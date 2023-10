Lo más significativo de este fin de semana, en el mundo deportivo, fue el video que algo más de un minuto entregó desde sus redes sociales Alejandro “Papu” Gómez, luego de su sanción por 2 años por tomar una sustancia prohibida que dio positivo en el control antidoping, según informó Román Iucht en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

La opinión del propio protagonista era esperada, y la expresó a través de un breve video publicado en su cuenta de Instagram. "Como todos saben, fui sancionado por un control antidoping antes del Mundial. Di positivo por terbutalina, una sustancia presente en un jarabe para la tos que tomé accidentalmente durante un episodio de tos de mi hijo más pequeño", se justificó el jugador.

Además, manifestó estar "triste y arrepentido". Durante el Mundial, se sometió a varios controles antidoping, y en todos ellos dio negativo. "No quiero retirarme de esta manera. No deseo que mi carrera termine así. Creo que no lo merezco. Lo que más anhelo es regresar al campo de juego y entrenar con mis compañeros", añadió, emocionado, al final del video.

Alejandro "Papu" Gómez intentó mostrarse lo más fuerte posible en esta situación. El control antidoping se realizó en noviembre del año pasado, cuando el jugador aún estaba en el Sevilla. Por lo tanto, no hubo sorpresa para Gómez en cuanto al resultado positivo.

Sin embargo, lo que faltaba por confirmarse en los últimos días era la gravedad de la sanción, que parece ser excesivamente fuerte. Según el propio protagonista, si se mantiene la suspensión de dos años, esto determinaría su retirada definitiva del fútbol.

Aún quedan cuestiones por resolver, como el estatus de "Papu" Gómez como campeón del mundo, ya que jugó algunos partidos en el equipo de Scaloni. Además, se plantea si se le permitirá conservar la medalla que recibió como uno de los 26 campeones del mundo de Qatar 2022. En caso de que la sanción se reduzca, se abre un interrogante sobre su futuro profesional.

Un detalle que quizás se planteen muchos es cuándo se conoció este resultado positivo en el control antidoping, que tuvo lugar en diciembre. Entonces, surge la pregunta de si la selección argentina sabía del resultado positivo de "Papu" Gómez durante el Mundial.

La respuesta es afirmativa; la Asociación del Fútbol Argentino tenía conocimiento de este positivo, lo que explica por qué no se le permitió jugar más partidos con la selección, lo que hubiera podido comprometer la consagración del equipo nacional en la Copa del Mundo.

En las próximas horas, se espera una resolución inminente que determinará el futuro de "Papu" Gómez, ya sea una reducción de la sanción o la aplicación de la pena completa, que supone un escenario muy desalentador para el jugador.

