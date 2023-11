La acusación a la escuela del padrastro del joven acuchillado y arrojado a la basura: "Decían que se quiso suicidar"

Bruno Ojeda, un niño de 13 años que fue emboscado por otros tres compañeros de clase, golpeado, acuchillado en el cuello y arrojado a un contenedor de basura en Berazategui se recupera favorablemente en el hospital Evita Pueblo de esa localidad. Leonardo Gómez, padrastro de la víctima, denunció a los directivos del colegio por querer encubrir la agresión acusando a Bruno de querer suicidarse. Y agregó: “ayer hubo un reclamo en la escuela por un caso de abuso que quedó en la nada”.

A medida que se conoce más información sobre el intento de homicidio del chico de 13 años, la situación se agrava más. Leonardo Gómez, padrastro de Bruno Ojeda desde hace más de cinco años, dialogó con Ernesto Tenembaum en Radio con Vos y brindó detalles escalofriantes de lo sucedido.

Gómez responsabilizó a las autoridades de la escuela Media Nº 6 Juan Domingo Perón, en calle 101 esquina 7 B: “Quisieron tapar, que no se divulgue. A los chicos cuando fue el episodio los juntaron y les dijeron que Bruno se quiso suicidar. Los directivos no se manejaron bien".

Dijo que "uno de los chicos que agredieron a Bruno tenía tratamiento psiquiátrico, era violento. Estaba desequilibrado, no tenía que estar mezclado con los demás chicos. A nosotros nos dijeron que tenía que estar incluido, pero no se manejaron bien”.

Y agregó: “ayer hubo un reclamo en la escuela por un caso de abuso que quedó en la nada porque los directivos tapan todo”.

“Todavía no caemos, no podemos creer. Por suerte, Bruno está bien, está evolucionando bien, pero emocionalmente le va a llevar tiempo, pero está mucho mejor”, expresó reafirmando el posteo en Instagram que hizo el menor. En sus redes, Bruno publicó una imagen desde la sala del hospital acompañada por la frase “Gracias a todos los que se preocuparon por mí. Ya estoy bien”.

Durante la entrevista, Gómez contextualizó: “Son compañeritos de su misma división, escuela, barrio… no eran tan allegados a él, pero había dos chicos que si eran amigos que con el tiempo se alejaron. Bruno no les hizo nada que justifique lo que quisieron hacer”. Y añadió: “Fue algo terrible. Sabemos que con uno hubo una agresión verbal que su mamá lo solucionó con la madre de este chico. Y quedó todo bien. No hay otra cosa que sepamos nosotros. Bruno no pudo hablar, está hablando de a poco porque el trauma fue grande. Lo único que dio fueron los nombres. Estamos enterándonos de a poco y mucho nos enteremos por los compañeros”.

Durante la entrevista, Gómez denunció que “ellos (por los tres agresores) venían planeando agarrar a Bruno. Tenían una lista con nombres de chicos que querían hacerle esto. Los chicos decían que no creían que tramaban esto de querer asesinarlo. La carátula está así: intento de homicidio”. Además, ratificó que “lo venían molestando” desde

Al cierre de la entrevista, Gómez adelantó que se están organizando reclamos en la puerta del colegio por la falta de respuestas de las autoridades del establecimiento educativo y adelantó: “La semana que viene vamos a hacer una marcha al municipio”.

“Creo que tenemos que estar más cerca de los chicos, ver en qué andan, con quién andan, escucharlos más. Porque a veces uno por trabajar o por otra cosa te dice me pasa esto y a veces no le da mucha importancia, entonces creo que como papá tenemos que darle más atención a los chicos”, analizó.

La causa

Los tres agresores, que ya fueron identificados y restituidos a sus padres debido a que al tener todos 13 y 14 años son inimputables, justamente por tratarse de menores de edad.

La investigación del hecho, caratulado como “tentativa de homicidio” está a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de Berazategui.

La agresión se realizó a pocos metros del colegio. Según testigos, tras golpearlo uno de los agresores sacó un cuchillo y cortó a Ojeda a la altura del cuello. Tras herirlo, entre los tres, lo arrojaron al interior de un contenedor de residuos. Los tres agresores huyeron dejando a la víctima adentro.

Minutos después, un vecino que pasaba por la zona escuchó el pedido de auxilio y alertó a la policía. Bruno Ojeda, fue trasladado al hospital Evita Pueblo de Berazategui donde se recupera a la espera del alta médica.

Los audios de Whatsapp

En las últimas horas se viralizaron los audios de whatsapp donde uno de los agresores le manda a los otros dos cómplices: “Esto es gravísimo, si está en urgencias cagamos. Lo que vamos a tener que hacer es lavarnos las manos entre los tres...Decirle a Sebastián que nos encubra, diga que estábamos en su casa, que nos cubra. No puede saber nadie que nosotros estuvimos o fuimos”.

En el mismo tono, agrega: “¿Cómo mierda sigue vivo si me encargue de cortarle la yugular?”. Y concluyó: “Tenemos que tratar de defendernos hasta la muerte. Hagan eso por mi, por mi familia, hay hacerlo por nuestra familia”.

