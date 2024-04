Damián Arabia afirmó que la propuesta electoral de Horacio Rodríguez Larreta hizo que el PRO perdiera nitidez en sus ideas: “El proceso que se dio entre las PASO y las elecciones generales de integración de los equipos terminó generando algo difuso”, aseguró el diputado por el PRO en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Damián Arabia es diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, vicepresidente segundo del PRO. Fue armador de la campaña del equipo de Patricia Bullrich, vocero de la presidencia del PRO, ex director de la Prevención de la Corrupción bajo el ministerio de Seguridad y ex director de Integridad de las Fuerzas Policiales y Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich.

¿Existe un problema siendo competidor y, a la vez, compartir ideas entre el PRO y La Libertad Avanza?

Es una anomalía de la política lo que ha ocurrido en la última elección y nos deja un panorama innovador y distinto. Veníamos en los últimos 10 años ordenados por dos grandes coaliciones: el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y apareció esta tercera vía que vino a reordenar la lógica de la política. En este sentido, lo único que no podemos hacer como dirigentes que hemos sido electos por el cambio, es ponernos en frente del cambio solo porque no nos toque a nosotros representarlo.

Hay características que tenemos en común con La Libertad Avanza. Puede ser una economía más abierta, un Estado más chico y ordenado, mayores niveles de competencia y un capitalismo pujante. Después tenemos otras ideas distintas: en mi caso, planteé una discusión durante el tratamiento de la Ley de Bases acerca de las leyes de ambiente y de protección de bosques nativos. Lo que no nos puede pasar a aquellos que defendemos el cambio es quedar del lado de la continuidad. Martin Lousteau, por ejemplo, se está posicionando en un lugar más cercano al kirchnerismo que a las ideas del cambio.

¿Lo mismo le pasa a Facundo Manes?

Hay un fenómeno muy impactante que es que cuando habla en la Cámara de Diputados, lo aplaude el kirchnerismo. Uno puede tener diferencias con el Gobierno, pero si me aplaudiera el kirchnerismo me pondría incómodo. Ese es el desafío que se tiene ahora, porque no nos toca a nosotros encabezar el proceso de cambio, no podemos alterar nuestros ideales y las banderas que defendemos.

De la misma forma podemos referirnos a la Coalición Cívica y a Hacemos Coalición Federal. ¿Podríamos decir que dos de los tres componentes de Juntos por el Cambio parecieran recorrer otro camino?

En el caso de la Unión Cívica Radical, más allá de la votación que se dio en el Senado en la que Lousteau votó con el kirchnerismo, el resto de los senadores votaron en conjunto con el PRO y con La Libertad Avanza. Cuatro de los cinco gobernadores de la UCR sacaron una carta en donde repetían claramente esto que te decía y, en cierta, forma, se pronunciaban en contra de Marín Lousteau.

Yo creo que, mayoritariamente, aquellos que hemos pertenecido a Juntos por el Cambio mantenemos ese espíritu en Argentina, pero hay otros sectores que no y en la dicotomía entre el cambio y la continuidad, eligen quedar más cerca del kirchnerismo.

¿Temen que un avance del oficialismo termine comiendo votantes del PRO?

La competencia electoral siempre es virtuosa en la democracia, trae mejores dirigentes y mejor oferta electoral. El adormecimiento de los partidos políticos nunca es positivo. Está por verse cómo va a ordenarse de cara al futuro y a las elecciones de medio término y si finalmente habrá o no una confluencia entre el PRO y La Libertad Avanza. Es algo que tenemos que discutir más adelante, pero hay una serie de ideales que nos unen. Habrá que ver si hay una PASO o si hay un acuerdo previo.

Alejandro Gomel: ¿Cómo quedó la relación entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri?

Los dos comparten la lógica de tener un PRO muy nítido en las ideas. Creo que lo que nos pasó electoralmente tiene que ver con que se perdió esa claridad en los conceptos, ese sentido de representación que alguna vez tuvimos. Hemos sido un partido de centroderecha, liberal, con ideas de apertura al mundo y con ideas capitalistas que defendían el orden en las calles. En algún momento eso se fue lavando y quedando más difuso.

La aparición de propuestas como las de Horacio Rodríguez Larreta con algunos actores menos claros, u otro tipo de ideas que no digo que sean buenas o malas, simplemente que no eran las del PRO, fueron generando algo difuso. Creo que ahora se viene una etapa de un PRO más nítido, así lo marcamos en el debate por la Ley Bases, en el que los 37 diputados votamos a favor y de los artículos en particular.

¿La figura de Larreta terminó siendo contraproducente?

No lo quisiera personalizar, más allá de que es inevitable. Creo que las ideas que él tendía a representar terminaron generando una confusión de lo que representaba el PRO. Por otro lado, apareció una figura muy clara y nítida que es el presidente Javier Milei que decía las cosas sin pelos en la lengua. Patricia también las decía, pero la figura de Horacio no era tan nítida, no se sabía qué iba a pasar después de la interna y cuál iba a hacer el modelo. El proceso que se dio entre las PASO y las elecciones generales de integración de los equipos terminó generando algo difuso. Fue un proceso que fue en desmedro y la demostración está en que perdimos las elecciones.

En la ciudad de Buenos Aires le apareció un competidor al PRO. La Libertad Avanza se está armando en la Ciudad y ya hubo una presentación por parte de Karina Milei. ¿Puede suceder que los votos que históricamente eran del PRO pasen a La Libertad Avanza?

La Libertad Avanza es una fuerza nueva que se ha conformado con fines electorales más que como partido y tiene todo el derecho del mundo a armar su estructura en todo el país, desarrollarse, juntar afiliados y dirigentes propios. No hay que acelerarse, veremos como se ordena este proceso. No me apresurara a pensar de quién son los votos o en una posible competencia.

