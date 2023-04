Carlos Bianco pone el foco en determinadas fotos y videos que circularon, en los que se vinculaba a algunos de los choferes con referentes de la oposición. "Se está averiguando quiénes son los que golpearon a Berni, si se trata de una interna en el gremio de la UTA, una facción de la oposición o una barra brava de algún club de CABA", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Estábamos pasando un audio tuyo en el que especulás, irónicamente, con que la fórmula que representara a Alberto Fernández tuviera de candidato a gobernador al actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. ¿Cuál sería el candidato a presidente para el gobernador de Buenos Aires, que va por su reelección?

Sin dudas sería Cristina, o por lo menos es para lo que estamos trabajando en Buenos Aires con un grupo de compañeros, con el que ya hemos organizado aquel mitin que se conoció como “Luche y vuelve”. Ahora estamos trabajando para una convocatorio el 13 de abril en los Tribunales. Uno de los objetivos es evitar cualquier tipo de proscripción sobre ella en caso de que se quiera presentar como candidata a presidenta, y, como segundo punto, apoyar esa eventual candidatura.

Que Cristina sea candidata es lo mejor que le puede pasar al país. Lo dije muchas veces y es Cristina es quien mejor representa a los kirchneristas, es la principal electora de Argentina y la Provincia. Además, en este contexto mundial tan turbulento es la única estadista que tiene el país y que debería llevar el timón en esta tormenta financiera y geopolítica que estamos viviendo.

Cristina dio continúas demostraciones de que no piensa ser candidata. En el caso de que así sea, ¿no resulta peligroso no tener un plan b instalado? ¿Qué pasa si ella dice que no y cómo queda el espacio?

Si no es candidata, Cristina definirá el plan de acción a seguir cuando lo considere oportuno y estará eventualmente trabajando en esa idea de tener un plan b. Nosotros desde la Provincia estamos trabajando en ese sentido y en donde tenemos una situación política más ordenada en relación con lo que está pasando a nivel nacional, pero esta es nuestra puesta política desde Buenos Aires.

Berni: "Cristina fue la primera persona que me llamó"

¿No será ese plan alternativo el propio Kicillof como candidato a presidente?

El Gobernador y yo lo dijimos muchas veces, hoy gobierna Buenos Aires, lleva adelante una gestión muy trabajosa y esforzada en la que le estamos tratando de dar respuesta a todos los problemas estructurales que tiene la Provincia, sabiendo que no se solucionan ni en uno, ni en dos, ni en cuatro años, sino que seguramente se necesiten varios periodos. Lo que hay que hacer es marcar un camino de solución a todos esos problemas en la medida en que se los va solucionando o mejorando la situación relativa de los bonaerenses con las herramientas con las que cuenta un gobierno provincial. Eso implica, desde el punto de vista electoral, juntar votos.

Nosotros estamos juntando votos para la elección de la Provincia y para sumar el mayor caudal posible a nivel nacional, Lo primero que necesita el peronismo, sobre todo considerando la situación relativa que se observa en otras provincias, es tener un caudal de votos muy altos en la Provincia, eso nos permitirá poder sostener el proyecto político a nivel nacional.

Hay dos corrientes o escuelas de estrategia electoral, una dice que quien gana la Provincia es quien gana la Nación y que un candidato a presidente muy potente coloca como triunfante al gobernador de su propia boleta, otra corriente plantea que es el candidato a gobernador de la Provincia y su capacidad de triunfo quien termina propulsando el triunfo del candidato a presente. ¿Vos y Kicillof a cuál de estas dos teorías adscriben?

Son teorías. Más allá de éstas, hay una realidad muy concreta, que es que, de la misma forma en que Cristina es la principal electora a nivel nacional, cuando uno analiza Buenos Aires, Kicillof, por paliza, es el principal candidato. No es momento de preocuparnos por las candidaturas, sino de seguir trabajando, gestionando y juntando votos en Buenos Aires para sostener el proyecto político en la Provincia y también en la Nación.

Aníbal Fernández sobre Berni: "Le escribí nueve veces y no me respondió"

¿Puede ser que en esta pelea entre Aníbal Fernández y Sergio Berni estén afectando a Kicillof, que es quien más posibilidades de captar los votos de Cristina si ella no fuera candidata?

Puede ser. Pero más que eso, lo que a mí me preocupa es que no nos podamos poner de acuerdo con el Gobierno Nacional en una situación tan compleja como la que se está viviendo en general y en la provincia, más allá de todos los logros y esfuerzos que se hicieron en materia de seguridad, porque bajaron los índices en general, pero la situación sigue siendo muy difícil, porque es un problema estructural la inseguridad en la Provincia, no es que apareció de un día para otro.

Muchos referentes de Juntos por el Cambio, de un día para el otro, se vienen a enterar que hay problemas de inseguridad. Yo les digo que miren sus propios índices de inseguridad cuando fueron gobierno. Acá todos los índices de delitos, salvo los no prevenibles, que son los intrafamiliares y las violaciones, bajaron. Inclusive la tasa de homicidios dolosos cada 100 mil persona se redujo respecto de 2019. De igual forma, la inseguridad sigue siendo un problema muy grave.

En Buenos Aires, en la distribución para desplegar las fuerzas federales, lamentablemente, el Gobierno decidió trabajar directamente con los intendentes. Está bien que lo haga, pero me parece que la Provincia tiene que tener un lugar en esa discusión, sobre todo, porque quien lleva adelante las tareas de investigación y caracterización de los problemas de seguridad en Buenos Aires es el Ministerio de Seguridad de la Provincia, que cuenta con los mapas de calor del delito.

Cada municipio tendrá sus mapas y podrá hacer su pedido relativo, pero la visión de conjunto no la tienen ni los municipios ni la Nación, sino la Provincia. Es un método al menos incompleto, cuando no errado, que esta asignación de fuerzas federales se haga sin el Gobierno provincial.

Berni como significante de un trasfondo

Estuve diciendo los otros días, cuando comenzó primero la golpiza a Berni y luego todas sus derivaciones, que seguramente el ministro de Seguridad de Buenos Aires era una significante. No le pegaban a él, sino que a algo más, allí había que ver cuál era la discusión, a dónde esta golpeando la puerta esa trompada y si esto era por temas de seguridad, contra el Gobierno provincial o nacional o contra toda la política. ¿Qué te pasó a vos cuando viste esas imágenes? ¿Qué te parece que significa?

En primer lugar, sentí mucha preocupación porque Berni no solamente es un compañero y un colega de Gabinete, sino también es amigo. Lo conocí en 2019 durante la campaña y desde ahí forjé una relación personal de mucho afecto. Muchas veces me consultaron por sus declaraciones, puedo tener una diferencia o matices, pero más allá de lo personal y lo que respecta a su función, me parece que nadie puede dudar de que es un funcionario que trabaja de la mañana a la noche.

Nosotros no tenemos de explicación de cómo hace para estar en tantos lugares casi al mismo tiempo y muchas veces casi sin dormir, recorriendo toda la Provincia, estando presente en el lugar donde ocurren los delitos. Cuando hay un problema de la magnitud que tuvimos, él siempre se hace presente.

Más allá de Sergio como significante, hay condimentos muy raros en todo esto, se están averiguando. No quiero sembrar ninguna hipótesis, pero el modus operandi y las armas con las que se llevó a cabo el delito no son normales, no es que se repite en este modus como en otros distintos en asaltos a colectivos. Tampoco lo que sucedió cuando llegó Berni es normal. Ya había un ministro de la Provincia que estaba dialogando con los colectiveros, que es Jorge D'Onofrio y apenas llegó Berni fue un grupo el que se le abalanzó sobre él.

Se está averiguando quiénes son los que golpearon a Berni, si se trata de una interna en el gremio de la UTA, una facción de la oposición o una barra brava de algún club de CABA. Además, se está investigando si hubo gente presente que tenga relación con la oposición, es lo que hay que hacer para ver bien lo que sucedió y quiénes tienen las responsabilidades.

Un diario sacó un titular como diciendo "Estrategia kirchnerista" porque el Ministerio de Justicia de la Provincia, tal y como corresponde, hizo una denuncia. Todos los que somos funcionarios sabemos que, ante la existencia de un delito, estamos obligados a hacer una denuncia. La Provincia actuó de oficio denunciando el salvaje y cobarde ataque que recibió Berni.

La relación entre Bullrich y los choferes

Alejandro Gomel (AG): Este miércoles se difundieron las fotos de Patricia Bullrich con algunos de los choferes de colectivos que después aparecen en los videos de las agresiones. ¿Cree que hay algún tipo de plan de desestabilización o de crear un clima de violencia por parte de la oposición en un año electoral?

No creo en las brujas, pero que las hay, las hay, porque cuando vos revisás un poco la historia política reciente de nuestro país, lo que observás es que, hace muy poco tiempo, quisieron asesinar a Cristina con un intento de disparo a metros de su cara. Cuando se empezó a investigar salieron a la luz vínculos, y parte de los integrantes de los grupos que estaban por detrás de la organización de ese atentado habían recibido sumas millonarias por parte de un empresario muy vinculado a la oposición en una carpintería muy marginal y de un barrio periférico para hacer una cantidad inusitada de muebles de primera gama en una provincia del sur. Lamentablemente, la investigación no avanzó lo suficiente en el caso del intento de asesinato de la Vicepresidenta.

Empezaron a aparecer ciertas fotos de algunos personajes que estuvieron presentes y golpearon al ministro con referentes de la oposición. En ese caso, si se comprueba que hubo infiltrados en el ataque a Berni, sería un intento de desestabilización de una parte de la oposición. Habrá que comprobarlo y demostrarlo.

Que un candidato de la oposición venga a decir que hay que cambiar el Gobierno antes de diciembre es ser golpista y antidemocrático, porque el periodo de gobierno, de acuerdo a lo que establece la Constitución y las reglas de la democracia, termina en diciembre.

Crimen del colectivero: por qué Axel Kicillof apuntó contra Patricia Bullrich

Nuria Am (NA): ¿Usted vio esas fotos?

Vi varias fotos que andan circulando, pero no oficiales de la investigación, porque no me corresponde y no es mi obligación. Lo tiene que determinar el Ministerio de Seguridad y la Justicia, por eso siempre lo pongo en potencial. Si es así, estamos hablando de un intento de desestabilización.

Vi que hay muchas fotos dando vuelta de una persona inclusive que se la vincula con las torturas a Luciano Arruga y a un movimiento supuestamente preocupado por la seguridad vecinal, pero que cuando uno lo escucha hablar es un persona totalmente formada en asuntos relacionados a la seguridad. Tiene mucha información sobre los recursos que se manejan a nivel nacional y en Buenos Aires. Es decir, no parece ser un vecino indignado.

NA: Entonces, por lo que dice entiendo, coincide con Gabriela Cerruti cuando dice que "hay algunos hechos, como estos, que salen en la tapa de todos los diarios y otros que no".

Claro.

Hasta hace algunos años, durante la gestión de María Eugenia Vidal en Buenos Aires, había aproximadamente tres homicidios dolosos por día. Hoy hay dos, bajaron. La tasa de homicidios cada 100 mil personas es la más baja de todo este siglo, 4,1%.

Patricia Cubría: "Hubo infiltrados de Bullrich en la agresión a Berni"

En Rosario está entre 20% y 22%, en Buenos Aires está en el 4,1%. A muchos les gusta decir que la situación de la Provincia es igual a la de Rosario, pero la tasa de Buenos Aires es cinco veces menor.

No hace mucho, un diario muy reconocido de Argentina había sacado una publicidad que decía que la realidad se puede hacer tapa o se la puede tapar. El Gobierno anterior, con índices de delito mayores a los actuales, los tapaba con publicidad, marketing o un acuerdo político con ese diario.

En el Gobierno de Kicillof parece que se decidieron a mostrar los hechos de inseguridad. No está mal, no digo que hay que esconder la información ni mucho menos, lo que pasa es que hay que mostrarla siempre.

BL FM