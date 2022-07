Juan Francisco Navarro: "Poner la cara no es ir a dos actos por año"

El hijo del "Chino" Navarro y actual dirigente del Movimiento Evita, Juan Francisco Navarro, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y expresó que "quien gane conduce, quien pierda acompañe, es por ahí". Por otro lado, hizo hincapié en que "cuando la política se apropia y decide por sí sola, se va por mal camino".

Tu carta fue muy valiente y me gustaría saber tu perspectiva de cómo se están resolviendo los conflictos entre Alberto Fernández y Cristina Fernández.

Luego de un comunicado del Movimiento Evita, en donde expreso furia y rabia, debo pedir disculpas por algunas palabras. Estamos discutiendo los espacios que quedan por fuera del Frente de Todos. Tenemos que comprender que los errores de esta gestión son de todos. Me dolió mucho, porque hace 15 años venimos defendiendo la economía popular. A Cristina la sigo desde el año 2000, es un dolor muy grande, pero el que nos necesita es el pueblo. Luego, pasaron diez días y la nota del Movimiento Evita sigue siendo noticia.

Concuerdo con vos. Lo que no se pone en palabras, se pone en actos. En ese sentido, ¿creés que las reuniones que hubo entre el Presidente, vicepresidenta y Sergio Massa indica algún cambio o indica gatopardismo?

Es un avance. La cara la está poniendo nuestro pueblo argentino y la dirigencia tiene que estar a la altura de lo que estamos viviendo. El Frente de Todos es una alianza popular, con mucho apoyo gremial y nos costó llegar en 2019. Se necesitan ideas, democracias y decir a la sociedad las deudas pendientes. Ley de emergencia de tierras indígenas nativas, salarios universales. Estamos viendo de conseguir un incentivo desde el trabajo.

Cuando vos decís que el Frente de Todos lo integró desde un partido verde ecologista hasta el hijo de Ricardo Alfonsín, ¿lo que estás planteando es una diversidad? Un componente de esa diversidad puede ser la primera minoría, aquel que aporte 30% o 40% de los votos, se comporta como sucede a veces en las empresas que el que tiene el 50,1% decide todo.

No lo sé, porque no hicimos una elección para ver que espacio tiene más apoyo. Lo que sí sé es que la diversidad de la Argentina necesita de la inteligencia del Frente de Todos para gobernar y saldar las deudas pendientes. El gobernador Juan Schiaretti no está a favor, pero sí lo está de la economía popular. Tenemos que volver a enamorar y generar confianza de la gente en el Frente de Todos. El pueblo ya no confía tanto en ellos.

Vos decís que quien tenga la mayoría no puede decidir todo

Tenemos una crisis que excede al Frente de Todos. Es bueno debatir con todos los frentes. Fuimos parte de soluciones y errores. Necesitamos abrir el frente de cara la sociedad, esa que está enojada. Tenemos que construir. El rol de la economía popular es importante, pero es nuestro, hay que debatirlo.

Cuando la política se apropia y decide por sí sola, se va por mal camino. Se han perdido elecciones por eso. Quiero ver qué puntos tenemos en común con los diferentes sectores. Los movimientos populares participan porque muchas veces se les ha dado la espalda.

En tu carta, afirmabas que fue un error la elección de Mauricio Macri. Luego, Máximo Kirchner afirmó que hay que hacer lo mismo que en 2019, que es repetir error del 2015 o votar como en las últimas elecciones en las del próximo año.

Escuché un resumen. Yo necesito que el Frente de Todos vuelve a debatir cómo salir de esta crisis. Se necesitan ideas. Formo parte de este Gobierno, pero tenemos que proponer. Todo lo demás está en la sociedad, están las paso y las elecciones generales. Quien gane, conduce, quien pierda, acompaña, es por ahí. Mientras escuchemos propuestas de nuestro Presidente, todo va a ser mejor.

Nuria Am (NA): ¿Ustedes están dispuestos a charlar para llegar a un acuerdo por el salario universal?

Necesitamos trazar puentes. Yo a Cristina la conozco desde los 15 años, en el medio hubo discusiones y demás. Necesitamos abrir el Frente de Todos de cara a la sociedad y enfrentar el enojo. Poner la cara, no es ir a dos actos por año. Pienso que el salario universal es sólo una idea. Necesitamos el apoyo de la UCR, Campora, y los demás. Nosotros creemos que debe ser para las personas que están por debajo de la línea de pobreza y que sea de forma segmentada.

Entendemos que no sea eterno sino que dure un tiempo. Hay un debate para que los sectores marginados, que quedaron más evidenciados con lo del IFE, puedan formar parte del sector laboral y que tengan derechos.

