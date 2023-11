"Por Boca se mató mi hijo": el desconsuelo de una madre tras el suicidio de un policía por la final de la Libertadores

Un joven policía de la Ciudad de Buenos Aires se suicidó en su casa este sábado tras la final de la Libertadores que Boca perdió ante Fluminense. Su mamá responsabilizó al club de fútbol y, en una entrevista televisiva, declaró: “Boca es una basura porque mataron a mi hijo. Por ellos se mató mi hijo, por Boca”.

La tragedia sucedió en el barrio Don Orione de Claypole, en el sur del conurbano bonaerense. Verónica, la madre de Marcelo Alejandro Morales, relató que el joven de 23 años estaba mirando el partido junto a su primo y su padre, “yo le decía que tenga fe, que íbamos a ganar”, recordó. Cuando terminó el encuentro, Morales fue a su habitación ubicada en el primer piso de la casa, se acostó y disparó contra su sien derecha con su arma reglamentaria marca Beretta.

La ambulancia constató el fallecimiento y, en entrevista con Crónica, Verónica dijo: “Boca es una basura porque a mi hijo me lo mataron. Por ellos se mató mi hijo, por Boca. Yo ahora no lo tengo y no hay ningún jugador ni nadie que a mí me dé el pésame”. Sobre la salud mental del joven en relación al fútbol, agregó: “Era re fanático de Boca. Si perdía estaba mal, deprimido, se ponía triste, se daba piñas, decía que no podía perder, que era lo más grande Boca”.

El primo del policía declaró: “Cuando me fui de la casa, al rato me llamó la hermana diciéndome que se había pegado un tiro. Todas las veces que mirábamos Boca con él, estaba loco, era muy fanático. Puteábamos los dos juntos, pero no amenazó con hacer nada, ni tampoco dio indicios”, aseguró.

Sin embargo, Verónica reveló que “hace tres semanas le dijo al padre que no me cuente nada a mí, pero le dijo: ‘Si el 4 de noviembre no gana Boca, yo me mato’. El papá pensó que estaba haciendo una joda, no lo tomó en serio. Que tomen conciencia los jóvenes, que piensen en su familia”.

Un hincha fue detenido en el tren Roca por amenazar a policías con un cuchillo

En otro caso marcado por el efecto del evento deportivo en la salud mental de algunos fanáticos, el sábado por la noche fue detenido un hombre de 39 años por amenazar con un cuchillo a oficiales de la policía Federal en un vagón del tren Roca, luego de que pasajeros lo denunciaran por causar disturbios en la formación.

El hombre estaba vestido con una camiseta del Club Atlético Boca Juniors y, cuando la policía se acercó, extrajo de sus prendas un cuchillo con mango de madera para amedrentar a los oficiales. Finalmente, fue detenido y quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47 a cargo de Osvaldo Daniel Rappa, en una causa caratulada como "averiguación de ilícito".

Si vos o algún familiar o allegado tuyo atraviesa una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, podés contactarte con la línea de ayuda 135 o 011 5275-1135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) y desde todo el país al 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo. Si se trata de un suicidio en curso o de peligro inminente, no dudes en llamar al 911.

