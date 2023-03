El especialista en opinión pública, Carlos Fara, aseveró que "la sociedad pide a gritos propuestas concretas". Y agregó que "en las coaliciones más importantes no las estaría viendo". El motivo de la irrupción de Javier Milei entre los principales candidatos, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Fue beneficiosa la revisión o el rearmado del acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario?

Todo lo que le logre dar un poco de oxígeno al Estado es un beneficio, aunque lo cierto es que son situaciones que se patean para adelante y se gana tiempo, más en un contexto complicado como el actual.

Para el Gobierno es una tranquilidad terminar la gestión de Alberto Fernández con el pulgar para arriba del Fondo. Por otro lado, esto no evita los conflictos políticos, que son permanentes, en el oficialismo.

¿Cómo impacta esto en el año electoral?

No mueve la aguja porque la atención de la gente está en lo que respecta a la inflación, y estará en mayor o en menor medida así durante todo el año.

La gente es bastante consciente de que la “fiesta” que hay que pagar es bastante cara, por lo que las expectativas acerca del próximo gobierno son muy cautelosas.

Fernando Meaños (FM): ¿Qué cree que va a pasar con la economía en la campaña? ¿Habrá una campaña con propuestas? ¿La oposición tendrá que mostrar cartas de lo que hará en este rubro?

La sociedad pide a gritos propuestas concretas, que hasta el momento en las coaliciones más importantes no las estaría viendo. Hay que explicar cómo salir de la crisis. La falta de propuestas contribuye al desinterés de la gente para con la política.

El Gobierno es lo que se está viendo y la principal oposición no definirá posturas concretas o unificadas hasta que no se encaminen las primarias. Vamos a pasar una primera etapa del proceso electoral sin mayores definiciones más que títulos genéricos.

También la ausencia de soluciones de campaña hizo que muchos se fijen en Javier Milei, pese que a tiró algunos títulos polémicos sobre el Banco Central y la dolarización, pero que claramente pone algo más concreto que las demás coaliciones.

FM: ¿Ve al FMI como ese archienemigo que quiera pintar el kirchnerismo duro en términos electorales y de campaña o a la gente ya dejó de verlo como tal?

El Fondo Monetario nunca va a gozar de buena prensa, pero también es como una especie de socio inevitable, porque si tenés problemas, recurrís a él. Te ayuda y pone condiciones. El socio obligado no es simpático, pero es socio obligado.

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo ves los movimientos que suceden dentro del Frente de Todos, donde parece que hay una especie de todos contra todos?

Es una situación muy complicada. El hecho de que todo el mundo esté convencido de que la elección presidencial se pierde y que no tiene arreglo genera una alta conflictividad respecto de cómo se reparte la torta que va a quedar después de diciembre.

Hay algunos cálculos políticos que trastocaron las predicciones, porque el Presidente se empacó en ocupa su rol formal, obstaculizando que se lleven adelante las PASO legalmente. Y ahora con el tema de su candidatura que no la definirá pronto.

La discusión pasa por quién conduce el proceso aún perdiendo y, por el otro lado, quién será candidato o candidata.

Más allá del argumento de la proscripción, Cristina Kirchner nunca quiso ser candidata sabiendo todos los problemas que eso le traería.

AG: Mencionabas que el Gobierno está pensando más en lo que va a pasar en las elecciones, que están muy difíciles. A partir de ahí, se está reconfigurando, pensando en ser líderes de la oposición algunos de los miembros del FdT.

El hecho de que Cristina pudiera ser candidata a senadora por Buenos Aires, sí los ayudaría. Pero de todas maneras, es cierto que en la cuestión relacionada con lo presidencial nadie tiene en claro lo que conviene.

En el caso de que no haya ninguna opción competitiva, habrá que ver hasta qué punto el kirchnerismo va a querer mantener la paternidad sobre el frente y, desde ese punto de vista, con Cristina pudiendo ser jefa de la oposición desde el Senado.

¿Cuántas chances creés que tiene Sergio Massa de que ella le de ese lugar?

Posibilidades existen, pero las cuestiones a analizar ahora son dos: para qué quiere ser candidato Massa en estas condiciones, con un 6% de inflación permanente.

Y él ya mencionó que no se puede ser candidato si se es ministro, por lo que si se presenta, habría que designar a otro en su lugar, y eso sería un dolor de cabeza.

Para perder la elección no hace falta Sergio Massa, puede ir cualquier otro, tratando de asegurar el piso electoral.

En el caso de que Alberto dijera que no será candidato, ¿le sería muy complejo gobernar? ¿Qué pasará a partir del 18 de junio cuando estén las conformaciones de las listas?

Vamos a entrar en una especie de interregno donde, si el Presidente decide ser candidato y si Massa elige ser candidato y debiera abandonar el Ministerio de Economía.

Si Alberto no quiere presentarse, la situación política no cambiará. Todo el mundo empresarial y los mercados descuentan que el Gobierno gane la elección, y lo que quieren es que la bomba no explote.

El hecho de que no sea candidato quizás hasta es mejor, porque bajaría algo de la conflictividad política interna del Frente de Todos.

¿Imaginás a Cristina y Macri compitiendo? Si ella no se presenta, ¿él tampoco?

Altamente probable. Es todo un dominó. Cristina no decide, y eso trae problemas para el Frente de Todos.

Macri, en espejo, no define. Y ahí se dan indefiniciones dentro de Juntos por el Cambio. De manera que, si ella no juega, la probabilidad de que él lo haga es muy alta.

BL JL