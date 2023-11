Copa Libertadores: Boca perdió la final ante Fluminense

El Xeneize no logró llevarse la séptima Copa Libertadores a casa y demostró lo que venía siendo el equipo de Jorge Almirón, según informó Román Iucht en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Boca se encontró el sábado en el Maracaná con la realidad, que le confirmó lo que se viene viendo desde el inicio de Almirón.

Un equipo inestable con la aparición de algún nombre como Advíncula, que empató el partido en un segundo tiempo luego de una etapa en la que Boca era claramente superado, no tanto por situaciones de gol, sino por la idea de aplicar en el campo un plan de juego.

Fluminense fue superior en el primer tiempo y Boca salió a jugar como un equipo reactivo en el complemento, con algunas individualidades que tuvieron un gran papel en el partido, Equi y Pol Fernández en el eje, Advíncula en el lateral derecho y el empeño de Merentiel en el ataque.

El Xeneize logró el empate y en un partido marcado por lo emocional, parecía que Boca se llevaba el triunfo, pero fue solo un espasmo.

Llegó el tiempo suplementario y con él, el gol de John Kennedy junto a la expulsión por el festejo, que demuestra que en un estado de emoción violenta, los jugadores pueden olvidar las primeras tarjetas.

Boca tenía todo dado, en un tiempo en el cual las piernas ya no responden y el cuerpo se movía más por lo emocional que por lo físico, Frank Fabra se hizo expulsar por una actitud extremadamente irresponsable.

Por otro lado, no fue un buen partido del "Colo" Barco, tampoco apareció Edinson Cavani y Medina fue una sombra de aquel que en algún momento rindió en gran nivel, claramente para él jugar contra un costado no es cómodo. Lamentablemente para Boca, no hubo tiempo ni posibilidad de llegar al milagro de "Chiquito" Romero.

El partido concluyó con Fluminense ganando el encuentro y la emoción de sus hinchas por el bautismo de este trofeo. Además, una derrota que para Boca trae un efecto colateral: la renuncia de Almirón.

