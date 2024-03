Criptoestafas y la "matanza de cerdos", el fraude que ya supera los USD 75.000 millones

Los tiempos cambian, las tecnologías evolucionan, se desarrollan y avanzan aceleradas a ritmos que por momentos parecen ser desmedidos y al mismo ritmo crece la ciberdelincuencia. En los últimos días se conocieron los resultados de un nuevo informe tan revelador como alarmante: se estima que ya suman más de USD 75.000 millones el monto que fue robado a distintas víctimas, con la más reciente forma de estafa popularmente conocida como “pig butchering”. Una modalidad que avanza a gran velocidad dejando un tendal de damnificados a nivel global.

Lo inquietante, es que los nuevos datos dan cuenta de una cifra muy superior a la calculada en estudios previos. Los datos surgen del trabajo de relevamiento recientemente publicado: How Do Crypto Flows Finance Slavery? The Economics of Pig Butchering, ¿Cómo financian los flujos cripto la esclavitud? La economía de la matanza de cerdos, en su traducción al español. El informe fue realizado por John Griffin, profesor del Departamento de Finanzas de la Universidad de Texas, en Austin, y por Kevin Mei, estudiante de posgrado de la Escuela de Negocios, de la misma casa de estudios.

Ambos se abocaron a recopilar direcciones criptográficas de más de 4.000 víctimas de esta modalidad de fraude. Así, lograron rastrear la ruta y flujo de fondos con origen en las cuentas de las víctimas hacia los estafadores, ubicados en los lugares más remotos del planeta, principalmente en zonas del sudeste asiático. El informe señala que los estafadores “interactúan libremente y envían más de 104.000 pequeños pagos de incentivo potenciales para generar confianza con las víctimas”.

El informe reveló que el 84% del volumen de transacciones fraudulentas se realizó en la moneda digital estable tether. Así, entre enero de 2020 y febrero de 2024, las organizaciones criminales trasladaron sumas millonarias en dólares, hacia bolsas de criptomonedas, explicaron los autores.

Pig butchering: ¿De qué se trata?

En diálogo con Modo Fontevecchia, Jorge Litvin, CEO de Safe-U, empresa de ciberseguridad explicó que “las cifras de los ciberataques se siguen multiplicando a un ritmo que da pánico, y el éxito de los delincuentes no reposa tanto en la vulnerabilidad de los sistemas informáticos, como lo hace en la del sistema más vulnerable a los engaños: el humano”.

El especialista señala que recientemente tomó relevancia una modalidad llamada "Pig Butchering" o "engorde de cerdos". Se trata de una modalidad de fraude, centrada en la manipulación psicológica de las víctimas para que inviertan en esquemas fraudulentos, especialmente en criptomonedas, acciones, o inversiones ficticias. La metodología de los criminales se puede resumir en las siguientes etapas:

-Creación de un perfil: Los atacantes empiezan por crear una identidad falsa o suplantar una real, emulando ser una persona atractiva y exitosa (para muchos/as el señuelo ideal). Pueden utilizar fotos de terceros o apalancarse en la IA para generar contenido sintético pero convincente.

-Contacto inicial: Se establece contacto a través de redes sociales, foros, aplicaciones de citas o plataformas de mensajería con individuos que buscan relaciones o tienen interés en nuevas oportunidades de inversión. Otra modalidad detectada ha sido la de "enviar un mensaje por error" y luego de disculparse empezar a generar interacción. Luego las personas que responden son atraídas hacia falsas inversiones en criptomonedas.

-Construcción de la relación: Se gana la confianza de la víctima a través de conversaciones amistosas o románticas que pueden durar semanas o hasta meses.

Comienzan las “inversiones”

Una vez entablado el contacto y ganada la confianza con la víctima, se pasa a la etapa de la acción y el momento de endulzar con la idea de inversiones redituables.

-Introducción de la inversión: Una vez ganada la confianza, el estafador introduce la idea de una primera inversión lucrativa, mostrando falsos testimonios de éxito.

-Primera inversión: Se anima a la víctima a hacer una pequeña inversión inicial, pequeña y que aparentemente generará grandes retornos rápidamente.

-Inversiones mayores: Confiada por el éxito inicial, la víctima se anima a invertir sumas mayores de dinero.

El golpe final llega justo cuando la víctima quiere retirar sus fondos, allí se enfrenta a múltiples obstáculos, hasta que finalmente, por falta de respuesta o bloqueo por parte del contacto, se da cuenta de que ha sido estafada. El nombre de esta forma de estafa es elocuente: el criminal lleva a la víctima a engordar su inversión hasta que sea lo suficientemente grande como para dar el golpe final. Refiere a la rutina de los granjeros de engordar a los cerdos antes de sacrificarlos.

¿Quiénes son los atacantes?

“Internet no tiene fronteras, por lo cual los ataques pueden venir de cualquier parte del mundo. Sin embargo se han identificado operaciones significativas en Asia, especialmente en países como China y otros del sudeste asiático”, remarcó Litvin. Según el informe “las personas que envían los mensajes suelen ser víctimas de trata de personas, atraídos a centros en países como Camboya y Birmania con ofertas de trabajos bien remunerados, luego son atrapados, obligados a estafar”.

¿Cómo identificar, prevenir y cuidarse de estos engaños?

-Ser escéptico: Si algo se ve demasiado bueno para ser verdad, probablemente haya algo oculto detrás. Desconfíe de las inversiones de alto retorno con poco o ningún riesgo, especialmente si la oferta viene de alguien que conoció por Internet.

-Verificar la información: Haga una búsqueda sobre las oportunidades de inversión ofrecidas y la persona con la que se comunica. Antes de hacer una inversión, hablar con un profesional especialista en finanzas puede ser la mejor opción.

En caso de sospechar ser víctima de una estafa o ciberataque, detenga toda comunicación y recopile evidencia: Guarde comunicaciones, transferencias, las URL de los perfiles, números de línea telefónica. Denuncie el fraude consumado o intentado a las autoridades locales (idealmente en Juzgado o Fiscalía). No denuncie en la red social o plataforma de mensajería para evitar riesgo de pérdida de la evidencia por baja de la cuenta.

JL