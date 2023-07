El funcionario porteño, Fernando Straface, pormenorizó las tensiones que fragmentan a Juntos por el Cambio de cara a las PASO: "Algunos tienen que llevar la discusión a otros ámbitos personalistas porque quizá en el debate de ideas no se sientan cómodos". Asimismo, remarcó que "la idea es que haya una gran coalición que fije trazos gruesos del plan de desarrollo y le de horizonte a la Argentina", en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

El diputado Hernán Lombardi afirmó que dejó de ser cierto que Larreta no atacará a Bullrich porque hizo referencias sostenidas de su participación en el gobierno de Fernando de la Rúa. ¿Cambió la posición respecto de no atacar a su oponente?

De ninguna manera cambió. Larreta hizo una marca de identidad su forma de hacer política, que es estar mucho más preocupado acerca lo que tiene para ofrecer y, sobre todo, para hacer.

No hay que confundir el tipo de agravio personal u adjetivación de los rasgos de la personalidad que Horacio recibió en muchas oportunidades, con una mirada histórica de qué funcionó y que no en la Argentina. La política no debe personalizarse. Nunca van a encontrar del lado de él un adjetivo de ese tipo.

La confrontación de ideas previas a las PASO están pidiendo un nivel de robustez ante la sociedad que no tolera los atajos discursivos. Larreta quiere hablar consistentemente de cómo se van a solucionar los problemas de la Argentina y cómo estabilizar la economía. Además, de que tiene una propuesta muy distinta de otrora intentos fallidos que ocurrieron en la historia reciente del país.

También dijo Lombardi que Bullrich ataca con su propia mano a diferencia de Larreta que mandaba a otros. Algo semejante alegaron, en su momento, Javier Milei y Facundo Manes. ¿El intendente de CABA no sale a criticar oponentes, pero los opera y los hace criticar por personas cercanas a él?

Es una fantasía propia de quienes, eludiendo el debate de las ideas, tienen que llevar la discusión a otros ámbitos porque quizá en ese debate no se sientan cómodos.

En las últimas tres semanas, Larreta hizo propuestas concretas de qué vamos a hacer en educación, seguridad, trabajo y van a seguir otros temas de aquí hasta el 13 de agosto. Y eso debería ser el corazón de la campaña, no discutir acerca de esta novela personalista de qué dijo uno u otro.

Los argentinos quizá se entretenga un rato, pero lo que quién quieren es que los candidatos de JxC tengan claridad de rumbo de país y que le aseguren unidad. Ahora hay otra discusión sobre la posibilidad de esperar la votación en un lugar común o no, y nosotros sí tenemos la disposición de hacerlo. Las declaraciones hay que sostenerlas con las acciones, la idea es que desde el 14 de agosto estemos trabajando en conjunto.

La influencia de Macri en la ideología de Larreta

Planteando la posibilidad de que, partiendo de la idea de Max Weber y la ética de las responsabilidades y las convicciones, nos hemos preguntado en el programa acerca de si un eventual Néstor Kirchner en 1989 hubiera hecho lo mismo que Menem o si un eventual Menem en 2003 hubiera actuado como Néstor.

Todo esto respondiendo a aquella idea hegeliana de que son las condiciones de posibilidad lo que hacen a los políticos y sus acciones.

En ese sentido, ¿se puede decir que Larreta trata de alejarse Macri porque sabe que es un lastre electoral por el fracaso de su gobierno, pero en el fondo la diferencia con el ex presidente no son las que critica sino que, en términos económicos, está a la derecha de Macri?

Larreta, con Macri y Vidal, fundó el PRO hace 20 años, y reinventaron el sistema político argentino, gobernando exitosamente la Ciudad. Y Macri terminó siendo el primer gobierno no peronista que logra terminar el mandato, fijando un rumbo claro. Luego, ciertas circunstancias globales y nacionales, hicieron que no se alcanzarán todos los objetivos propuestos. No hay duda que Larreta ve en Macri una inspiración para el camino a seguir.

De la historia se aprende, de hecho el propio Macri hizo una autocrítica en sus dos libros. Y así también lo plantea Horacio, el principal aspecto en el cual plantea una evolución en términos de dispositivo político para sostener la reforma es que la Argentina necesita una coalición mucho más amplia que el poder que te den los votos.

La coalición debe ampliarse a sectores que quizá antes no formaron parte de la coalición que ganó, incluso gobernadores de origen político que no necesariamente estaban en el PRO, como Claudio Poggi, López Murphy en 2021 o José Luis Espert ahora.

Es un proceso bastante inédito de la Argentina en el que Macri es muy responsable, por la positiva, de una sucesión de liderazgo en un espacio político, tratando de capitalizar los aprendizajes de periodos anteriores. No hay duda del prestigio, de la agenda y la gran capacidad de interlocución global que Macri tiene, por eso quiero contar con él. Pero eso será más claro cuando se gane las PASO.

Las diferencias que realzan la interna de Juntos por el Cambio

Entonces, ¿cuál es la diferencia ideológica, no metodológica, entre Bullrich y Larreta?

Hay una diferencia muy clara de estrategia política para lograr las reformas que Argentina debe llevar adelante.

Más allá de las formas, ¿es correcto decir que, ideológicamente, Patricia Bullrich está a la derecha de Larreta?

No creo que sea estrictamente correcto si entendemos por a la izquierda o derecha como categorías que quizá hoy no expliquen el conjunto del sistema político. Bullrich no está a la derecha de Larreta.

Juntos por el Cambio tiene un conjunto de ideas que la Argentina necesita para ser un país normal: tener un orden institucional, seguridad jurídica, una economía estabilizada con un plan de crecimiento. Todo esto lo tienen la mayoría de los países, más allá de quiénes lo gobiernan.

Sí hay diferencia en la diferencia en que cada uno quiere llevar adelante los cambios. Para que el cambio sea verdadero tiene que tener la capacidad de permanecer en el tiempo.

Y por eso plantea algo que es muy disruptivo para el país: la idea de una gran coalición que fije trazos gruesos del plan de desarrollo y le de horizonte a la Argentina. Esto es nuevo porque siempre se construyó sobre una base de enfrentamientos diarios. Los últimos años demostraron que no te alcanza con lo que tienes el domingo para el lunes gobernar bien, hay que tener la capacidad de mantener mayorías.

Gabriel Solano, candidato trotskista, colocaba en la línea derecha-izquierda a Milei en la extrema derecha, luego Bullrich, después Larreta, seguido por Massa, Grabois y, finalmente los trotskistas. ¿Es incorrecto decir que Macri está a la derecha de Larreta y éste último es más de centro?

En los términos que venimos discutiendo, sí. Porque el modelo de país al que Macri aspiró en su momento es absolutamente similar.

También es cierto que Larreta tiene una vocación de ampliación en el sistema político que llega a sectores que Bullrich no llega, por eso es el candidato más competitivo para ganarle al kirchnerismo. Él tiene un ancho de banda mayor.

Además, por la experiencia de haber gobernado un ejecutivo, tiene la capacidad de entender varios temas en agenda mayor a quienes no gobernaron.

Incluso, llevó a la Policía de la Ciudad a tener los mejores índices de seguridad de la historia reciente, logró la mortalidad infantil más baja de toda la historia de CABA, alcanzó el calendario escolar más amplio del país, entre otros logros. A su vez, yo lo vi a Larreta gobernar en la pandemia y vi un liderazgo templado y basado en la evidencia.

