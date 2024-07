Damián Di Pace: "No vemos posibilidad de repunte de la actividad este año"

Damián Di Pace manifestó que, si bien el respaldo al Presidente por parte de la población aún existe, las decisiones de la gestión para el futuro y su impacto en la actividad económica son inciertas, y eso puede modificar el apoyo al Gobierno. Además, destacó que los sectores exportadores crecieron, pero la producción industrial doméstica y las ventas minoristas siguen en caída. “Estamos en una actividad recesiva y caída de consumo, y ahí ya no preocupa el problema que teníamos, que era de ingreso real, ahora viene otro problema, que es el desempleo”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Damián Di Pace es analista económico y director de la Consultora Focus Market. Es periodista especializado en Economía con participación en medios digitales, televisivos y radiales, tanto nacionales como internacionales. Además, fue consultor del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo y autor del libro “El futuro del comercio que se viene”.

¿Hay posibilidades de que la inflación llegue a cero aplicando un modelo en el cual la recesión sea quien verdaderamente la ancle?

Nosotros todavía no cerramos el mes de julio, pero en el mes de junio ya algo de eso pasó, porque el consumo masivo nos da una caída del 9%, consumo masivo es alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal, y un tercio de los productos que medimos en 900 puntos de venta en todo el país, con escáner en punto de venta, de todas las familias de productos de un supermercado estuvieron a la baja. O sea que efectivamente la caída de la demanda presiona sobre los niveles de stock en el sector de producción industrial de los productos de consumo masivo y genera que haya baja de productos, porque no hay mucha posibilidad de generar aumentos cuando vos tenés un stock en depósito que tiene un costo para financiar ese nivel de stock.

Entonces, yo creo que el objetivo del Gobierno, no sé si lo va a lograr en estacionales y regulados, porque regulados hay que corregir precios y estacionales no depende del Gobierno, por ejemplo, qué pasa con una helada, donde en el mes de julio tuviste aumento del 8-9% en los estacionales. Pero sí creo que la núcleo puede llegar a ir hacia ese lugar.

¿Con qué recesión?

Hay dos situaciones. Una es que el consumo masivo todos los meses cae, pero cae menos respecto del mes anterior. Y ahora deberíamos ver qué pasa con la nueva política fiscal y monetaria, esto de eliminar los pesos del mercado y ver cómo actúan los agentes económicos.

¿Será real que efectivamente los argentinos saquen los dólares? ¿La implementación del paquete fiscal le va a generar un sobre superávit fiscal al Gobierno y le va a generar un mayor nivel de recursos del movimiento en la actividad económica compensando el objetivo de emisión cero en los próximos meses? Es difícil proyectarlo, pero sí vamos hacia un camino donde la actividad o el consumo cae cada vez menos en el desestacionalizado, pero sigue cayendo. No vemos posibilidad, en este escenario, de repunte de la actividad para lo que resta de año

Y las medidas que anuncian son más recesivas.

El hecho de intentar contener la macro implica que efectivamente se resienta la micro. Por eso digo, me parece que hacia lo que resta del año no vemos mucha posibilidad de que el consumo retome.

Incluso, ¿cómo se compone el gasto de las personas? Por el nivel de ingreso, que efectivamente los últimos datos del INDEC muestran que la variación salarial le gana a la inflación mensualmente, no en términos históricos, porque obviamente hay una pérdida de poder adquisitivo importante. Se compone del ahorro, los niveles de ahorro de los argentinos son muy bajos, y se compone del crédito. El límite para el crédito es el nivel de ingreso, más allá de eso no te van a dar.

Y el ingreso por delante tiene dos situaciones importantes. Porque si bien la inflación mide un promedio, por ejemplo, ¿cuánto es la ponderación en los diferentes rubros que mide el INDEC de medicina prepaga en el rubro de salud? Es muy chiquita. Sin embargo, para el bolsillo de los argentinos es muy grande. Porque si una obra social pasó de costar en diciembre 200 mil a 600 o 700 mil pesos, para el nivel de ingreso de los argentinos, y los argentinos tienen un problema de nivel de ingreso hace tiempo, es un impacto importante. Lo mismo termina sucediendo con lo que puede llegar a ser el aumento de los colegios privados.

Argentina tiene un problema de ingreso para traccionar consumo muy importante, producto de años de caída de la actividad económica, y este no va a estar exento.

Elizabeth Peger: Decis que no ves que se revierta la tendencia a la caída por más que haya una leve recuperación advertida todos los meses. Ahora, ¿qué pasa con las expectativas de los consumidores? ¿Hasta cuando aceptan postergar consumos por el impacto de los aumentos y la caída efectiva de sus ingresos?

Corresponde más a un sociólogo o analista político tu pregunta, pero me voy a remitir a los datos. El tema es si esta recesión es con ilusión y con horizonte o es un ajuste sin horizonte.

Uno lo que puede llegar a ver es que todavía el presidente de la nación tiene un respaldo muy importante por parte de la población, a pesar de estar en un proceso recesivo y con un ajuste importante y hacia adelante, la situación es ¿qué va a pasar cuando efectivamente haya corrección de los precios relativos a la economía?

Quedan dos muy importantes por corregir. Uno tiene que ver con aumento de tarifas y servicios, que todavía falta, y después el tipo de cambio. Entonces, el gran objetivo del Gobierno es que en los próximos meses la brecha ceda para cuando eventualmente se levante el cepo, imagino una línea de tiempo hacia fines de año o principios del año que viene, que no impacte tanto en la inflación, porque el gran bastión del Gobierno es la inflación, y efectivamente no va a ceder con su principal objetivo.

Si eso se frustra, va a ser una situación muy incómoda para el Gobierno porque es su principal motor para el costo que se tiene que pagar en términos económicos.

EP: Respecto de los números que evidencian recuperación en los últimos meses, ¿en qué sectores se registra? ¿O es uniforme?

Se da en los bienes transables de la economía, lo que más tracciona es la exportación. De hecho, vos ves los volúmenes de exportación de granos y producción y crecieron. En términos de ganado se creció muchísimo, las exportaciones a China están siendo récord.

En términos del mercado doméstico tenés una caída de la producción industrial en el sector PyME, mediada por la CAME, del 21%, la capacidad instalada, mediada por INDEC, en el sector industrial es del 58% y los últimos datos de ventas minoristas, que informó también la CAME, están en caída.

Creo que lo que está pasando en la industria a nivel doméstico respecto a esa situación de las ventas minoristas es que si la industria prevé que los volúmenes de venta en el eslabón final, que es en el minorista y en el mayorista, todavía está contractivo, por qué yo voy a mantener uno de los factores de producción, como el trabajo, o voy a generar mayor nivel de inversión en bienes de capital, si efectivamente mi capacidad instalada todavía está muy por debajo del potencial que tiene mi proceso productivo, por lo cual probablemente ahí tengas dos situaciones.

Una es cómo financiar ese capital de trabajo, cómo puedo convertir el stock en flujo y el tercero, más importante y más débil, es si sostengo el trabajo. La vertiente opuesta a no sostener el trabajo es un incremento del desempleo que se estuvo viendo sobre todo en el sector industrial.

Infografía - IPC de Junio 2024.

Hay un punto en el que se dice que hay políticas económicas que no son aplicables porque la sociedad no las resistiria. La pregunta es, ¿se puede lograr llevar la inflación a cero, con recesión y sin crecimiento? Cuando digo se puede es, ¿las sociedades lo toleran?

Creo que, en definitiva, la decisión del Gobierno fue producto de intentar llevar a la inflación a cero, crawling peg del 2% y sobreajuste monetario, o sea, emisión cero de pesos, con una situación por doblegar su intento de no modificar el tipo de cambio.

Pensemos las dos preguntas, me pongo de los dos lados del mostrador y ayúdenme a pensar. Siempre las devaluaciones generaron mayor nivel de pobreza, mayor nivel de indigencia, aceleración de la variación de precios en la economía y no fue bueno. Por otra parte, esta decisión de política monetaria, que es pagar un costo, tiene que ver con mayor nivel de recesión. Entonces, hasta ahora los argentinos, y te estoy diciendo un periodo largo de tiempo, con tres gobiernos de por medio, tenían y tienen problemas de ingresos. Es una economía que no crece, un serrucho que crece, cae, crece y cae, permanentemente en los últimos tres gobiernos. No hay una estabilidad en la actividad económica y esto, con inflación, generó una pérdida de poder adquisitivo de ingresos argentinos muy importante. Este gobierno en su primera etapa no está exento.

Creo que el costo social a pagar, producto de la política monetaria, es que efectivamente estemos en una actividad recesiva y caída de consumo y ahí ya no preocupa el problema que teníamos, que era de ingreso real, ahora viene otro problema que es el desempleo. No es lo mismo tener problema de ingreso que no tener ingreso.

Hasta ahí llego, porque aquí es donde ingresa el sociólogo. Efectivamente la economía es una ciencia social y había que preguntarle a alguien que encueste en términos políticos qué pasa con eso.

Siempre se decía que había políticas económicas que eran teóricas e inaplicables porque la sociedad no las resistiría. Pero, a mi me parece que no es solo el índice de desempleo, porque el planteo de LLA es que Menem ganó su reelección, con el 50% de los votos en 1995, habiendo triplicado el índice de desempleo, pero el restante de la población mejoró su consumo y su calidad de vida. Entonces, hay un planteo de que para ganar una elección no hay que satisfacer a todos sino a la suficiente cantidad de personas para que te voten. Pero estos resultados los obtuvo porque no había recesión, la economía creció con la convertibilidad entre 1991 y 1995, casi un 50%. Entonces, me parece que no es solo el desempleo, sino que aquellos que están empleados no empeoren.

Sí, es verdad. Para mí, los datos del INDEC son correctos en términos de mejora del ingreso, el dato objetivo es que mejora el ingreso, pero en términos reales eso la gente no lo está viendo. Hay que ver cuánto es el período en el cual esa situación de manifestación del ingreso respecto del nivel de actividad económica es sostenible socialmente. No es lo mismo, reitero, para una clase media que se está empobreciendo que para una clase media o clase media alta.

Desgraciadamente también en Argentina en los últimos años cada vez tenemos más clase media empobrecida. En relación a esa diferencia que vos planteás de los '90, en aquel momento, en cuanto a nivel socioeconómico, la pirámide social marcaba que la clase media era mucho mayor. Hoy tenemos una clase media mucho más endeble convirtiéndose de clase media a clase media baja, ingresando al nivel de pobreza. Están al límite. Por eso digo, el gran desafío es que los precios relativos a la economía hay que corregirlos, porque no se puede sostener esa situación.

Porque efectivamente en algún momento si levantás el cepo hay que corregir el tipo de cambio y eventualmente las tarifas o la eliminación de subsidios nacionales también hay que corregirlos. Ahí veo una situación de decir cómo va a tomar la sociedad eso, y quizás vos y yo lo podamos tener mucho más claro de que eventualmente en algún momento va a suceder. Pero no sé si la gente que va al supermercado todos los días puede llegar a interpretar que ese proceso en algún momento se va a dar y va a acelerar la inflación.

Después de mucho sacrificio por parte de la población, hay que ver, cuando la inflación en esos meses comience a elevarse nuevamente, cuál es la receptividad social, ¿no?

Keynes decía que la economía es una ciencia prehistórica que sirve para explicar el pasado, pero el futuro siempre es nuevo e impredecible.

Te cierro con algo, hay un economista que a mí me gusta, es un periodista económico, no sé si lo leíste o lo escuchaste en algún momento, se llama Tim Harford, es un microeconomista británico muy interesante, que dice que la economía es el estudio de la gente común.

Y lo que le pasa a la gente común es que, políticamente, justamente en esas pequeñas decisiones, termina tomando las decisiones macro en el voto. Estoy totalmente de acuerdo respecto de esto, de evaluar qué pasa en las capas sociales respecto al nivel de actividad económica. Por ahora hay respaldo, pero estos movimientos de actividad económica que vienen hacia adelante, para mí, son una incógnita.

