políticamente importantes de la extrema derecha y el partido republicano, pero ninguna actividad de peso con el sector político.

Entonces, un inversor norteamericano que quiere invertir en Argentina ve a una persona que no tiene capacidad de interactuar con el veedor más importante que van a tener, que es el Gobierno de su propio país, Estados Unidos. ¿Qué garantía puede tener un inversor de Estados Unidos si hay delante una persona a la que no le importa tener un vínculo con el actual presidente de los Estados Unidos?

No hay señal política más fuerte para un inversión de Estados Unidos que el hecho de que el presidente de Argentina no puede reunirse con el presidente de los Estados Unidos.

AG: ¿Ahí puede haber una apuesta a un triunfo de Trump Por parte de Milei?

Los inversores no piensan que hay un gobierno de turno que los va a beneficiar. Piensan: "si ingreso con una gran cantidad de dinero a Argentina, ¿cuál es la garantía que tengo de estabilidad para esa inversión?". Todo lo que hace Milei desestabiliza política y económicamente a la Argentina, por lo cual vuelve menos atractiva una inversión en el país.

La condena a Trump y las futuras elecciones en Estados Unidos

Claudio Mardones: Inevitable preguntarle su perspectiva a partir de que Donald Trump, desde ayer, es el primer ex presidente condenado penalmente en los Estados Unidos tras haber sido considerado culpable por intentar sobornar a una actriz porno durante el 2016. ¿Lo perjudica esta condena? ¿Lo victimiza? ¿En qué lugar queda Trump en este escenario?

Es una buena pregunta. Como usted mencionó, es la primera vez que esto ocurre. Trump venía preparando a los votantes en Estados Unidos para la posibilidad de una condena, ya sea que fuera exonerado o que fuera declarado culpable. Por lo cual, asumimos que para el votante más nodal del partido repubicano esto no va a producir un cambio en la intención de voto.

Lo más importante va a ser medido en las próximas semanas con los votantes independientes y con los menos comprometidos con el partido republicano, que son los que pueden reducir su voto. Claramente, esto no lo ayuda a Trump, en el sentido de que no hay votantes demócratas o votantes que lo iban a favorecer, que cambian ahora el voto a Trump. Entonces solo puede perder votos. La pregunta es si no pierde votos, si pierde pocos o si pierde muchos. Nadie asume que va a perder muchos votos, todos asumen que la pérdida de votos va a ser pequeña, pero estamos en un escenario electoral, no solamente de un empate técnico, sino de un empate profundo técnico. Tenemos mediciones constantes a lo largo de todo el año que indican que va a ser una pelea muy cerrada, con lo cual la condena a Trump, afecta.

"La condena a Trump en los 34 cargos que se le imputaron es una señal política muy fuerte."

Hay que pensar en la señal política. Son 34 cargos y en todos fue considerado culpable. Es una señal política muy fuerte y eso es poco común.

En general, cuando se inicia un proceso penal con 34 cargos, se lo encuentra responsable en 10, 15 o 20 cargos. Hay una cantidad que, en general son de forma o en los que no hay suficiente evidencia para condenar. Los 34 cargos son una señal política muy fuerte con el hecho de que haya sido condenado, porque evita cualquier duda y muestran un jurado muy fuerte en la condena.

CM: ¿Y cómo lo ve a Biden? ¿Cómo impacta el escenario de guerra en medio oriente y las múltiples protestas estudiantiles? ¿Cómo evoluciona la figura de Joe Biden con respecto a esto?

Estamos viendo una campaña en la cual los dos candidatos principales están recibiendo daño. En el caso de Biden no es menor la situación en Gaza por tres motivos. La opinión pública es lo menos relevante, porque el nivel de tensión que hay es más bajo. Donde realmente tiene muchísimo efecto es en dos grupos que son claves para el partido demócrata. Uno es la capacidad de movilizar el sector liberal y joven. "Liberal" en el sentido progresista, norteamericano. El otro es que ha dividido a la comunidad judía, y varios torrentes claves del Partido Demócrata se han privatizado o han cambiado al partido republicano.

Tradicionalmente, el voto judío en Estados Unidos es dos tercios demócrata y un tercio republicano. Lo que estamos viendo es un aumento en el voto republicano y una división en la comunidad judía que tiene impacto en los fondos y la movilización del Partido Demócrata.

El efecto del bombardeo y el asalto por parte del ejército israelí en Gaza es que debilita la base de movimiento que tiene el partido por un lado, y la fuente de recursos por otro. En la Universidad de Maryland yo soy miembro de la Comisión de Antisemitismo y de islamofóbia, que es una fuerza creada para lidiar con la crisis en nuestra universidad, todas las universidades en Estados Unidos tienen iniciativas similares.

Es un tema que dentro de las universidades ha golpeado y movilizado muchísimo, y en particular la reacción en Columbia, en Yale, en UCMA, son lugares en los cuales la represión polarizó la universidad y consolidó el movimiento estudiantil en contra de la guerra en Gaza. Eso es una fuente de movilización muy importante de recursos simbólicos, políticos y de fuerzas militantes. Eso va a debilitar al Partido Demócrata.

AG: Hay un aislamiento que se puede producir para la Argentina debido a las políticas internacionales de Milei, ¿verdad?

En todos los campos Milei ha demostrado que es un jacobino de la derecha, alguien dispuesto a pelear ideologías y pagar el costo político y económico de hacerlo.

