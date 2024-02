Carlos Castagneto: "Nadie pensó que este Gobierno iba a ser tan cruel y necio"

El diputado nacional Carlos Castagneto afirmó que estamos ante un gobierno “sin rumbo” que ataca a gobernadores y diputados para desviar la atención frente a la gravísima crisis económica, cuyos indicadores “se parecen a los del 2001”. “Si no se pelea con los gobernadores se pelea con los diputados, los senadores, los intendentes, los artistas, ya no sabe con quién pelearse”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Castagneto es diputado nacional de Unión por la Patria.

Alejandro Gomel: ¿Qué le pareció lo de Milei ayer?

Me parece una barbaridad lo que está haciendo el Presidente y todo su equipo. Está desviando la atención. Ya no le queda nadie con quién pelearse, si no se pelea con los gobernadores se pelea con los diputados, los senadores, los intendentes, los artistas, ya no sabe con quién pelearse. Creo que es una estrategia para desviar la atención de lo que está pasando en Argentina, con indicadores muy altos de pobreza, 57,4%, 15% de indigencia, pérdida del poder adquisitivo, más de 47% de inflación en dos meses. No hay un plan de gobierno, simplemente es ajuste por ajuste.

Se cayó la Ley Ómnibus, pero sigue el DNU vigente, que es tan malo como la Ley Ómnibus. Ayer conformaron una bicameral de la parte de Diputados, y me parece que vamos por un rumbo incierto, la gente está muy mal y no se ve la “luz al final del túnel”, como decían en la época del macrismo.

Tenemos que estar muy atentos y prestos a que esto no puede seguir así, y hacerle entender al Presidente que se está rodeando de gente que endeudó al país por 100 años y ahora lo van a endeudar más.

Las reacciones en la oposición contra Javier Milei, que llamó "nido de ratas" al Congreso | Perfil

AG: Dentro de diez días, el primero de marzo, el Presidente tendrá que hablar en la apertura de las sesiones legislativas. ¿Cómo se imagina esa situación después de los duros dichos del presidente contra el Parlamento?

Esperemos que venga. Yo siempre pido que sea presentado el presupuesto, porque ahí se delinean las políticas. Él, en la apertura de las sesiones ordinarias va a tener que hablar de qué va a plantear dentro del Congreso durante todo este año.

Nosotros, con respeto, con nuestra posición de oposición, no por oposición en sí, sino porque no vemos que es el camino correcto. La otra que puede hacer es darle la espalda al Congreso, como cuando asumió. Yo no creo que se banque dar un discurso de 20 minutos explicando hacia dónde vamos, porque de lo único que va a hablar es de ajuste, y el ajuste nos lleva a una Argentina sin derechos y sin rumbo. Nadie de los que lo votó, ni los que no lo votamos, pensamos que este Gobierno iba a ser tan cruel en dos meses.

AG: ¿Qué pasa mientras tanto con el peronismo? ¿Se está reorganizando?

Creo que tenemos que organizarnos como peronismo, como Unión por la Patria. Lo estamos haciendo, tanto en Diputados como en el Senado con una posición muy firme, con la conducta de no romper el bloque y de posicionarnos con una posición certera. Lo que está bien lo vamos a votar a favor, y lo que está mal, dar nuestra postura, como hicimos con respecto a la Ley Ómnibus, pero la realidad es que es muy prematuro. Pasaron 73 días de la asunción del Presidente y nadie quiere que se le termine el gobierno, al contrario, nosotros somos muy democráticos y queremos que termine con su gestión. Creo que, en esta reorganización necesitamos poner un posicionamiento firme, defendiendo los derechos que tantos baños han costado en la Argentina.

Cristina Kirchner apuntó contra Milei por el aumento de la pobreza | Perfil

AG: Es importante tu aclaración, porque del otro lado acusan de que en la oposición se subieron al “club del helicóptero”, y que quieren que Milei se vaya antes. ¿Hay alguna corriente allí de quienes dicen “este Gobierno no puede terminar así”?

Creo que no es bueno para la democracia que Milei no termine su mandato. ¿Qué puede pasar si este Gobierno no termina? Nosotros queremos que termine, de lo mismo nos acusaban durante el macrismo. Por supuesto que, en comparación, fue mucho más cruel este Gobierno, con las medidas que tomó en estos dos meses.

Ahora, nosotros queremos hacerle entender al Gobierno, y vamos a discutir e impulsar leyes con las que se recuperen derechos que se han perdido y le vamos a exigir al Gobierno que vuelva a convocar la paritaria docente, que vuelva a reunir al Consejo del Salario como corresponde, todas cosas que se están perdiendo. Vamos a tener que trabajar con distintos sectores, volver a reunirnos con todos los sectores, para expresarles que hay una oposición que no va a negociar nada que les quiten derechos a ellos. Después volverán los liderazgos y una nueva forma de conducción, más allá de nuestra líder natural, que es Cristina, ¿no?

El discurso de asunción de Milei, de espaldas al Congreso.

Fernando Meaños: ¿Qué está viendo en la calle? Muchos analistas económicos dicen que más allá de lo macro, uno de los límites que tiene el plan de Milei es lo que pasa en la calle…

Creo que ha perdido mucha credibilidad. La gente está muy mal, la gente que llevaba sus hijos a la escuela privada está buscando la escuela pública, mecanismos para pagar menos. Alguien que trabaja conmigo en el Congreso me contaba, que algunos llevan a sus hijos con vianda para que coman en el pupitre, otros comen en el comedor, eso genera una discriminación entre los propios compañeritos en el aula.

Además los comedores, que no les están dando alimentos, y que van a tardar en darle alimentos. Si no le sudan y les van a dar es porque están haciendo una licitación pública, eso demora entre 4 y 5 meses y eso en un contexto con 50% de inflación en dos meses.

Está deshumanizado el Gobierno, no camina la calle, no sale a ningún lado. Ayer el Presidente fue a Corrientes a una reunión de libertarios, pero no hay reunión de gobernadores con el Presidente, no hay ministros recorriendo barrios, no hay ministros que estén recorriendo fábricas, no hay inversión pública. La ausencia del Estado es muy notoria, y el mundo hoy se ha hecho más proteccionista en contra del capitalismo de libremercado, y Argentina está al revés.

Encuesta | Milei sufre el desgaste de la gestión, el opositor que crece y la sorpresa del Papa | Perfil

FM: ¿No cree que, de haber ganado ustedes las elecciones, hubieran llevado adelante alguna reforma importante? Sobre todo con respecto al tema del transporte y servicios públicos, sectores en que los subsidios eran excesivos y las clases más pudientes pagaban muy poco…

No digo que no se hubiesen aumentado algo las tarifas, pero con otro incremento, que estaba en la separata del presupuesto, de 4,72% del PBI, sacar exención impositiva a las grandes empresas y otras excepciones que tienen los grandes empresarios. También poniendo un impuesto del 15% a las multinacionales sobre el saldo contable. Eso significaba un reordenamiento de la economía, se bajaba el déficit fiscal y nos íbamos a sentar con los distintos sectores, porque hay una crisis y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Pero si no aumenta el consumo, no aumenta la productividad y los empresarios no invierten más en el país, es muy difícil la situación.

Ahora bien, hay que darle la seguridad jurídica para que inviertan y que sea rentable, pero hoy no creo que nadie quiera invertir en Argentina. Hay una situación de “no legalidad” del DNU, la ley ómnibus se cayó, entonces, ¿quién va a invertir cuando mañana la Corte Suprema puede decir que el DNU no es válido?

Mientras Milei llama "traidores" a los gobernadores, Francos intenta tender puentes de diálogo | Perfil

FM: Ayer, el ministro Caputo deslizó que podría reabrirse la discusión con los gobernadores sobre la ley ómnibus siempre que se reabra la discusión sobre el pacto fiscal. ¿Lo ve como una chance viable?

No lo veo viable en tanto que esta Ley Ómnibus no sólo perjudica a las provincias, sino que además quita derechos por todos lados. Hay una mezcla en la ley, que está muy bien hecha, porque si la leés punto por punto, en cada uno hay una quita de derechos. No veo la posibilidad de una conversación con intimación a gobernadores y diputados cuando lo que están pidiendo es achicar el Estado y los derechos de los trabajadores, porque vos vas a un hospital público y está rebalsado, no hay matrículas en las escuelas públicas, tomás el micro y es carísimo, entonces, en definitiva, eso nos va a llevar a que el trabajador no va a poder ir más a trabajar, no lo van a echar.

Si no aumentamos los salarios, si en el Consejo del Salario no se debate cómo se tiene que debatir, no se debate el salario educativo, no se transfiere a las provincias, etc, todo esto empuja a las provincias a emitir cuasimonedas, como en el 2001. Los indicadores de hoy son iguales a los del 2001.

FM