El dirigente social Daniel Menéndez criticó la intención del Gobierno de quitar los intermediarios con los beneficiarios de planes sociales. "Es como querer desaparecer un entramado social con el que hay que dialogar", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Menéndez es sociólogo y coordinador nacional de Somos Barrios de Pie. Fue subsecretario en el Ministerio de Desarrollo Social y titular del Consejo de Economía Popular y Salario Social Complementario durante la administración de Alberto Fernández.

El Gobierno actual anunció que se terminarán los intermediarios para brindar asistencia social, lo que podría afectar notablemente el rol de las organizaciones sociales, ya que funcionan como nexo entre el Estado y los asistidos. Este fin de semana entrevisté a Juan Grabois, quien volvió a decir eso de que “ya van a volver a llamar a las organizaciones sociales, porque no van a tener forma de organizar la distribución de la ayuda social”. Además, sostuvo que esto “ya pasó con Macri” y que “las organizaciones sociales cumplen un papel operativo muy importante”. ¿Considera que es así?

Puede ser un camino, sería lo más sensato. La Argentina viene de dificultades hace tiempo, y los anuncios de un ajuste criminal del ministro de Economía generan todo tipo de dificultades. Incremento de la pobreza, parate de la actividad industrial y comercial, licuación de ingresos, entre otros puntos.

Que después de eso tanto Patricia Bullrich como Sandra Pettovello recarguen las tintas sobre el endurecimiento de normas para quienes reclamen ante ese cuadro tan difícil en lugar de convocar al diálogo es una enorme imprudencia. Ojalá se pueda rever esa situación lo más rápido posible. Cuando uno se la da de guapo, más que fortaleza, expresa una enorme debilidad para resolver los problemas.

El Polo Obrero le respondió a Sandra Pettovello por la quita de planes sociales

Hoy comentábamos una clásica frase de Antonio Gramsci: “El gobierno se ejerce con una combinación, en distintas proporciones, de coerción o consenso”, y agregábamos un elemento: cuando las personas pierden la voluntad y están lo suficientemente cansadas. Entonces comparábamos la situación actual con el 2002 y nos preguntamos si realmente estamos ante una situación donde la parte de la sociedad que se ve afectada por las medidas económicas va a reaccionar de la misma manera que aquella vez. ¿Cómo lo ves vos?

Tenía casi 20 años en esa época. Me da la sensación de que el impacto de los más humildes es sólo una parte de los sectores que se van a ver afectados. Sin dudas había que llevar adelante un reacomodamiento macroeconómico que iba a generar dificultades, pero la heterogeneidad de sectores afectados implica una Argentina enormemente conflictiva.

Es decir, congelar el impuesto universitario implica que las universidades van a estar tomadas de marzo a abril. Con el impacto de la suba de las retenciones, los productores agropecuarios están planteando volver a salir a reclamar a las rutas.

Los vecinos de Caballito y Boedo en una semana van a estar contando la calle por el corte del suministro eléctrico que habrá por el aumento de la temperatura y la falta de mantenimiento durante todo este tiempo.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano

La Argentina viene con dificultades, pero el salto es cualitativo respecto al dolor que se siente en el tejido social. No es momento para endurecer normativas, más allá de entender que los movimientos sociales están estigmatizados, quizá esta medida de confrontarnos le genera algún rédito al Gobierno con todo el marketing que implica.

Después de las medidas del ministro de Economía debería haber algún llamado al diálogo. Calibran mal el capital político del Gobierno después del resultado electoral. Están dilapidando demasiado rápido las posibilidades de diálogo. Necesitamos un gran acuerdo como país.

La sociedad votó estar mejor, pero no este dolor prolongado y profundo, como las medidas económicas expresadas. Además de la magnitud del ajuste, es inconstitucional, ya que no se puede atentar contra la propiedad de quien ejerce el derecho a la protesta. Ojalá esto no lleve a situaciones posteriores muy lamentables.

Los anuncios de Sandra Pettovello y las marchas de esta semana

Alejandro Gomel (AG): La ministra Pettovello dijo que le sacarán el certificado de presencialidad a quienes estén involucrados en las manifestaciones. El Gobierno sostiene que las organizaciones sociales obligan a la gente a ir a las marchas bajo amenaza de no cobrar el plan. ¿Esto es así?

No sé a qué se refiere con el “certificado de presencialidad”. La organización social expresa un agrupamiento de muchísimos militantes sociales, quienes organizaron la vida social de un barrio en su momento.

Siempre va a haber organización comunitaria en una sociedad. Tenerla circunscripta a pensar que es porque se accede a un beneficio del Estado y se intermedia es no entender que hay toda una consolidación con otros vínculos sociales establecidos. Es como querer desaparecer un entramado social con el que hay que dialogar, no exento de conflicto, claro está.

Cerruti cuestionó el video de Casa Rosada que publicó el Gobierno y luego borró

AG: Pero qué quiere decir Pettovello con eso de eliminar los certificados de presencialidad que tienen este tipo de organizaciones?

No tengo idea, fue un mensaje grabado muy exento de definiciones. Ni siquiera pudimos hablar con ella para conocer más detalles.

AG: Al respecto de la marcha de mañana, Barrios de Pie decidió no movilizar. ¿No?

No vamos a estar, aunque entendemos que haya una convocatoria, pero nos parece que hay una búsqueda de exacerbar el clima social. Y, con inteligencia, trataremos de encontrar otros mecanismos.

Por ejemplo, el viernes un conjunto de vecinos referentes sociales van a pedir una audiencia a la ministra para plantear el problema que existe en los comedores comunitarios de cara a las Fiestas. Hay mucha gente triste y no hay respuestas del Gobierno.

Raúl Castells encabezó la primera movilización contra Javier Milei: sobre la vereda y sin cortar la calle

De la marcha de mañana espero que no entre en una tensión que no sea conducente. Pero las declaraciones de las autoridades plantean un escenario que justifica tener precauciones, son movilizaciones que se hacen infinidad de veces, debería desarrollarse en paz. El escenario económico en el país es muy complejo y esos atajos del Gobierno para mostrar fortaleza y firmeza pueden ser muy contraproducentes.

La pobreza y el ascenso social desde una mirada regional

Viví en dos décadas y momentos distintos en Brasil y siempre me llamó la atención la comparación de la pobreza en Brasil con la de la Argentina. A pesar que los índices de pobreza da más que en el país vecino, viviendo allí uno se da cuenta que en ese lugar la pobreza es de otra envergadura: acá, por ejemplo, hay techos de chapa en los barrios precarios, mientras que allá son directamente de cartón.

Pero ellos siempre remarcaron que había una diferencia con la forma de protesta del argentino, que se había empoderado a partir de Perón. Otro punto importante es que en varios países de la región hay una pobreza acumulada de más de 10 generaciones y, por tanto, se la acepta con resignación.

En cambio, el empobrecimiento del 2002, fue con personas bien alimentadas y reconocidas cívicamente, entre otros puntos favorables. ¿Puede ser que continuar con la pobreza tantos años esté generando en la Argentina una cantidad de personas que ni siquiera tienen el ímpetu de la protesta?

La vocación por el ascenso social sigue estando enraizada en nuestra cultura, a pesar de las dificultades. Incluso el rechazo que hemos cosechado como gobierno en la última etapa tiene que ver con no haber cumplido con las aspiraciones que exigía nuestra sociedad.

Lejos de conformarse, nuestra sociedad plantea un horizonte, que es un desafío para la clase política, de construir un país donde puedan realizarse las aspiraciones existentes. Quieren vivir dignamente, con empleo e ingreso, ese es nuestro motor para tener esperanza.

El rechazo permanente se ve muy claro en la figura de Macri. La gente tiene muy patente el haber perdido el empleo y las consecuencias directas que trajo. Ahí radican las posibilidades y el desafío, y que, en definitiva, el gobierno de Milei expresa esa esperanza de vivir mejor. La resolución de estas medidas no es lo que la sociedad buscaba, sólo quería vivir mejor. Y por eso va a juzgar con resultados las decisiones económicas que se tomen en este mandato.

Ayer hablaba con el historiador económico Pablo Gerchunoff, y él decía que había dos posibilidades: que Milei cambie a la Argentina o que el país lo cambie a él, respecto de las resistencias culturales a determinados aspectos. En Brasil hicieron todas las reformas laborales y nadie salió a protestar, los sindicatos allá tienen mínima capacidad de protesta y las organizaciones sociales ni existen. Además, ellos fueron el último país en eliminar la esclavitud, a tal punto que existen personas grandes que recuerdan abuelos que fueron esclavos. Esto quiere decir que el contexto sociocultural es muy distinto al nuestro. Acá vamos a ver si la Argentina realmente cambió o si, aun en las clases más bajas y aunque no hayan visto trabajar a su padre durante los últimos 20 años, hay un nuevo deseo de movilidad social ascendente. Entonces, será crucial saber si este mandato puede producir condiciones para que eso se produzca. ¿Este es el núcleo de la discusión cultural de lo que viene en la Argentina?

Comparto plenamente. Incluso eso tiene que ver con una relativización del rol social de las organizaciones y sus dirigentes. Acá habrá una vocación de la sociedad de no aceptar un horizonte de penurias sin perspectivas de mejora, y de cumplir el mandato que prometió Milei: vivir mejor.

Grabois: “Hay una especie de gran coraje de ser fuerte con los débiles y cobarde con los fuertes”

Con esta invocación al dolor y al sacrificio, lo que uno ve es que nunca se plantea el marco en donde habrá una Argentina con trabajo y desarrollo, y ese será el talón de Aquiles de un proyecto que tiene el único objetivo de concentrar y fortalecer las reservas del BCRA a costa de un parate enorme de la actividad productiva, económica y la licuación de ingresos.

Siempre noté la diferencia del laburante argentino de clase media baja comparado con los trabajadores de los distintos países de la región. El que atiende en un restaurante en México atiende con una inferioridad que no se ve en el mismo trabajo en nuestras tierras. Además, en la sociedad argentina no se ha creado algo similar a la situación de los sectores más indigentes en América Latina, lo cual puede deberse a una falta de conciencia o resignación. ¿No?

Es correcto, habrá que ver cómo avanza todo esto.

AO FM