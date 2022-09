Ducha en pareja para bajar el gasto en Suiza

La ministra de Medio Ambiente de Suiza, Simonetta Sommaruga, lanzó una propuesta que puede sonar surrealista: ducharse en pareja como medida de ahorro. La idea es reducir un 15% el consumo de energía durante el próximo invierno.

Frente a la sorpresa que causó la iniciativa, la ministra Sommaruga, de 62 años, debió explicar que la ducha compartida como solución a la crisis energética no sería apta para todos los públicos y que apunta, más que todo, a personas jóvenes. También ha animado a la población a apagar las luces que no son necesarias y desenchufar las computadoras cuando no están siendo usadas.

La propuesta de la ducha compartida se convirtió en la más polémica de todas. Geraldine Savary, editora de la revista femenina suiza Femina, se mostró indignada e ironizó que también se podría hacer el amor por la mañana después de apagar la calefacción para poder entrar en calor.

Ahorro al máximo: París apaga las luces de la Torre Eiffel

Suiza importa de Alemania el 75% del gas que usa, lo que ha llevado a las autoridades este verano a anunciar su intención de reducir el consumo de energía en un 15% desde octubre hasta finales de marzo. Por ello, se lanzó una campaña titulada “La energía es limitada. No la desperdiciemos”, pidiendo a la gente que ayude a garantizar que el país no experimente una escasez de energía antes del invierno haciendo cosas como usar menos agua, apagar los aparatos eléctricos y las luces cuando no los estén usando, y bajar la temperatura de la calefacción.

Una crisis energética que azota a toda Europa

No es la primera vez que mandatarios o personalidades públicas hacen propuestas para reducir el gasto energético. Hace poco el presidente del Estado alemán de Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, sugirió que una medida de ahorro sería sustituir alguna de las duchas diarias por el uso de toallitas.

Ana Botín, presidenta del Banco de Santander, también anunció que había bajado la calefacción de su casa a 17 grados para ayudar a Ucrania. Una medida similar adoptó el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell.

Energía, un bien preciado para la humanidad (por Energía del Futuro Argentina)

Este verano, el gobierno español anunció que iba a limitar el aire acondicionado en empresas, comercios y transportes a 27 grados y la calefacción a 19. Dos grados más que la propuesta de Botín.

En Gran Bretaña, el 60% de las empresas está a punto de cerrar debido al aumento de los precios de la electricidad. Así lo informa el grupo de análisis Make UK, que representa los intereses de la industria británica. El 13% de las fábricas británicas ha reducido las horas de trabajo y el 7% está cerrando temporalmente. Las facturas de la luz han subido más del 100% respecto al año pasado.

En Alemania, según el Instituto Leibniz de Investigación Económica, el número de empresas e individuos que quebraron solo en agosto aumentó un 26% en comparación con el mismo período del año pasado. Lo del cierre del gasoducto ruso Nord Stream promete ser apocalíptico, la peor crisis energética de Europa en décadas.

