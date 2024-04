Carlos Rozanski, miembro fundador del Foro para la Justicia Democrática, reflexionó sobre la crisis institucional y la propuesta de Milei para la designación de Ariel Lijo en el máximo tribunal: "El Presidente no tiene autoridad moral ni jurídica para presentar candidatos a la Corte en esta instancia del país", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Rozanski, ex juez de la Cámara Federal, ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, fue miembro fundador del Foro para la Justicia Democrática y docente universitario de diversas instituciones educativas.

Ayer, junto a Eduardo Barcesat, presentaron un pedido de juicio político contra Javier Milei. ¿El pedido es extensivo para la vicepresidente?

Sí, en realidad figura el nombre de Javier Milei, pero se aclara en la presentación que se incluye a aquellos funcionarios del gobierno que, a raíz de las investigaciones, surjan con responsabilidades.

¿Y eso recae directamente sobre Victoria Villarruel?

Va a depender del nivel de investigación que se realice, como siempre, porque tiene que ver con una voluntad política en última instancia, por eso se llama juicio político.

Se lo pregunto porque se sabe, entre los periodistas y la gente relacionada con la política, que una de las peores adversidades de Milei es la eventual acechanza de Villarruel, que hace poco en una entrevista dijo que estaba preparada y dispuesta a todo.

Sí, lo he escuchado. Incluso con argumentos como, por ejemplo, que no van a denunciar a Milei porque si se va, asumiría la vicepresidenta. Pero es un argumento que no es correcto, porque yo inmediatamente respondo: “Entonces uno tiene que aceptar tener un presidente con las características de Milei, con serios trastornos de conducta y además cometiendo delitos, por el hecho de que hay posibilidad de que su vicepresidenta asuma”. Me parece que no resiste mucho análisis desde mi punto de vista.

Seguro lo escuchó por parte del peronismo, que muchas veces no ha actuado con la suficiente beligerancia política porque el temor es que la vicepresidenta sea peor que el Presidente, según la perspectiva de ese movimiento. ¿Puede ser?

Tal cual. Lo que pasa es que, insisto, no es algo serio. Porque, de lo contrario, aceptar ese argumento sería pensar que uno tiene que tolerar a un individuo como Javier Milei.

¿Pero, desde el punto de vista jurídico, existe un juicio político al binomio presidencial? ¿O es a una persona en particular?

No, la reglamentación es muy amplia en ese sentido, no tiene formalidades, porque su nombre lo indica, es político. Lo que pasa es que se personalizó en Javier Milei porque hay una cantidad de hechos puntuales que él ha cometido, pero con la aclaración específica de que está sujeto a las eventuales responsabilidades de otros funcionarios, no sólo de la vicepresidenta de la Nación.

Estamos hablando de los ministros que han refrendado el DNU, por ejemplo. O sea, es la fórmula presidencial, pero la posibilidad de un juicio político a ministros está contemplada en la Constitución, entonces eso puede ser perfectamente incluido.

¿El juicio político, una realidad latente?

Me llamó la atención escuchar en distintos medios que se presentó “el primer juicio político”. Y la palabra “primer” me resonaba en el sentido de que quizá los periodistas están asumiendo que habrá más y este es sólo uno inicial. ¿Usted siente que, junto con Barcesat, están colocando el primero de otros que habrán de venir?

Eso no lo sabemos,pero imagino que sí o sería esperable porque el nivel de tragedia que está ocasionando el Presidente es muy amplio y por supuesto sería saludable que hubiera más. Igual le aclaro que no es el primero porque nosotros hace un mes y medio aproximadamente hemos presentado otro, con Liliana Hendel y Dora Barrancos, por dos causales específicas.

Recordará cuando se produjo el episodio del gobernador de Chubut, donde el Milei difundió la imagen del gobernador con rastros de una persona con síndrome de Down. Y, en el mismo sentido, un caso de pedofilia que también fue difundido por el presidente de la Nación. Eso está denunciado y está en trámite en la Comisión de Presupuestos. Milei tiene serios trastornos de conducta y el juicio político está contemplado en la Constitución.

Javier Milei y Victoria Villarruel, y la posibilidad de un juicio político a la fórmula presidencial.

La interna del oficialismo y una comisión estratégica

.En ese sentido, a partir de todo el ruido que hay alrededor de la Comisión de Juicio Político, ¿usted le asigna alguna causa a la posibilidad de que tenga que funcionar alguna vez para el Ejecutivo, cosa que suele suceder sólo para el Judicial?

Eso es parte de la crisis que estamos viviendo. El episodio de Marcela Pagano es desnuda la brutalidad con que ejerce el poder, no solo Milei, sino la gente que lo rodea. Parecería haber una puja muy grande en el interior de La libertad Avanza y se traduce en que hoy no está funcionando un mecanismo de control como es nada menos que la Comisión de Juicio Político.

Insisto, está desnudando una cuestión institucional que además de ser muy maligna en sus actitudes, no tiene la menor idea desde la parte administrativa de una gestión de gobierno. Por eso es lo que pasó en la comisión. Por eso todo lo que se ha producido a partir de que hoy no tenemos una comisión constituida donde hay orden del propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de que Marcela Pagano no la presida.

Pero ese desorden y falta de experiencia no es un hecho exclusivo de la Comisión de Juicio Político. A su vez, hay una versión de que se le ofrece a Marcela Pagano pasar a una comisión de finanzas con tal de que renuncie a la de Juicio Político.

¿Cree que el ruido alrededor de la elección de quien presida esta comisión es causalmente porque se presume que puede ser muy estratégica? Es que, como nunca sucedió desde el regreso de la democracia, esa comisión pueda tener que actuar en el caso de la fórmula presidencial.

Sin ninguna duda, incluso en el día de ayer estuvimos una hora y media tratando de que nos reciban en papel lo que habíamos presentado de manera electrónica. Es decir, las trabas intenta ponerlas todo el tiempo, por lo que usted está diciendo, porque es una comisión estratégica y es la que constitucionalmente debería llevar un proceso de destitución.

Ariel Lijo, nominado por Milie para comformar la Corte Suprema.

Milei y la propuesta de Ariel Lijo para la Corte

Alejandro Gomel (AG): ¿Cuál es su visión de lo propuesto por Milei en cuanto a la conformación de los 5 miembros de la Corte, especialmente con la polémica designación del juez Lijo?

No conozco a ninguno de los dos. Sí conozco lo que está haciendo Milei como presidente, de modo que no tiene autoridad moral ni jurídica para presentar candidatos a la Corte en esta instancia del país.

Por muchas razones, la Corte Suprema es un poder del Estado de extraordinaria importancia y no podría estar sujeto a la sugerencia de este hombre, que además no podría prosperar jamás, ya que requiere una mayoría especial en el Senado, que nunca tendría, por las características de los candidatos.

