El exvicepresidente de Carlos Menem, Carlos Ruckauf, habló de las distintas problemáticas a las que deben enfrentarse los candidatos. “El riesgo más grande que tenemos está en lo económico”, resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

En otra oportunidad, usted mencionó las similitudes de Carlos Menem con Javier Milei. Ayúdenos a entenderlas...

Efectivamente, Javier Milei viene de afuera de la política, mucho más que Carlos Menem, que venía de ser un gobernador de larga experiencia. Cuando la democracia volvió, Carlos estuvo presente en muchas reuniones.

Creo que el escenario que había cuando hice referencia a la similitud de Milei y Menem cambió porque Sergio Massa le devolvió competitividad al oficialismo.

Además, se ve una ventaja significativa de Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta, y Milei se vio atacado por una gran cantidad de acusaciones, que yo creo que las ha superado. El panorama con Massa hace que haya una realidad distinta.

Vamos a ver qué pasa este sábado con esa caravana que van a hacer en La Matanza, casi una imitación de lo que Carlos Menem usó para imponer su carisma frente a Antonio Cafiero.

¿No encuentra una similitud entre Bullrich y Menem, en referencia a la competencia interna?

Sí, hay una similitud. La diferencia esencial que está marcando Patricia Bullrich, en mi opinión, respecto a Horacio, es que Larreta optó por una campaña dirigida al electorado en general.

La primera competencia es interna, quienes militan en Juntos por el Cambio se sienten mucho más interpelados por el discurso de Bullrich, son personas que detestan a Cristina y ven con desconfianza la cercanía entre Massa y el alcalde porteño. Y el intento de incorporar a Schiaretti no solo fue visto como una traición por Luis Juez, sino también por muchos votantes.

Patricia tiene ese estilo de combate, frente a un alcalde que es candidato a presidente y se plantea como un unificador. La unificación tiene que ser posterior. Muchas veces hablamos con Carlos Menem que primero se gana en las elecciones y después se arman las coaliciones.

Cuando uno arma una coalición antes de las elecciones, por ahí el resultado es bueno pero el gobierno es malo.

¿Cree que Patricia Bullrich también sigue las enseñanzas de Laclau y, de alguna manera, la misma filosofía que Néstor Kirchner? Es decir, los mismos medios para otros fines.

Yo creo que Patricia dividió las dos campañas: la primera está dirigida a ganar la interna.

Acuérdese de aquella campaña Menem-Cafiero y luego la mía, Cafiero contra mí como candidatos a gobernadores de la provincia de Buenos Aires.

Yo siempre planteé la campaña para, en primer lugar, ganar la interna, donde me pude llevar a los principales operadores territoriales y a los más capaces de Antonio Cafiero, primero a la campaña y luego a la gobernación.

Son dos etapas, Patricia las ha planteado bien. Primero tiene que ganar la interna de Juntos por el Cambio y después pelear la presidencia frente a un candidato como Sergio Massa y otro como Milei, que tienen características muy similares en una cosa: ambos reciben fuerte apoyo de sectores militantes.

Milei resiste los ataques porque quienes lo siguen, lo aman, no es un problema de análisis de economía, sino que lo ven como el vocero del “que se vayan todos”.

Por otro lado, Massa es un tipo simpático, que va a recorrer las barriadas, donde nunca llega un candidato. La gente a la que no le llega nadie es muy distinta a la que ve un programa de televisión y hace su análisis, es mucho más emocional.

Hay una encuesta muy interesante que se hizo hace años en Cambridge y muestra que el voto es 80% emocional y 20% racional. En Argentina esto es cada vez más así.

Massa juntó un montón de voluntades. Vamos a ver cómo se vuelca en la realidad porque se va a encontrar con un competidor a futuro como Axel Kicillof, y es muy difícil que Massa saque más votos que Kicillof.

Alejando Gomel (AG): ¿Dónde ve un posible sucesor de Menem?

Lo que veo en Massa, Bullrich y Milei, es un intento de ir a lo emocional, que fue lo que hizo Menem.

Massa tiene un componente administrativista cercano a lo que es Larreta, pero lo deja para después. Tiene una situación muy compleja también porque es ministro de Economía. Massa tiene el riesgo de que la economía se ponga peor.

AG: En un imaginario balotaje Bullrich-Massa, ¿quién ganaría?

Es muy importante que ahí se pongan de acuerdo en algo que verbaliza Juan Grabois, que se cansó de decir barbaridades de Massa, y es que el que gana conduce y el que pierde apoya. En Juntos por el Cambio deberían entender que están cerca pero no llegaron.

Claudio Mardones (CM): Si se empieza a resquebrajar la relación entre Bullrich y Milei y el vínculo empieza a estar teñido de acusaciones y traición, ¿qué pasará con el electorado?

No tengo una respuesta, pero insisto en el tema emocional. Los candidatos que queden deberán ver ese componente. La primera vuelta los enfrenta a los tres, hay que ver qué pasa ahí para que en la segunda vuelta, el que quede, tenga la posibilidad de llevarse votos del otro.

Tengo la ventaja de haber dejado la política y haberme convertido en periodista, por eso ahora tengo la posibilidad de "balconear" sin meterme. Esto me permite analizar y aconsejar cuando me preguntan. Tengan en cuenta que después de todo esto está diciembre.

La situación económica es tres o cuatro veces más grave que la que recibió Mauricio Macri, se parece demasiado al final de Raúl Alfonsín.

Un componente que para mí es clave es la cantidad de gente que no quiere ir a votar y que no contesta las encuestas. Los encuestadores dicen que casi la mitad de lo que son consultados no quieren contestar.

Este descontento colectivo va a ser importante en la elección. Si un candidato consigue el 20% de los votos, pero la mitad de la gente, ese voto se convierte en 40%. Hay que entender que el que no vota, en realidad sí lo hace.

¿Encuentra algún punto de analogía entre el comienzo del 2002 con lo que podría ser el 10 de diciembre?

No, ninguno. El riesgo más grande que tenemos está en lo económico.

De la Rúa hizo lo que pudo, nadie habla de lo que hizo el FMI en ese momento. Además, su propio partido no lo había acompañado y encima el peronismo ganó las elecciones. Cuando eso sucede es duro.

Esos episodios sirven para no repetir errores. Pero veo un gran problema económico porque sigue sin entenderse el gran problema con la convertibilidad, que entra en crisis porque el gasto público no bajó.

Hoy sigue habiendo una negación de la necesidad de bajar el gasto público. Vinieron varias crisis en toda nuestra historia, todos los gobiernos tienen problemas, pero el que asuma el 10 de diciembre se va a encontrar con una grave crisis económica y una gran impaciencia colectiva.

Escucho gente que cree que quien venga va a solucionar las cosas rápidamente, pero falta mucho para eso.

