Decano de Derecho: "Es condición de toda posibilidad que el país tenga educación"

El periodista Juan Cruz Soqueira estuvo en la Facultad de Derecho con el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), y dialogó con el decano Leandro Vergara, quien abordó la emergencia presupuestaria que vive la universidad pública debido a la quita de fondos. Además, destacó la pluralidad de ideas de la facultad y el papel que cumple en la sociedad. “Tendría que estar eximido de explicar la frase que la educación es prioritaria. Lo sabemos todos, pero no estaría funcionando”, señaló.

Juan Cruz Soqueira: ¿Cuáles son las conclusiones luego de la gran convocatoria que tuvo la clase pública?

Sí, tuvimos recién la clase. En realidad se llama clase, pero el objetivo de una clase viene de, finalmente, formar en ciudadanía. Y nosotros somos una Facultad de Derecho en donde se enseñan las leyes, la Constitución, las instituciones, y finalmente todo tiene un sentido y una finalidad.

El marco de una emergencia presupuestaria supone tener restricciones. Las restricciones son de todo tipo. Por supuesto que comienzan con problemas así sencillos, como no tener luz. Bueno, nosotros somos un edificio que está en Palermo, es amplio, no tenemos esa restricción estricta que la sufrimos de entrada. Pero hay que decir que eso es representativo de lo que significa no atender a la educación. Decir que la educación es prioritaria debería eximirme de cualquier explicación adicional. Es una acción que no necesita demostración. Especialmente en Argentina, donde la educación pública ha tenido los resultados que tenemos en el país, pero es obvio que es condición de toda posibilidad. Y que nosotros hayamos tenido y tenemos una educación pública, laica y gratuita, me parece que es una característica argentina que ha permitido el ascenso y la movilidad social. Y en rigor todo eso se ve muy amenazado por la ausencia de presupuesto. Así que estamos enfrentando ese tipo de dificultades.

JCS: ¿Se han reunido con el secretario de Educación? ¿Le llevaron estas preocupaciones que manifestabas?

La información que yo tengo es que han sido atendidos pero no han recibido la correspondiente atención debida, de saber cuándo, cómo, a qué hora.

Esto es finalmente como una casa de familia, solo que estamos hablando de educación y de la Universidad de Buenos Aires. Se sabe que no hay dinero, el dinero no está y es una es una universidad pública que depende de los fondos públicos, entonces restringir implica restringir el funcionamiento de la educación universitaria, de la educación superior.

¿Es correcto decir que en las distintas facultades, que tienen mucha autonomía dentro de la Universidad de Buenos Aires hay distintas tendencias históricas y que Derecho está entre aquellas en que la mayoría de los alumnos y profesores están más lejos de la izquierda que otras universidades que han sido normalmente más combativas? En caso de ser correcta esta interpretación, ¿hubo más alumnos votantes de Milei entre los estudiantes de Derecho que en otras universidades?

Es posible, es una descripción bastante razonable de lo que pudo haber pasado en las elecciones y en las preferencias, pero es paradójico porque justamente a pesar de eso, lo que se puede cuestionar es que esta puede ser una facultad donde se adoctrina, donde finalmente se injertan ideas y en realidad hay que decir que la Facultad de Derecho, en especial, se caracteriza por la pluralidad de ideas. Por supuesto, no somos responsables de los que egresan acá qué hacen con lo que han aprendido, pero me parece que acá se enseña eso, la pluralidad.

Además, tengamos en cuenta que para enseñar justamente la Constitución, la división de poderes, las instituciones, me parece que este es el lugar en donde en algún momento aparecen las minorías, o sea que no es solamente mayorías y minorías.

El Derecho tiene la posibilidad de formar una idea y por eso hubo divorcio en algún momento, hubo casamientos igualitarios y otras leyes que tienen en cuenta los derechos de las minorías. Eso no es por una división aritmética de cuántos somos más y cuántos somos menos, sino precisamente fruto de la enseñanza, es fruto de la educación plural saber que puede haber mayorías pero que tenemos que tener en cuenta el pensamiento de las minorías. Todo eso se enseña aquí, en la Facultad de Derecho.

Me parece que es correcto pensar que hay una idiosincrasia en cada una de las unidades académicas, sin embargo, hay que pensar que es una universidad muy grande y que nosotros formamos formando, es decir, no es sólo que hace función social, teniendo patrocinio o los hospitales que atienden personas, es atender personas formando estudiantes, y esto es una característica que a mí me parece muy particular que tiene la Universidad de Buenos Aires y la universidad argentina. Uno podría decir que la Argentina no funcionó tanto como debería haber funcionado, a pesar de estas características tan buenas que tiene la Universidad de Buenos Aires. Puede ser, pero sepamos que, de última, es condición de toda posibilidad que un país funcione con educación. Yo creo que tendría que estar eximido de explicar la frase que la educación es prioritaria. Lo sabemos todos, pero no estaría funcionando.

