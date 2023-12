A un día de la primera manifestación en contra del Gobierno de Javier Milei y en pleno debate sobre el protocolo antipiquetes presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la provincia de Buenos Aires comunicó que no adoptará la medida al considerar que "criminaliza las protestas" y "sobrepasa un límite".

El Gobierno Nacional, de la mano de Bullrich, presentó un plan denominado "Protocolo de Orden Público", destinado a controlar posibles bloqueos y manifestaciones en las calles. Este protocolo es de aplicación en el ámbito federal, y cada jurisdicción puede adoptarlo según lo considere necesario.

En este contexto, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aseguró que no se implementará el protocolo. Argumentó que "criminaliza la protesta".

"Sé que hay contactos entre nuestro ministro de Seguridad y el de la Nación, como corresponde, son contactos institucionales y operativos. No nos han solicitado que apliquemos el protocolo y no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones, que entre otras cosas, creo que criminaliza en cierto sentido la protesta", afirmó el ministro de Kicillof.

En una entrevista con radio La Red, uno de los colaboradores más próximos al gobernador criticó el plan de Bullrich. "Por supuesto que las protestas tienen que ser con cierto orden, pero lo que han hecho sobrepasa un límite que hemos tenido en todos estos años de democracia. Recién escuchaba cuestiones de reconocimiento facial que hay que ver si están validadas en el marco de la normativa legal. Son cosas que habrá que analizar", destacó.

Bianco explicó que "cierto orden es que no se produzcan desmanes", aunque sostuvo que que "ninguno hace una protesta si no tiene una necesidad, obviamente después hay muchas cuestiones para discutir".

"Nadie quiere una situación de violencia, de desmanes y de caos, por eso vamos a trabajar en la provincia para que no se produzcan ninguna de estas situaciones", añadió.

El ministro de la provincia de Buenos Aires también descartó la idea de retirar la asistencia social a aquellos que participen en cortes de calles. "Creemos que tienen que cobrar los programas que vinculan trabajo y distintas actividades laborales que se realizan en la provincia, lo tienen que pagar en tanto y en cuanto cumplan con sus obligaciones. Esto me parece una cuestión persecutoria. Nosotros, juntos con los municipios y las cooperativas, siempre trabajamos para que estos programas reciban lo que corresponda. Esa es nuestra posición", explicó.

Este miércoles, dos eventos cruciales acapararán la atención en los primeros 10 días de la gestión de Javier Milei. Por un lado, la marcha que se realiza todos los años el 20 de diciembre, pero que en este caso se enfocará en la protesta contra las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo; por otro lado, la implementación del protocolo antipiquete que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que se aplicará.

Qué dijo Javier Alonso, ministro de Seguridad de PBA

En diálogo con Radio 10, el nuevo jefe de la seguridad provincial rechazó la aplicación de este protocolo promovido por la ministra de Seguridad de la Nación. "Nosotros en los últimos 4 años venimos trabajando con un método muy específico que nos dio resultado, por ejemplo cómo Sergio Berni despejo un montón de situaciones. Vamos a seguir trabajando de esa manera", comenzó.

"Ellos trabajarán en este contexto, nosotros tenemos nuestra forma de trabajar en nuestro ámbito de competencia, agregó.

Además, señaló que en la provincia la preocupación pasa por otros temas, "Si hablas con vecinos bonaerenses, te van a decir que la inseguridad y el temor viene de la mano del narcomenudeo y con la violencia lesiva", subrayó.

Sobre la medida destacó: "Nosotros no opinamos ni de los papeles ni de lo que se dice, importan las acciones. La verdad que en nuestro ámbito de competencia venimos muy bien, yo prefiero por ahora destacar que estamos construyendo una coordinación que nos permite trabajar juntos".

