Saber cómo será el dispositivo de seguridad utilizado en la próxima manifestación debería ser una información pública, pero Patricia Bullrich busca mantener el suspenso e infundir temor en la población para que no asistan a la movilización, según informó Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus.

Clément Nyaletsossi Voulé, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de la Organización de Naciones Unidas, cuestionó la vigencia del protocolo que anunció la semana pasada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En las últimas horas, Bullrich está preparando lo que sería la manifestación del próximo 20 de diciembre, cuando se cumplan 22 años de la represión desatada por el estado de sitio decretado por Fernando De la Rúa, que implicó una brutal represión que dejó como consecuencia 39 muertos. Hace 22 años que se realiza una movilización en conmemoración de los muertos de aquella represión.

Gabriel Solano: "El Gobierno pretende gobernar en un estado de sitio sin declararlo"

Previo a este momento, la ministra de Seguridad anunció un protocolo antipiquetes que plantea poder garantizar que haya una vía libre. En ese contexto, Bullrich ha iniciado la otra parte que suele suceder en este tipo de puesta a prueba de mecanismos de limitación de la protesta: la comunicación, la estrategia para aplicar la advertencia por los medios.

En el día de ayer, la ministra aprovechó el espacio que tiene en La Nación +, en una entrevista que le dio a Luis Majul, en la que intentó mantener en secreto las características del megaoperativo que están preparando. Majul le preguntó varias veces al respecto, y ella aseguró que no iba a decir su idea porque es un “operativo importante”. Además afirmó que “no van a reprimir” y advirtió que las personas presentes en la manifestación “van a perder el plan”. En el mismo tono en el que el flamante vocero presidencial también le habló a las provincias, porque este protocolo implica a las Fuerzas Federales y al Servicio Penitenciario Federal. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ha sido materia de las reuniones que ya han venido manteniendo con las autoridades porteñas que responden a Jorge Macri.

Luna de miel, luna de Milei

Buena parte de la responsabilidad puede ser conjunta, por fuera de lo que pueda aparecer en la presencia de las fuerzas de la Policía Federal, o quizá de Gendarmería Nacional. Hay que ver cuál va a ser el rol de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que este año ya sumó una víctima fatal luego de haber intentado impedir un pequeño corte sobre el metrobús, que no alcanzó a posarse sobre la trayectoria del metrobús y terminó con un muerto en una situación muy confusa, ya que sufrió un paro cardiorespiratorio mientras la policía estaba encima de él y no lo dejaba respirar.

Bullrich pidió que se queden en casa y advirtió: “El que corta no cobra”

En ese contexto empieza a prepararse la estrategia disuasiva de comunicación, en donde los discursos son mucho más que una advertencia para algunos. Toda una discusión que a las organizaciones sociales y a buena parte de la sociedad los atraviesa desde hace 22 años, la conmemoración de aquel 20 de diciembre, que tiene un valor político y simbólico que dentro de la doctrina que Bullrich, que trata de comunicar del presidente Javier Milei, que tiene dos aspectos: tratar de controlar la inflación y controlar la calle. Por ahora lo que sostienen es que no habrá mediaciones, sino directamente el uso de la fuerza pública. Sería un derecho de todos saber cómo va a ser ese mecanismo, pero es lo que Bullrich no ha querido decir y que se jacta de tenerlo en reserva para poder utilizarlo el próximo miércoles.

El 20 de diciembre pone a Patricia Bullrich y a Jorge Macri ante el primer gran desafío

Manuel Adorni, en una de sus conferencias de prensa, en el mismo tono de advertencia de Bullrich, aseguró que esperan que los gobernadores se adhieran al protocolo. Los gobernadores no esperan que haya una avalancha de convocatoria, porque las policías provinciales son las que tienen la primera jurisdicción para intervenir en sus territorios. Lo cierto es que esto también enciende otro elemento en la mesa de negociación del gobierno nacional con los gobernadores, es en este punto en el que algunos se preguntan si el protocolo de piquetes no está únicamente concentrado en CABA y en el área metropolitana, en un mapa de conflictos en donde el gobierno de Javier Milei redobla el discurso preventivo y la advertencia disuasiva. Hay que ver cuánto de eso se va a poner de juego en la calle, pero saber cómo será ese dispositivo es algo que debería ser información pública pero que la ministra de Seguridad mantiene en reserva y se guarda para sí dos cosas: el factor de la sorpresa y la comunicación para infundir temor y que no vaya nadie.

VF JL