Andrés Asiain, director del C.E.S.O., aseveró que "lo que vemos es que hay una inercia inflacionaria que está entre el 7% y el 8%". Los posibles escenarios inflacionarios en el corto plazo y la distinción de los programas económicos del Gobierno y de JxC, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Da un poco de respiro la desaceleración de 0,6% de la inflación de mayo, respecto a la de abril, cuando, al mismo tiempo, la mayoría de las consultoras privadas pronosticaban lo opuesto, la inflación iba a crecer y pasar el 9%?

Sí, e incluimos a la consultora nuestra, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Esperábamos una inflación más alta, así que nos sorprendió positivamente porque, como era un mes de reajuste de tarifas (eso se vio en el índice), uno esperaba que impulse el alza.

Pero se desaceleraron algunos de los productos que habían liderado los aumentos de precios los meses anteriores, especialmente alimentos, lo que permitió un respiro en los niveles de inflación, que todavía son altos.

En cuanto a la previsión, si se lograra, por ejemplo, que de acá a fin de año, los meses que quedan de inflación, rondaran el 7%, sería de un 128% total, y es muy elevado.

Pero, por lo menos marcó una tendencia de que la aceleración que se venía viendo los últimos meses tuvo una leve pausa. Es lo que se puede decir hasta el momento.

Eso que mencionás de que se mantuviera alrededor de 7%, un mes 7,1%, otro, 8,4%, en promedio te termina dando alrededor de 7%. ¿Es lo vos imaginás como el escenario más probable de acá a fin de año?

Sí, es el escenario más probable, en ausencia de medidas especiales, o sea, en ausencia de, por ejemplo, que se lance un plan de estabilización.

Que no parece probable...

No parece probable, por el momento. No hay indicios al respecto. Si no hay sorpresa, lo que vemos es una inercia inflacionaria que está entre el 7% y el 8%. ¿Qué es esta inercia?

Tiene que ver con que hay muchos precios que se actualizan por la inflación pasada: desde los alquileres que se actualizan por la inflación del año pasado; las paritarias que más o menos se actualizan por la inflación del trimestre anterior; y ni que hablar los créditos UVA, todo lo que está directamente indexado.

Y después el dólar, las tarifas y las tasas de interés (que con la idea de mantenerse y que no se retrasen se van actualizando con la inflación del pasado). Todo esto hace que se vaya construyendo un piso de inflación, porque un montón de precios automáticamente se actualizan por la inflación del pasado, y ese piso inercial está rondando en 7% u 8% mensual.

Otra de las hipótesis es que se desmadre la situación, o sea, que haya algún problema en la negociación con el Fondo Monetario, que los resultados de los acuerdos con China no sean satisfactorios en la práctica, y que haya inclusive un resultado electoral muy malo para el oficialismo, que genere una situación macroeconómica de desorden. A ese escenario, ¿le asignás alguna posibilidad?

Tiene una posibilidad baja, porque entendemos que el oficialismo "pisando", en todo caso, las importaciones, a través de resignar nivel de actividad económica, y cuidando el dólar oficial, esas presiones se podrían dar en una suba fuerte en el paralelo.

Puede tirar la inflación un poco más arriba, es un escenario que se te puede ir a un 140% o 150%. Es decir, un escenario malo por la incertidumbre que puede generar la corrida del paralelo, algunas remarcaciones y los stockeos de mercadería.

Puede haber, pero no es un escenario catastrófico como si uno dijera "el Gobierno se queda sin reservas y deja que el dólar oficial vaya a dónde tenga que ir", y se arme una explosión cambiaria que sería una situación de desestabilización, una especie de híper.

Al escenario de desestabilización le damos muy poca probabilidad, te diría que tiene más chances la posibilidad de que exista un plan de estabilización que un escenario de desestabilización. Pero en marcos más previsibles creemos que lo más probable es que el Gobierno logre llegar con una inflación estable, más o menos en los niveles actuales.

Y, si querés, hay algo de chance, como segundo escenario: es posible que el Gobierno pueda llegar pero con fuertes presiones sobre el dólar paralelo, es decir, se cae el acuerdo con el FMI, la oposición tiene altas chances de ganar y sale con anuncios desestabilizadores, como diciendo "vamos a devaluar".

Entonces, hablamos de presiones cambiarias, de antemano, en el escenario más negativo, que sería ese. Pero creemos que el oficialismo igualmente puede contener el oficial y simplemente dejar deslizar bastante el paralelo.

Desde este espacio, muchas veces marcamos que tanto en el FdT como JxC, los partidos están rotos, y que hay dos alas bien diferenciadas. Pero en el caso de JxC, esas alas bien diferenciadas comparten un diagnóstico económico similar, es decir, difieren en el político pero comparten el económico similar.

Patricia Bullrich cree que el problema es la hegemonía del kirchnerismo y ese es el problema de Argentina Y Horacio Rodríguez Larreta cree que el problema de Argentina es la grieta. Pero luego, los economistas de ambos tienen más o menos un modelo económico parecido, las distinciones se dan entre los candidatos y los políticos.

En el caso del FdT, ¿el modelo económico es diferente de lo que podría encarnar el sector que represente como significante a la Vicepresidenta del sector que represente como significante al peronismo no kirchnerista que, por ahora, parecería encarnar Daniel Scioli? ¿Son dos programas económicos distintos?

Lo vería con matices. Si uno habla, por ejemplo, de JxC, la clave de lectura del programa de política económica tiene que ver más con los intereses de sectores financieros, empresas de servicios públicos y agroexportadores, mineros e hidrocarburos, el sector exportador primario.

En el caso del FdT tiene que ver más con los sectores productivos en su amplia gama, entonces, ahí tenés los matices de un productivismo sin distribución, los sectores más desarrollistas (donde uno podría ver la figura de Scioli), y un productivismo con más hincapié en la distribución del ingreso, mercado interno, importancia del salario, la economía popular, los programas de asistencia social, que uno lo encarnaría más en el kirchnerismo.

Entonces, si uno va a los matices tienen que ver con la tradicional división que todavía se hereda del siglo pasado, de mercado interno y producción vs. exportación y negocios financieros vinculados al exterior, como los dos polos en los cuales se acomodan los programas económicos.

Después hay mucha variedad. El FdT tiene que discutir y todavía no maduró en la discusión, la cual impulsamos como un grupo de economistas que pertenecemos en el espectro ideológico al FdT, y la idea de la discusión del oficialismo es que todos tienen que debatir programas de estabilidad de precios. Creemos que ahora esas diferencias cobran un segundo paso frente al debate del programa de estabilidad.

Lo mismo le pasará a JxC. Es decir, ahora la centralidad de la política económica la tendrá el programa de estabilización de precios y cómo se encare ese programa marcará la agenda de los desertores productivos y sociales de las distribución del ingreso y muchos de los resultados en materia de distribución del excedente económico.

En la dinámica de quiénes son los sectores ganadores y perdedores, dependerán del tipo de estabilidad que se encare.

