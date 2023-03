Hace días que los vecinos de Almagro vienen cortando las calles del barrio para pedir que se solucione la falta de suministro eléctrico, que vienen sufriendo de manera intermitente desde el mes de febrero.

Desde el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), Corina Paset habló en exclusiva con inquilinos y dueños de comercios para que hagan público su reclamo. “Pedimos que el Gobierno Nacional se haga cargo de nuestra situación”, sostuvo una vecina.

Corina Paset (CP): Marina, ¿desde cuándo están sin luz? ¿Cómo es su día a día?

Hace seis días que estamos sin luz y sin agua, porque al no haber luz, las bombas no suben.

Vivir el día a día es peor que la pandemia, es un encierro masivo, porque hay gente que hace días que no puede bajar, tienen comida gracias al encargado y a los vecinos. No pueden salir porque las luces de emergencia de las escaleras tienen una duración, y cuando se termina queda todo oscuro y es un riesgo.

Hay que pensar en salud y calidad de vida, porque estamos desde el domingo en la misma situación. Es insoportable vivir.

Para comer hay que ir a algún lado o que algún pariente te traiga comida, porque tampoco se puede vivir pidiendo caridad.

Los comerciantes también han sido afectados porque no tienen medios para subsistir. Estamos en una crisis económica tremenda. Y que en este barrio tan populoso pase esto y que nadie venga a solucionarlo es indignante.

Lo que más me molesta es que hay privilegiados, porque en el edificio de al lado, que es un edificio grande y no sabemos quién vive, nunca se cortó la luz. Anoche se les cortó una hora, al instante vino Edesur y se los arregló. Acá, a la noche es una boca de lobo.

Otra de las vecinas, inquilina, también se pronunció respecto a la falta de suministro.

CP: Inés, en su edificio también viven personas mayores, ¿cómo hacen?

Tratamos de subsistir, pero es inaceptable vivir en estas condiciones. Lo que pedimos es que el Gobierno Nacional se haga cargo de nuestra situación. Desde el 12 de febrero estamos con los cortes. Últimamente no hay nada de luz, no tenemos agua, baños o ascensores. No podemos seguir viviendo así.

CP: Hace un rato las veía bajar con botellas para llenar.

Con botellas, baldes, con lo que se pueda subir. Yo vivo en un cuarto piso.

CP: ¿Cómo hacen para comer?

Es otra situación, estamos saliendo a gastar plata. Un almuerzo para dos personas sale $6500, pero no podemos salir a comer, desayunar, merendar o cenar. Es una comida diaria, nada más.

Los propietarios de los locales también acompañan a los inquilinos. Darío, dueño de una bicicletería, habló sobre cómo afectan los cortes a su negocio.

CP: ¿Cómo le está afectando esto?

Comercialmente te destruye, estamos hace una semana sin trabajar. Yo tengo una persiana muy ancha que necesita energía eléctrica para subir y bajar, me lleva una hora y cuarto hacerlo tirando de una cadena, maniobra que físicamente me incomoda muchísimo.

En cuanto a lo comercial, es otro día perdido. No tengo energía eléctrica, entonces no puedo prender compresores ni atender público. Lo poco que puedo hacer lo hago en la puerta con la gente de paso, y te afecta porque es una semana que no trabajás, no facturás y no podés tomar compromisos. Te quieren dejar un trabajo y cuando ven que no lo podes hacer, se van.

Te arruina. Sumado a eso, yo vivo en Flores y hace cuatro días que estoy sin luz. Prácticamente siento que retrocedí 400 años, me estoy arreglando con velas y la linterna del celular para todas las actividades. Se hace imposible vivir así.

