Eduardo Valdés: "Alberto sabe que el mejor test para su gobierno es que gane el candidato de UxP"

El ex embajador ante la Ciudad del Vaticano se refirió al incipiente acuerdo del Gobierno con el FMI: "Le da un horizonte a este momento de incertidumbre", afirmó. Por otro lado, señaló las diferencias existentes entre los votantes de Patricia Bullrich y Horacio Larreta. "Los votos de Grabois van a pasar a Massa, ellos van a estar juntos en la primera vuelta", analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿El acuerdo con el Fondo, que hoy ya es un hecho, beneficia la campaña del oficialismo en este nuevo impulso que le da la candidatura de Sergio Massa?

Por lo pronto, le da un horizonte a este momento de incertidumbre y, en ese aspecto, Massa resuelve un tema que era difícil de solucionar sin pensar en una devaluación o de mandar a la pobreza a buena parte de la población, cosa que no sucedió.

Por supuesto que esto no sólo tiene que ver con lo electoral sino con la vida de los que no tienen nada que ver con que se haya tomado esa deuda, pero que son los que más lo padecen cuando hay que acordar o no con este organismo.

Vos anticipaste, antes de que se llegue a este acuerdo o se sospeche que se pudiera alcanzar, que la fórmula Massa-Rossi ganaba en primera vuelta, ¿por qué pensás que eso pueda ser posible, aunque no sea probable?

Sentí que al momento de conformarse la fórmula se ordenó un tema muy importante dentro de nuestro frente: se logró una unidad importante, sólo con la disidencia de Grabois. Siento que la convivencia de todos los sectores está en el mejor momento. Incluso hoy vamos a ver a Massa en La Rioja acompañado por 7 gobernadores.

¿Puedo inferir de que Alberto Fernández fue empujando a todos hasta último momento, sin abrir la caja de lo que implica llevar adelante una campaña presidencial y que, al final, los sorprendió a todos empujando a un acuerdo y colocando al vicepresidente?¿Era un tema de caja lo que impedía ese acuerdo hasta que Alberto usó la lapicera y dijo “sí”?

Me parece importante que el Presidente, Massa y Cristina se hayan puesto de acuerdo. Alberto mismo se dio cuenta que una PASO, cuando estás gobernando y en esa confrontación que se planteaba, no era lo mejor en una situación. Aparte, son dos de sus ministros los que encabezan esta fórmula.

Ahí hay que ponerle un broche muy importante a Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete, quien conversó mucho con todos los actores principales. Y esos cuadros políticos los valoro mucho.

¿Pero Alberto Fernández se dio cuenta o fue él mismo quien creó las condiciones para que, finalmente, él fuera considerado en esta decisión?

Alberto sabe que el mejor test para su gobierno es que gane el candidato de UxP. Es un hombre inteligente, sabía que la división no era el camino.

Pero insisto: ¿lo convencieron o él convenció a los demás del poder que tiene como Presidente?

No lo sé. Cada vez que hablé con él, siempre privilegiaba la unidad, independientemente de lo que pasaba con los candidatos. Lo que hizo fue lo correcto.

¿Es decir que él, finalmente, utilizó las PASO y la amenaza de otras candidaturas con el objetivo de llegar a una fórmula de unidad?¿No es el artífice que persuadió a los demás necesariamente y, sobre todo, a Cristina Kirchner?

Para bailar un tango se requieren dos. Ambos estaban muy bien, al igual que Massa. Lo importante es ver cómo se llega al final, lo anterior termina siendo anécdota.

La fuga de los votos de Juan Grabois

¿A dónde van a ir los votos de Juan Grabois, luego de las PASO?

Los votos de Grabois van a pasar a Massa, ellos van a estar juntos en la primera vuelta, cosa que en la oposición no creo que pase.

Es que, por lo que dicen los analistas políticos, el votante de Bullrich es difícil que vote por Larreta.

Por otro lado, hoy es un día importante con este acuerdo porque despeja dudas. Algo a destacar es que el riesgo país está bajando. Te digo más, con todas las contingencias que hemos pasado, nunca se pasó el riesgo país con el cual lo dejó Macri, cerca de 2500 puntos. Mientras que Cristina lo dejó en 520 en diciembre de 2015.

¿El Papa viene el año próximo?¿Y si tuvieras que poner un puntaje de probabilidades del 1 al 10? Yo arriesgaría un 8, por ejemplo.

Ojalá, pero no sé. Soy fontevecchista, voy detrás tuyo porque soy mufa, cada vez que digo que va a venir, no viene.

