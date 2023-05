La exdiputada provincial, Carolina Píparo, expresó que Juntos por el Cambio es manejado por Horacio Rodríguez Larreta desde el 2021. Además, subrayó que tiene puntos en común con Patricia Bullrich y describió el perfil de los votantes de Javier Milei, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Va a ser candidata a intendente de La Plata, representando a la candidatura presidencial de Javier Milei?

La Plata me dio todo, me vio nacer, caer y levantarme. Me gustaría ser candidata a intendenta de La Plata por Milei.

¿Qué diferencia encuentra entre el espacio de Milei y el de Juntos por el Cambio, dado que también participó en este otro?

Juntos no tiene un proyecto claro del país porque están ensimismados en sus internas. Por eso todos estamos debatiendo por Milei, que es el único que lleva propuestas concretas a los medios de comunicación. Y esto cambió el discurso de todos.

Juntos por el Cambio hace mucho cambió. Larreta, en 2021, imponía todas sus listas en el PRO y justamente ahora siguen peleando por eso.

¿Es decir que aquel Cambiemos en el que usted participó tenía las ideas de Macri pero, a partir de las elecciones del 2021, pasó a ser el Juntos por el Cambio de Rodríguez Larreta?

Exactamente, desde esa fecha fue de Larreta. Por ese motivo no estuve de acuerdo y fue un espacio que se desdibujó completamente después de perder las elecciones generales del 2019. Y se configuró tal cual quiso el intendente de CABA en 2019.

Ayer lo estaba escuchando pero no quiere decir sus diferencias con los otros candidatos. Por tanto, no sé qué pelea quiere dar, le falta mucho coraje. Porque cuando los ves en el Congreso, ves que hay diputados de JxC que podrían estar tranquilamente en el kirchnerismo y viceversa.

¿Si Patricia Bullrich ganase en una interna de ese espacio, cambiaría su opinión?

Tengo muchos puntos de contacto con Patricia Bullrich. Lo que no estoy dispuesta es a seguir esa idea en las PASO de que el que pierde acompaña: no acompañaría a Julio Garro y a nivel nacional tampoco lo haría con Larreta. Hay que ser coherente.

Ahora bien, si la discusión final es Milei-Bullrich, ya lo ha dicho él, se podría haber avanzado en el debate que necesitan los argentinos.

Alejandro Gomel (AG): ¿Milei sería la continuidad política de Macri?

No, cada uno tiene sus características diferentes. Macri se ha abierto de esta elección y Milei propone algo diferente por el propio contexto del país. Nuestro referente apuesta a soluciones económicas, que es lo que más nos preocupa a todos, sin distinción.

La inflación y la inseguridad nos están hundiendo como país, vamos a estar en el ranking de los 10 más miserables en el mundo. No podemos escapar a los debates estructurales que necesitamos. Podés estar de acuerdo o no con Milei, pero es el único que lleva propuestas a la mesa.

El perfil de los votantes de Milei

Ricardo Forster ponía foco en que la mayoría de los votantes de Milei son hombres jóvenes.

En su condición de mujer joven, ¿le parece un análisis correcto o es sólo que las encuestas muestran eso porque ellos son más propensos a dar su opinión pero, en realidad, la representación de los votantes de Milei responde a la pirámide poblacional del país?

No está bien presuponer que todas las mujeres pensamos de la misma manera o los hombres de otra. En el espacio de Milei hay muchas mujeres, de hecho, su candidata a vicepresidente es Victoria Villaruel.

Y también hay muchas jóvenes mujeres que creen y defienden estas ideas de la libertad desde hace mucho tiempo. Caminando con él, te das cuenta que se acercan de todas las edades y géneros, es más amplio, no hay un votante único.

