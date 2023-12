Carlos Sadir: "Milei no nos adelantó el decreto de la ley ómnibus, pero pidió acompañamiento” 

El gobernador electo de Jujuy, Carlos Sadir, afirma que vio a Milei en la reunión con lo gobernadores como un presidente pragmático, que escuchó y dio respuestas a varios de los planteos que se le hicieron. "", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Sadir es gobernador electo de Jujuy hasta el 2027. Fue ministro de Hacienda y Finanzas de su provincia entre 2016 y 2023, y presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy entre 2011 y 2016.

Los gobernadores se reunieron por primera vez con el presidente Javier Milei. Cuéntenos cómo fue ese primer encuentro y si encontró un presidente distinto al que veía en campaña.

No lo conocía personalmente. Todos agradecimos la idea de hacer esta reunión. Primero nos planteó como era su panorama y las medidas que va tomando en sus primeros días en la presidencia. Nosotros les planteamos a él y al Jefe de Gobierno de CABA varias de las problemáticas de las provincias, que son muy comunes.

Lo vi como un presidente bastante pragmático, muchos de los planteos que le hicimos tuvieron respuesta, después, hubo otros más específicos que no se tocaron.

El planteo de todos tiene que ver con el ánimo de trabajar en conjunto y buscar soluciones. Por otro lado, me parece importante marcar que estamos urgidos por definiciones que tienen que ver con la transferencia del Fondo, con decisiones respecto a los subsidios, y con la compensación de ganancias, para integrar nuevamente la masa coparticipable. Me parece que es una persona que nos ha escuchado. Los gobernadores querían hablar y nos dieron algunas respuestas concretas, en algunos casos, y en otros hace falta seguir discutiendo.

Coparticipación, reformas y dudas sobre Ganancias: terminó la reunión de Milei y los gobernadores

¿Cuál es tu opinión sobre el impuesto a las ganancias?

Nosotros veníamos pidiendo una compensación a través de otro impuesto, en este caso era débito y crédito. Era algo que se venía hablando con la gestión anterior. En este caso hay una propuesta para restituir al impuesto a las ganancias, pero de manera temporaria. Él mismo planteó el tema de volver a estudiar la aplicación cada año con cada presupuesto. Me parece que no resulta conveniente para nada, porque significaría que cada año haya que rediscutir este tema. Si hay intención de restituir, es igual a la masa coparticipable. El reclamo siempre fue compensar el impuesto, no restituir, pero la propuesta es otra, hay que organizarlo. Igualmente no hay un consenso de todos los gobernadores, por eso digo que hay cosas que se deben seguir discutiendo.

Los gobernadores peronistas se pronunciaron contra la reversión de Ganancias

¿Se adelantó algo sobre lo que va a anunciar hoy sobre el famoso “decreto ómnibus”?

Milei no nos adelantó el decreto de la ley ómnibus, pero pidió acompañamiento

Usted fue ministro de Economía de su predecesor, Gerardo Morales, que fue muy crítico de Milei. ¿Afecta en algo la relación de la provincia de Jujuy? ¿Lo atendieron con cordialidad?

Particularmente tuve posibilidad de hablar con algunos ministros, como Guillermo Francos y Patricia Bullrich, y puedo decirle que me atendieron muy bien. Pudimos hablar de las problemáticas que hacen a la incumbencia de cada uno de los ministerios y secretarías. Creo que, con la situación que está viviendo la nación, la cantidad de medidas que hay que tomar deben ser un esfuerzo de todos, no ameritan un trato diferencial.

Impuesto a las Ganancias: cuál sería el nuevo piso con la modificación que busca el Gobierno

Otros gobernadores han anunciado que van a tener que pagar el sueldo en cuotas, ¿cómo es el caso de Jujuy?

Nosotros ahora estamos pagando el aguinaldo. Para diciembre tenemos provisiones para cumplir bien. La provincia viene trabajando mucho desde después del 2015, cuando encontramos una provincia con déficit y con muchos inconvenientes. Hemos podido poner en equilibrio la provincia, hemos realizado muchísimas medidas. Tenemos una situación de equilibrio que nos permite cumplir, pero si en 2024 no se corrigen algunas cuestiones nos pueden sacar de ese equilibrio. Una es esta merma de la ley de coparticipación por la aplicación de la ley del impuesto a las ganancias, que nos quita recursos muy importantes que prácticamente equivalen a un mes y medio de sueldos.

Por otro lado, también tenemos la situación de un estado de deuda en dólares, que también fue planteado al presidente, porque es una situación compleja. La idea es que las provincias que están en esta situación de deuda en dólares, que son varias, deben plantearlo en serio para ver si podemos hacer negocios en conjunto, buscando la manera de plantear los temas del capital con un plazo más largo de tiempo.

El Gobierno se prepara para derogar la Ley de Góndolas y Ley de Abastecimiento

Alejandro Gomel: La idea de algunos gobernadores era coparticipar el impuesto al cheque. ¿El presidente Milei la descartó por completo?

Si bien fue planteada, no tuvo una respuesta específica. Directamente planteó la restitución de ganancias temporalmente. Dijo que con cada presupuesto anual priorizaremos la decisión de continuar o no.

Reunion de gobernadores con el presidente Javier Milei en Casa de Gobierno.

AG: Algunos dicen que lo que está haciendo Patricia Bullrich es copiar lo que hizo Jujuy con la protesta social cuando asumió Gerardo Morales. ¿Es comparable esa situación? ¿Hubo diálogos sobre eso con la ministra?

No, no hablamos de piquetes. He leído una nota que habla de esta metodología, pero no hemos hablado del tema con ella.

Por qué eliminar la Coparticipación es central para lograr un mejor esquema tributario

Claudio Mardones: Ayer, Guillermo Francos, en la conferencia de prensa, estuvo rodeado por distintos mandatarios de extracción peronista. ¿Qué pasó con los radicales? No pierdo de vista que estuvieron presentes en la reunión del viernes. ¿Por qué no hubo ningún representante del radicalismo en la conferencia de prensa de Francos?

Estuve ahí pero no participé. No sé cómo fue la decisión de elegir qué gobernadores lo acompañaban. No sé en qué momento se decidió, yo no participé, ni me dijeron si se podía o no estar.

CM: El radicalismo tiene 5 gobernadores. ¿Cómo van a trabajar en este escenario? Especialmente lo pregunto por la situación fiscal de las provincias...

No solo los gobernadores radicales, sino también aquellos que pertenecen a otras fuerzas como el PRO, hemos hecho reuniones para buscar soluciones.

Muchas provincias tenemos problemas parecidos, la idea es trabajar conjuntamente y buscar alternativas y soluciones todos juntos. La situación con las transferencias, con la deuda en dólares, con los ATN, le toca a casi todas las provincias. Tenemos que unirnos para buscar soluciones. La situación es crítica y puede ser más crítica aun si estas medidas siguen profundizando. Ayer, el presidente marcaba que probablemente tengamos más inflación. La idea es trabajar juntos entre todos los gobernadores y el gobierno nacional, estamos todos en el mismo barco, no va a salir nadie solo.

VF FM